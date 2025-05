Mission: Impossible i sportowcy wpływający na hollywoodzkie megaprodukcje

Było eksplodujące akwarium w pierwszym Mission Impossible i otwierająca sekwencja wspinaczki skałkowej w Mission: Impossible 2, ale tak naprawdę Tom Cruise przypiął się do samolotu transportowego A400 dopiero w Mission: Impossible - Rogue Nation. Tajny agent Ethan Hunt - postać grana przez Cruise'a, który sam oszukał śmierć więcej razy niż jakikolwiek inny aktor w historii, wykonując samodzielnie pracę kaskaderską - wyłonił się jako najbardziej spektakularnie wywołujący zawroty głowy bohater kina akcji ostatnich kilkunastu lat. Potrzeba było ośmiu ujęć Cruise'a pędzącego wzdłuż pasa startowego, przypiętego do drzwi samolotu za pomocą specjalnej kamizelki, aby uzyskać ujęcie, które ostatecznie wykorzystał reżyser filmu - Christopher McQuarrie.

Sekwencja ta wyznaczyła nowy standard dla serii filmów i być może nieświadomie, zapędziła McQuarrie'ego i jego zespół producentów, w tym Cruise'a, w kozi róg. Odtąd każda odsłona Mission: Impossible wymagała popisowego wyczynu kaskaderskiego, jeszcze większego i jeszcze bardziej sensacyjnego niż poprzedni. Mając taki ciężar na barkach, było wręcz nieuniknione, że twórcy serii Mission: Impossible pewnego dnia skorzystają z usług kogoś takiego jak Jon Devore - menadżer Red Bull Air Force i jeden z najbardziej doświadczonych koordynatorów najbardziej spektakularnych akcji powietrznych.

Jon DeVore wykonał ponad 22 000 skoków spadochronowych i BASE/Wingsuit © Michael Clark/Red Bull Content Pool Jon DeVore z innymi członkami zespołu Red Bull Air Force © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Devore, który wykonał ponad 22 000 skoków spadochronowych i BASE (także w wingsuit), jest prawdziwą legendą w dziedzinie kaskaderki powietrznej i kinematografii. Reprezentuje również niewielką, ale rosnącą grupę sportowców uprawiających sporty akcji, którzy posłuchali syreniego zewu Hollywood, kiedy filmowcy starali się urzeczywistnić ponadprzeciętne wyczyny. Niezależnie od tego, czy chodzi o skoki spadochronowe, wingsuiting, czy nieco bardziej przyziemne sporty, takie jak parkour lub freerunning, współpraca tych śmiałków i hollywoodzkich producentów nigdy nie była bliższa niż obecnie.

01 Uczenie Toma Cruise'a skoków BASE

Oprócz bycia dwukrotnym mistrzem świata w skokach i członkiem Red Bull Air Force, przez dwie dekady Devore zgromadził pokaźną filmografię. Pracował między innymi przy Iron Man 3 (2013), Point Break - na fali (2015) i Kac Vegas III (2013).

Ten utalentowany weteran kaskaderstwa wymienia swoją pracę przy Transformers: Dark of the Moon Michaela Baya (2011) jako jedne z najlepszych wspomnień. "Byliśmy w centrum Chicago. W tamtym momencie nikt nie wykonywał jeszcze żadnych miejskich lotów w wingsuicie, a my byliśmy pierwszymi ludźmi w historii, którzy przeskoczyli Willis Tower i przelecieli w formacji przez miasto" - mówi. "Zamknęli dla nas pięć przecznic miasta. To było po prostu szalone, że dali nam na to pozwolenie, a kiedy wylądowaliśmy, Michael Bay wyszedł i nas przytulił. Członkowie ekipy, którzy pracowali z [Bayem] od samego początku, żartowali później, że jedyny gest na jaki mogli liczyć od Michaela to "f**k you", a co dopiero uścisk" - mówi ze śmiechem.

Niezwykły skok BASE © Paramount/picturedesk.com

Największym filmowym osiągnięciem Devore'a była jednak rola, którą odegrał w czymś, co wielu uważa za największy wyczyn kaskaderski w historii kina. Na planie Mission: Impossible - Dead Reckoning (2023) Devore był jednym z kilku ekspertów zatrudnionych do pomocy w szkoleniu Cruise'a do sceny, w której ten wykonuje motocyklowy skok BASE. Aktor skoczył ze spadochronem na tle norweskiego pasma górskiego, po wystrzeleniu się w przepaść na motocyklu motocrossowym. "Na początku trenowałem [Cruise'a] do speedflyingu, ponieważ były dwie sceny, w których z dużą prędkością leciał w dół po zboczu góry" - mówi Devore w niedawnym wywiadzie. Speedflying to sport, który łączy w sobie elementy paralotniarstwa, ale przy znacznie większych prędkościach i dopuszcza bardziej spektakularne akrobacje blisko ziemi. "A potem był motocyklowy skok BASE - więc uczyliśmy go, jak szybko latać i jak skakać BASE". Cruise, jak mówi, był "jednym z najbardziej niesamowitych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkałem, i z którymi pracowałem, a teraz jest moim przyjacielem".

Jon DeVore, jeden z najlepszych koordynatorów lotniczych scen kaskaderskich © Jody MacDonald/Red Bull Content Pool

Premiera Mission: Impossible - Final Reckoning, który pojawił się w kinach 23 maja, to dla Devore'a słodko-gorzki moment, ponieważ film zapowiadany jest jako ostatnia odsłona Mission: Impossible.

Tom Cruise na zdjęciach do filmu "The Final Reckoning © Paramount

Devore dzieli się kilkoma doświadczeniami z pracy z Cruise'em. Już na samym początku zyskał sobie respekt aktora czterokrotnie nominowanego do Oscara. "Naprawdę na mnie naciskał, mówiąc 'Chcę polecieć. Chcę latać." wspomina Devore. "Mówił 'Mogę to zrobić. Zabierz mnie na szczyt góry". Był bardzo uparty, ale koordynator kaskaderów powiedział, że jeśli mu ulegnę, odeśle mnie do domu, więc musiałem postawić na swoim i w ciągu kilku dni [Cruise] szybko nabrał do mnie szacunku ".

Tom Cruise gotowy do akcji © Paramount

Rok później Devore uczył Cruise'a, jak wykonywać skoki BASE, a pierwszym krokiem w tym procesie było wykonanie dużej ilości skoków spadochronowych. "Zapytał mnie, ile skoków wykonałeś w ciągu jednego dnia?" Powiedziałem mu, że 27, ale nie ma sensu wykonywać tylu skoków, ponieważ po 10-12 przestajesz zapamiętywać" - wspomina Devore. "A on powiedział: "Będziemy robić przynajmniej 20 dziennie". A ja na to: w porządku mistrzu - zacznijmy skakać. W ciągu tych sześciu tygodni wykonywaliśmy minimum 20 skoków dziennie, a najwięcej 31. Każdego dnia ciężko pracowaliśmy. Kiedy kończyliśmy, ja byłem wypalony, a on szedł do swojej przyczepy, przebierał się w pełny sprzęt motocrossowy i robił dwie do trzech godzin treningu na motocyklu".

02 Narodziny kaskaderstwa w sportach akcji

Choć Cruise jest z pewnością ważną postacią w historii kaskaderki filmowej, jej korzenie sięgają ponad sto lat wstecz. Pierwszy zarejestrowany hollywoodzki popis kaskaderski miał miejsce w 1908 roku. Pionierzy epoki kina niemego, Buster Keaton i Charlie Chaplin, włączyli popisy kaskaderskie do swoich filmów w latach trzydziestych XX wieku, dzięki czemu ta forma filmowania stała się powszechna. Następnie nadeszła era westernów, które w dużej mierze opierały się na kaskaderach jeżdżących na koniach.

W ostatnich dziesięcioleciach kaskaderzy w filmach zaczęli wykonywać aktywności, w których doświadczenie mają głównie sportowcy. Pojawienie się X Games pomogło przyciągnąć sporty ekstremalne do mainstreamu, a dokumentaliści tacy jak Warren Miller i Taylor Steele sprawili, że ekstremalne narciarstwo i surfing stały się bardziej dostępne. Było kilka kulturowych kamieni milowych w tej materii. Jednym z nich było pojawienie się filmu Point Break w 1991 roku, w którym Keanu Reeves wcielił się w agenta federalnego infiltrującego gang okradający banki - kierowany przez charyzmatycznego przywódcę o imieniu Bodhi, granego przez nieżyjącego już Patricka Swayze. Kiedy Bodhi i jego gang nie okradali banków i nie uciekali przed prawem, ganiali za wielkimi falami lub skakali z samolotów. Point Break wprowadził skoki spadochronowe i surfing na wielkich falach do głównego nurtu.

Sean MacCormac szybuje wysoko © Craig O'Brien/Red Bull Content Pool

Potem nadeszła rewolucja w mediach społecznościowych. "Połowa mojej publiczności [w mediach społecznościowych] to producenci lub reżyserzy. Ludzie, którzy po prostu chcą zobaczyć wszystkie moje możliwości" - mówi Sean MacCormac , kolejny członek Red Bull Air Force, którego specjalności to latanie w kombinezonie wingsuit i skoki spadochronowe. "Naprawdę staram się robić te rzeczy w formacie krótkich klipów z muzyką, montażem i wieloma ujęciami, aby było to angażujące dla mojej publiczności" - mówi MacCormac, który ma spore grono obserwujących na Instagramie i YouTube , a na kinematograficznym koncie filmy takie jak Godzilla (2014) i Vice (2018). "To jest ogromna część mojej twórczej pasji. Staram się wykorzystać wszystkie aspekty [mojej pracy], aby je sfilmować i przedstawić jakąś historię".

Zawodniczka parkour Hazal Nehir wystąpiła w thrillerze 6 Underground © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Hazal Nehir , sportsmenka z Turcji specjalizująca się we freerunningu i parkourze, przeniosła swoją magię ruchu do mediów społecznościowych, a potem do Hollywood. Jej filmy na TikToku często generują setki tysięcy, a czasem miliony wyświetleń. Ale kiedy została obsadzona w filmie akcji/thrillerze Netflixa 6 Underground w 2018 roku, który miał budżet 150 mln USD, poczuła co to znaczy być na planie z wymagającym reżyserem, takim jak Michael Bay. "To było naprawdę stresujące", mówi 30-letnia Nehir. "To była moja pierwsza praca w życiu, była naprawdę duża i robiliśmy hardkorowy parkour". To doświadczenie nie zniechęciło jej do szukania dalszych wyzwań zawodowych. "Potem robiłam reklamy i inne rzeczy, które naprawdę mi się podobały. Myślałam o zajęciach z aktorstwa - ponieważ ostatnia praca, którą wykonałam, naprawdę mi się podobała. Była to reklama w mediach społecznościowych, w której również musiałam zagrać".

Luke Aikins z samolotem w ramach projektu Red Bull Endless Skydive © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Wśród wszelkiego rodzaju performerów panuje wzajemny szacunek, niezależnie od tego, czy występują na scenie, grają w filmie, czy wyskakują z samolotu w kombinezonie wingsuit, albo wykonują skok HALO z wysokości 25 000 stóp (7 620 m). Koniec końców, to wszystko jest widowiskiem. Luke Aikins , który współpracuje z Devore'em w Red Bull Air Force, wspomina koordynowanie wydarzenia na żywo na YouTube, podczas którego magik David Blaine znajdował się na wysokości 25 000 stóp w powietrzu nad pustynią w Arizonie, wyniesiony tam przez 52 duże balony, a następnie odczepił się i spadł na ziemię. "Prowadziłem całą akcję", mówi Aikins o wyczynie, który wymagał 14 miesięcy treningu zarówno w skokach spadochronowych, jak i baloniarstwie. Aikinsa i Blaine'a do dziś łączy więź. "[Blaine] przyszedł i zamieszkał w moim domu na miesiąc. Nauczył mojego syna magii" - mówi Aikins. "To dobry przyjaciel".

Tom Cruise zwisający z samolotu podczas kręcenia Mission Impossible © Paramount

Z budżetem 400 milionów dolarów, Final Reckoning jest jednym z najdroższych filmów w historii. A recenzje z Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie film miał swoją premierę, mówią, że sceny akcji są godne poprzednich odsłon serii. Jedna z sekwencji, która przyciąga uwagę, przedstawia Cruise'a ułożonego płasko na skrzydle dwupłatowca po spędzeniu 22 minut poza kokpitem. Sam Cruise nie chciał jednoznacznie stwierdzić, czy to aby na pewno ostatnia odsłona serii Mission: Impossible. Jeśli nie, to możemy sobie tylko wyobrazić, na co jeszcze mogą wpaść twórcy na drodze do kolejnej.