Polak Mistrzem Świata SuperEnduro Juniorów!

Olszowy od początku tego sezonu potwierdzał, że w klasie Junior jest bezkonkurencyjny i już aspiruje do walki z zawodnikami królewskiej kategorii Prestige. Po zdominowaniu pierwszych dwóch GP Polski i Węgier, gdzie zwyciężył łącznie wszystkie sześć wyścigów, podczas dwudniowego GP Niemiec dołożył do tego 4 wygrane biegi, a w pozostałych dwóch zameldował się na drugim miejscu. Pozwoliło mu to zdobyć mistrzowski tytuł w klasie Junior, który daje mu przepustkę dla klasy Prestige w przyszłym roku.

