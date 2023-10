prezentował wysoką formę od początku wieczoru, wygrywając Hot Lap z przewagą dwóch sekund nad drugim Coltonem Haakerem. I to właśnie między tą dwójką rozegrała się walka o pierwsze miejsca we wszystkich trzech wyścigach.

Podczas gdy Walker powiększył swój tegoroczny dorobek do sześciu wygranych wyścigów z rzędu, Colton Haaker był trzykrotnie drugi, ale pokazał, że może w tym sezonie to właśnie on będzie starał się rzucić wyzwanie panującemu Mistrzowi AMA Endurocross. Podium, z wynikiem 4-3-3, dopełnił Cody Webb.

Podczas gdy Walker powiększył swój tegoroczny dorobek do sześciu wygranych wyścigów z rzędu, Colton Haaker był trzykrotnie drugi, ale pokazał, że może w tym sezonie to właśnie on będzie starał się rzucić wyzwanie panującemu Mistrzowi AMA Endurocross. Podium, z wynikiem 4-3-3, dopełnił Cody Webb.

Podczas gdy Walker powiększył swój tegoroczny dorobek do sześciu wygranych wyścigów z rzędu, Colton Haaker był trzykrotnie drugi, ale pokazał, że może w tym sezonie to właśnie on będzie starał się rzucić wyzwanie panującemu Mistrzowi AMA Endurocross. Podium, z wynikiem 4-3-3, dopełnił Cody Webb.