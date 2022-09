Siatkarskie Skrzydła z charakterem! Mamy srebro, które jest jak złoto

To był bardzo pracowity sezon dla młodych siatkarzy. Zaraz po finałach krajowych i rozdaniu nagród Red Bull Siatkarskie Skrzydła , najlepsi pojechali na zgrupowanie kadry, a z docelowej imprezy, czyli mistrzostw Europy juniorów, przywieźli srebrny medal! O to nie było jednak łatwo…

Przez cały turniej Polacy grali bardzo dobrą siatkówkę , co pozwalało im na kolejne zwycięstwa. W fazie grupowej przegrali tylko jedno spotkanie, z gospodarzami turnieju. Później spotkali się z nimi w finale i choć przegrywali już 0:2, doprowadzili do tie-breaka! Choć pojawiła się szansa na złoto, to jednak Włosi okazali się lepsi i to oni stanęli na najwyższym stopniu podium.

Biało-czerwoni zostali jednak docenieni również indywidualnie. Najlepszym rozgrywającym turnieju został Kajetan Kubicki , który kilka miesięcy wcześniej został włączony też do najlepszej szóstki mistrzostw Polski juniorów. To pozwoliło mu też na udział w programie Red Bull Siatkarskie Skrzydła. W “drużynie marzeń” ME znaleźli się też Jakub Majchrzak i Tytus Nowik!

Jak podkreśla trener Mateusz Grabda, sukcesy indywidualne nie byłyby możliwe, gdyby nie cała drużyna. A wśród srebrnych medalistów mistrzostw Europy, oprócz Kubickiego, są też wszyscy pozostali laureaci programu Red Bull Siatkarskie Skrzydła! Przypomnijmy, że są to atakujący Kacper Ratajewski , środkowy Mateusz Kufka , przyjmujący Piotr Śliwka i libero Kuba Hawryluk .

Polska vs Włochy © Elena Vizzoca / Zuma Press / Forum

Maciej Nowocień: Wielkie gratulacje srebrnego medalu mistrzostw Europy! Jak się czujecie?

Mateusz Grabda, trener reprezentacji Polski U-20: Wiadomo, jak każda reprezentacja, która przyjechała na mistrzostwa Europy, chcieliśmy zdobyć medal. Dlatego bardzo się cieszę z tego wyniku. Myślę, że to srebro smakuje jak złoto. Przede wszystkim nasi siatkarze na przestrzeni całego turnieju pokazali ogromny charakter i wolę walki. Szczególnie było to widoczne w meczu o złoto. Przegrywaliśmy już 0:2, a doprowadziliśmy do tie-breaka. Do tego Włosi, czyli nasi rywale, grali przed własną publicznością. Zwyciężyli, byli lepsi siatkarsko, ale nie jest to już teraz ważne. Uważam, że ten medal to wielkie święto całej polskiej siatkówki. Jesteśmy rocznikiem, który każdy sezon kończy z triumfem. Dwa lata temu zdobyliśmy brąz mistrzostw Europy, rok temu mistrzostwo świata, a teraz srebro mistrzostw Europy. Dlatego o takich sukcesach trzeba mówić głośno. Uważam, że szkolenie w Polsce na poziomie młodzieżowym stoi na wysokim poziomie, co odzwierciedla właśnie ten wynik.

Każda ekipa zawsze mówi o medalu, ale chyba akurat Polacy faktycznie mogli realnie myśleć o krążku w tej imprezie.

To są naprawdę charakterne dzieciaki. Może nie mają wybitnych parametrów w porównaniu do innych drużyn, bo nie są za wysocy czy skoczni, ale nadrabiają innymi elementami. Tutaj istotna jest też praca całego sztabu, jeśli chodzi o system gry. To jest bardzo istotne. Do tego dochodzą właśnie ten charakter i wola walki, bo w każdym meczu dają z siebie wszystko i zostawiają serce na boisku. To jest kluczem do dobrych wyników w każdym sporcie, nie tylko w siatkówce. Oczywiście nie wygra się meczu, jeśli nie ma się umiejętności, ale taka wola zwycięstwa jest często decydująca.

Mecz polskiej reprezentacji juniorów na mistrzostwach Europy U20 siatkarzy © Elena Vizzoca / Zuma Press / Forum

To bardzo utalentowana grupa, ale w młodzieżowej siatkówce chyba ważne jest, by stawiać sobie małe cele, krok po kroku.

Oczywiście, że tak. Zresztą, powiedziałem to chłopakom na pierwszym zgrupowaniu. Mieliśmy skupić się nie na celu, ale na całej drodze do niego. Istotny był każdy trening, każdy dzień, nawet każda godzina funkcjonowania w tej grupie. I najważniejszy dla nas był nie fakt zostania mistrzem Europy, ale cała praca, którą chłopaki wykonali. Kibice widzą tylko część tego wszystkiego, a tak naprawdę jedynie wisienkę na torcie: hymn, piękne, białe koszulki z flagą Polski i ogląda się to bardzo dobrze, szczególnie gdy wszyscy się cieszą. Ale na co dzień nie widać całej tej drogi, wszystkich ważnych momentów. Dlatego naprawdę trzeba docenić chłopaków, bo to 18- czy 19-latkowie, którzy od kilku lat poświęcają się tylko siatkówce. Nie mają normalnego życia, jak inne dzieciaki. Cały czas trenują siatkówkę, dwa razy dziennie, rano i wieczorem. I tak dzień w dzień. A gdy kończą turniej mistrzostw Polski, jadą na zgrupowanie reprezentacji, a tam dalej trenują i potem walczą o medale. Za to należy im się ogromny szacunek. Ja jestem z nich dumny, że cały czas mają tę wolę zwycięstwa i tak ciężko pracują.

Na pewno jest pan dumny z całej drużyny, ale aż trzech polskich graczy znalazło się w drużynie marzeń mistrzostw Europy.

Nagrody indywidualne też są megaważne, ale na ten wynik pracuje cały zespół. To jest dodatkowy smaczek turniejowy. Bardzo się cieszę, że Kajetan Kubicki, Kuba Majchrzak i Tytus Nowik zostali docenieni. Pochwała i taka umowna nagroda MVP należy się jednak całemu zespołowi. Tym bardziej, że u nas o wyniku nie decyduje jeden gracz, jak w przypadku Bułgarii czy Francji. My, żeby wygrywać, musimy być drużyną i to pokazaliśmy na turnieju.

Rozmawiamy o młodych niesamowitych siatkarzach, ale pan dopiero niedawno objął pozycję pierwszego trenera tej reprezentacji i też musi być to dla pana ogromny sukces.

Bardzo się z tego cieszę, ale ja jestem tylko trenerem. Robię to, co mam robić, podobnie jak cały sztab, bo razem pracujemy na sukces chłopaków. Dlatego istotne jest też to, jakich ludzi dobiera się do pracy. Śmieję się, że więcej czasu spędzam z innymi trenerami, niż z rodziną, ale razem na to pracujemy. Cieszę się z tego krążka, a dla mnie smakuje jak złoty, bo to był mój pierwszy medal jako pierwszego trenera reprezentacji. Wcześniej byłem asystentem u mojego przyjaciela Michała Bąkiewicza. Teraz muszę zmierzyć się z odpowiedzialnością, dużą presją, która ciąży na mojej pracy przez tak długi czas. Dlatego jestem z nas wszystkich bardzo dumny!

W drużynie miał pan wszystkich laureatów programu Red Bull Siatkarskie Skrzydła z mistrzostw Polski juniorów . To też na pewno pomaga rozwijać się młodym siatkarzom.

To rewelacja! Im więcej takich programów, pomocy dla młodych graczy, tym więcej. Ci chłopcy cieszą się zarówno z małych, jak i dużych rzeczy. A skoro Red Bull prowadzi taką akcję, to jest to supersprawa. Tym bardziej, że pozwala im się jeszcze bardziej rozwinąć!

Sukcesy młodzieżowe to jedno, ale teraz każdy z tych chłopaków musi już wejść na głęboką wodę, czyli siatkówkę seniorską…

Uważam, że najbliższy sezon będzie dla nich kluczowy, jeśli chodzi o sprawy mentalne. Wejście w seniorską siatkówkę jest ogromnym przeskokiem. Co prawda jako SMS PZPS Spała grali już cały sezon w 1. Lidze, ale dalej byli w szkole, nie ciążyła na nich presja czy odpowiedzialność. Najważniejsze było przygotowanie do sezonu reprezentacyjnego. Teraz ich przejście do seniorskiej siatkówki jest bardzo ważne i to bez względu, do jakiej ligi idą. To nie ma większego znaczenia. Już po turnieju powiedziałem chłopakom, że pójdą do różnych zespołów, z różnymi trenerami. Niektórzy mniej wagi przykładają do młodzieży, dlatego apelowałem, by ciężko pracowali, prosili o wskazówki i dodatkowe ćwiczenia, jeśli czegoś będzie za mało. To będzie działało dla nich tylko na plus. Każdy z nich idzie w fajne miejsce, gdzie się rozwinie, a sezon klubowy dla tego rocznika będzie ważny także w kontekście przyszłych mistrzostw świata, bo nastąpi weryfikacja ich możliwości. Ale teraz możemy się cieszyć!