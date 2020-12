Soliannikow najlepszym lodowym wojownikiem Europy!

Choć środek grudnia raczej nie kojarzy się z żużlem, to jednak są miejsca, gdzie nawet zimą można poczuć charakterystyczny zapach spalanego oleju. W niedzielę, na tafli Hali Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim rozegrano finał Mistrzostw Europy w ice racingu, czyli żużlu na lodzie.

Motocykle do żużla na lodzie znacznie różnią się od tych klasycznych. Przede wszystkim mają skrzynię biegów – zawodnicy tuż po starcie, jeszcze przed pierwszym wirażem, wbijają na sucho drugi bieg. Potem składają się w łuk, jadąc wyprostowanymi motocyklami i opierając na lodzie lewą nogę, osłoniętą od uda po stopę specjalnym ochraniaczem. Na końcówkach kierownicy po lewej stronie mają specjalne nakładki, które zapobiegają zahaczeniu o taflę. Najważniejsze są jednak kolce, bo bez nich prowadzenie motocykla na lodzie byłoby niemożliwe. Każda opona uzbrojona jest w kilkadziesiąt ostrych jak brzytwa, wkręcanych specjalnym kluczem, kilkucentymetrowych kolców. To one, w razie upadku, są największym zagrożeniem dla zawodników.

Ice speedway to dyscyplina z bogatą historią. Na lodzie ścigano się jeszcze przed wojną, głównie w Związku Radzieckim i Skandynawii. W 1963 roku zorganizowano pierwsze oficjalne indywidualne mistrzostwa świata, które wygrał reprezentant ZSRR, Boris Samorodow. Legendą tego sportu, w czasach przed upadkiem komunizmu, był Gabdrachman Kadyrow, który sześciokrotnie sięgał po tytuł mistrza świata. To jego słynna czapka jest od ponad pół wieku tradycyjnym trofeum przechodnim, przyznawanym każdemu indywidualnemu mistrzowi Polski. Od lat w żużlu na lodzie rządzą Rosjanie. W największym państwie świata ten rodzaj speedway’a jest bardzo popularny, odbywa się mnóstwo imprez różnej rangi, a zawodnicy ścigają się w tak egzotycznych dla motorsportu miejscach, jak najwyżej na świecie położone lodowisko w Ałmatach, czy wyspa Sachalin.

Żużel po zamarzniętym jeziorze Bajkał

Reprezentanci Sbornej wywalczyli aż osiemnaście poprzednich tytułów mistrza świata, a ostatnim zawodnikiem innej nacji, który sięgnął po złoto, był Szwed Per Olof Serenius, w 2002 roku. Rosjanie dominują też w mistrzostwach Starego Kontynentu. W 23 edycjach czempionatu tylko raz, w 2008 roku, wygrał Austriak Fran Zorn, w pozostałych finałach triumfowali Rosjanie.

Franky Zorn - legenda ice speedway'a © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Zorn, który w sierpniu skończył 50 lat, ścigał się Tomaszowie Mazowieckim. Do awansu do wyścigu barażowego zabrakło mu punktu. Przepustkę do wielkiego finału wywalczyli Rosjanin, Nikita Tolonkov i najbardziej doświadczony w stawce Szwed, Stefan Svensson. Bezpośrednio z turnieju głównego do decydującego wyścigu awansowali dwaj najlepsi Rosjanie, Dmitri Soliannikow i Konstantin Kolenkin. Na fazie zasadniczej turniej zakończył jedyny reprezentant Polski w turnieju, Michał Knapp.

„Myślę, że impreza mogła się podobać, bo było kilka naprawdę interesujących wyścigów. Dla mnie nie był to łatwy start, bo wróciłem do tej dyscypliny po kilku latach przerwy, a cała sytuacja na świecie znacznie utrudniła możliwość solidnych przygotowań. Dałem z siebie wszystko, co mogłem. Dziękuję PZM za szansę reprezentowania kraju w Mistrzostwach Europy, wszystkim, którzy pomogli mi w przygotowaniach i trzymali kciuki w trakcie zawodów” – powiedział Knapp.

Bieg finałowy był bezsprzecznie najciekawszym w całej imprezie, bo na starcie stanęło obok siebie trzech Rosjan. Po pasjonującej walce i wielu zmianach pozycji, ostatecznie triumfował 21-letni Solennikow, który jeszcze w połowie dystansu był trzeci. Tuż za nim metę minął Kolenkin, a podium uzupełnił Tolonkow.

„Jestem ogromnie szczęśliwy. Szczególnie dziękuję ojcu, który włożył wiele wysiłku w mój rozwój i w to, bym mógł wystartować w polskim finale. On przygotowywał mi silniki. Ten sukces pozwala mi uwierzyć, że ciężka praca opłaca się w sporcie i w życiu. Turniej był dla mnie bardzo udany. Zachowałem pełną koncentrację przez cały czas, wygrałem wszystkie swoje starty i dzięki temu odebrałem złoty medal. To chwila, której na pewno nigdy nie zapomnę” – powiedział wzruszony Soliannikow.

Finał Mistrzostw Europy w ice speedway’u, Tomaszów Mazowiecki, wyniki:

1. Dmitrij Soliannikow (Rosja) - 15+3 (3,3,3,3,3) - 1. miejsce w finale

2. Konstantin Kolenkin (Rosja) - 13+2 (2,3,2,3,3) - 2. miejsce w finale

3. Nikita Tołoknow (Rosja) - 13+3+1 (3,2,3,3,2) - 3. miejsce w finale

4. Stefan Svensson (Szwecja) - 10+2+0 (3,u,2,3,2) - 4. miejsce w finale

……….