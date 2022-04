Znamy półfinalistów turnieju siatkarskich MPJ! Już o krok od medali!

W Dębicy zwycięzca spotkania pomiędzy Pałacem Bydgoszcz a Ateną Warszawa miał mieć zapewniony awans do półfinału. Nic więc dziwnego, że obie drużyny było wyjątkowo zmotywowane do tego meczu. Lepiej rozpoczęły bydgoszczanki, bo od zwycięstwa 25:23. Kolejne trzy sety padły jednak łupem ekipy ze stolicy i to Atena zameldowała się w najlepszej czwórce turnieju. - Ale to jeszcze nie koniec. Idziemy po więcej! - mówiła po meczu Kinga Wrońska, MVP spotkania.

Z kolei siatkarki MKS SMS Kalisz, które były już pewne awansu, zagrały, żeby… zjeść ciasto. - Obiecał nam to trener - śmiała się po spotkaniu Oliwia Nastawska, która została MVP meczu. Kaliszanki pewnie pokonały bowiem WTS Solna Wieliczka 3:0 i udowodniły, że do Dębicy pojechały po złoty medal.

MP juniorek w siatkówce 2022 © fot. Piotr Sumara/Justyna Matjas PZPS

W grupie B awans do półfinału zapewniły sobie zawodniczki MKS Dąbrowa Górnicza, które wygrały z #Volley Wrocław 3:1. MVP spotkania została Gabriela Jakubowska, która na boisko weszła dopiero… w trzecim secie! Zdołała zdobyć siedem punktów, a swoją dobrą grą przekonała do siebie organizatorów i odebrała statuetkę. - Wracam po dwuletniej przerwie i to wyróżnienie jest dla mnie ogromną motywacją do ciężkiej pracy - mówiła po spotkaniu Jakubowska.

Na koniec żeńskiej rywalizacji toczyła się wyrównana batalia pomiędzy Legionovią Legionowo a GKS Wieżyca 2011 Stężyca. Stawką tego spotkania był awans do półfinału. Zespół ze Stężycy wyszedł na prowadzenie 2:0 i już wtedy był pewny, że zagra w najlepszej czwórce! GKS do końca pokazał jednak charakter i zwyciężył 3:0, a MVP wybrano Izabelę Dąbrowską.

Wielkie emocje w Bartoszycach - Trefl jednak zwycięzcą grupy!

Bardzo ciekawie potoczyła się rywalizacja w grupie B męskiego turnieju. UMKS MOS Wola Warszawa wygrał z ECO-Team AZS Stoelzle Częstochowa 3:0 i awansował na drugie miejsce (MVP spotkania został Aleksander Nowik). Dzięki temu przed ogromną szansą stanęli siatkarze Trefla Gdańsk, którzy grali z pewnym już awansu Jastrzębskim Węglem. Gdyby zespół z Pomorza zwyciężył, wskoczyłby na drugą lokatę i zameldowałby się w półfinale! Ale trzeba było wygrać z jednym z faworytów całego turnieju…

MP juniorów 2022 w Bartoszycach © fot. Marek Żyńczak/Polska Siatkówka

Okazało się, że niemożliwe nie istnieje! Gdańszczanie byli szczególnie zdeterminowani na mecz ze Ślązakami i rozpoczęli od pewnego zwycięstwa 25:13! Choć Jastrzębski Węgiel starał się przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, to Trefl na to nie pozwolił. Kolejne sety wygrał do 22 i 23, a triumf 3:0 dał mu pierwsze miejsce na koniec fazy grupowej! Wyrazy szczególnego uznania należą się Igorowi Boguckiemu, MVP meczu, który zdobył 15 punktów.

Z kolei w grupie A swój awans przypieczętowali gracze KS Metro Warszawa, którzy wygrali z UKS SMS Joker Piła 3:0. Na wyróżnienie zasłużył Marcel Bakaj, rozgrywający stołecznego zespołu (MVP meczu).

Dużą niespodziankę sprawili siatkarze AKS V LO Rzeszów, którzy też mieli szansę na awans, ale grali z faworyzowaną Gwardią Wrocław Academy, w której nie brakuje mistrzów świata U-19. Co prawda zespół z Podkarpacia to spotkanie, ale dopiero po tie-breaku i to wrocławianie zajęli pierwsze miejsce w grupie. Najlepiej na boisku spisał się Radosław Puczkowski z AKS V LO (zdobył 19 punktów).

Wysokie loty juniorów w Bartoszycach © fot. Marek Żyńczak/Polska Siatkówka

Wyniki meczów juniorek:

KS Pałac Bydgoszcz - UKS Atena Warszawa 1:3 (25:23, 19:25, 20:25, 15:25)

MKS SMS Kalisz - WTS Solna Wieliczka 3:0 (25:13, 25:17, 25:13)

#Volley Wrocław - MKS Dąbrowa Górnicza 1:3 (19:25, 25:20, 13:25, 19:25)

KS Wieżyca 2011 Stężyca - LTS Legionovia Legionowo 3:0 (25:13, 25:23, 25:20)

Końcowa tabela grupy A:

MKS SMS Kalisz UKS Atena Warszawa KS Pałac Bydgoszcz SMS Solna Wieliczka

Końcowa tabela grupy B:

GKS Wieżyca 2011 Stężyca MKS Dąbrowa Górnicza LTS Legionovia Legionowo #Volley Wrocław

Wyniki meczów juniorów:

KS Metro Warszawa – UKS SMS Joker Piła 3:0 (29:27, 25:17, 25:22)

AKS V LO Rzeszów - Chemeko-System Gwardia Wrocław 3:2 (15:25, 25:21, 25:20, 25:27, 19:17)

UMKS MOS Wola Warszawa - ECO-Team AZS Stoelzle Częstochowa 3:0 (25:19, 25:20, 25:20)

Trefl Gdańsk - AT Jastrzębski Węgiel 3:0 (25:13, 25:22, 25:23)

Końcowa tabela grupy A:

Gwardia Wrocław Academy KS Metro Warszawa AKS V LO Rzeszów UKS SMS Joker Piła

Końcowa tabela grupy B:

Trefl Gdańsk Jastrzębski Węgiel UMKS MOS Wola Warszawa ECO-Team AZS Stoelzle Częstochowa

