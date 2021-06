Seria Xiaomi Kite Cup driven by Land Rover

Już 2 lipca w Rewie wystartuje szesnasty cykl Pucharu Polski w kitesurfingu! Seria Xiaomi Kite Cup driven by Land Rover , którą zakończą Mistrzostwa Polski w kajcie i wing foilu, zostanie zorganizowana w zupełnie nowej odsłonie. W ramach tego letniego cyklu, na zawodników i fanów czekają trzy topowe nadbałtyckie lokalizacje i cztery konkurencje: Freestyle, Formula Kite, Arrows Open oraz nowość - wing foil.

Już 2 lipca w Rewie wystartuje szesnasty cykl Pucharu Polski w kitesurfingu! Seria Xiaomi Kite Cup driven by Land Rover , którą zakończą Mistrzostwa Polski w kajcie i wing foilu, zostanie zorganizowana w zupełnie nowej odsłonie. W ramach tego letniego cyklu, na zawodników i fanów czekają trzy topowe nadbałtyckie lokalizacje i cztery konkurencje: Freestyle, Formula Kite, Arrows Open oraz nowość - wing foil.

Organizatorzy postawili połączyć sportową pasję i miłość do wody z edukacją ekologiczną dotyczącą obszarów morskich. Co więcej, na tegorocznych imprezach, każdy kilometr przepłynięty przez zawodników "zmieni się" w 3 zł przekazane na ochronę Morza Bałtyckiego i działania Fundacji MARE.

Organizatorzy postawili połączyć sportową pasję i miłość do wody z edukacją ekologiczną dotyczącą obszarów morskich. Co więcej, na tegorocznych imprezach, każdy kilometr przepłynięty przez zawodników "zmieni się" w 3 zł przekazane na ochronę Morza Bałtyckiego i działania Fundacji MARE.

Organizatorzy postawili połączyć sportową pasję i miłość do wody z edukacją ekologiczną dotyczącą obszarów morskich. Co więcej, na tegorocznych imprezach, każdy kilometr przepłynięty przez zawodników "zmieni się" w 3 zł przekazane na ochronę Morza Bałtyckiego i działania Fundacji MARE.