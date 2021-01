co prawda dostarczył nam potężnych wrażeń, ale zdecydowanie nie zaspokoił w pełni naszego hard endurowego głodu!

Wygląda na to, że w sezonie 2021 będzie jednak zupełnie inaczej, bo WESS ogłosił niedawno, że łączy siły z Międzynarodową Federacją Motocyklową FIM i wspólnie powołują do życia cykl Mistrzostw Świata Hard Enduro!

Podpisany na 4 lata kontrakt potwierdza utworzenie serii, której już od wielu lat brakowało zawodnikom, kibicom i organizatorom poszczególnych zawodów. Przeniesie on dotychczasowy cykl WESS na jeszcze wyższy poziom i doda prestiżu serii.

Podpisany na 4 lata kontrakt potwierdza utworzenie serii, której już od wielu lat brakowało zawodnikom, kibicom i organizatorom poszczególnych zawodów. Przeniesie on dotychczasowy cykl WESS na jeszcze wyższy poziom i doda prestiżu serii.