Co to jest Hard Enduro?

Sport znany również pod pojęciem Extreme Enduro to połączenie jazdy na wytrzymałość, wyścigów cross country i trialu skierowane do masowego uczestnictwa. Co znaczy stawka licząca czasem kilkaset zawodników na motocyklach ścigających się przez godziny po górach, lasach i wielkich przeszkodach.

ABC... Hard Enduro

Wymaga niesamowitej siły fizycznej i kondycji, nie wspominając nawet o bajecznej technice jazdy. Hard Enduro to również jeden z niewielu sportów, w którym kompletni amatorzy mogą ścigać się na jednym torze w jednym wyścigu z najlepszymi zawodnikami na świecie. To oznacza, że zawody Hard Enduro przypominają wielkie festiwale, podczas których wesoło spędza się czas z przyjaciółmi z całego świata.

Dlaczego WESS to od tego roku Mistrzostwa Świata FIM Hard Enduro?

Po dwóch udanych latach mistrzostw World Enduro Super Series, seria została objęta oficjalnym wsparciem Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (FIM) i zyskała rangę Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro. Wymagało to delikatnych zmian w serii na sezon 2021. Kalendarz zawodów składa się z najtrudniejszych zawodów na świecie, rozgrywanych w niesamowitych lokalizacjach. Do dobrze już znanych kibicom WESS Red Bull Romaniacs czy Red Bull Hare Scrabble Erzbergrodeo , dołączyły w tym roku amerykański przystanek Red Bull TKO, czy polska runda Hero Challenge w Dąbrowie Górniczej!

Które zawody w sezonie są największe?

Erzbergrodeo to najtrudniejszy wyścig Hard Enduro na świecie © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Red Bull Erzbergrodeo to najtrudniejszy wyścig hard enduro, podczas którego 1,5 tys. zawodników zjeżdża się do małego miasteczka robotniczego koło kopalni w Eisenerz w centralnej Austrii. Po dwóch przejazdach na piekielnie szybkim prologu, tylko 500 najszybszych staje do walki w finałowym 4-godzinnym wyścigu z dna kopalni na jej szczyt. Do mety zazwyczaj dociera tylko kilku. A jak będzie w tym roku?

Z kolei Red Bull Romaniacs to czterodniowy wyścig przez zdradliwe lasy w rumuńskich Karpatach. Niektóre sekcje są niemożliwe do przejechania i rzucają na kolana nawet najlepszych zawodników na świecie. Kiedyś sam Cyril Despres pytał organizatora - Martina Freinademetza, czy chce ich złamać. A przecież Cyril wygrał pięć razy Rajd Dakar!

Red Bull Romaniacs to czterodniowa mordęga w Karpatach © Attila Szabo/Red Bull Content Pool

Co nowego w sezonie 2021?

Do mistrzostw po raz pierwszy dołącza Red Bull TKO . Jeden z najtrudniejszych wyścigów w USA, w którym zawodnicy w formacie knockout ścigają się nie tylko z czasem, ale również i zegarkiem, żeby pozostać w wyścigu.

Całkowitą nowością w 2021 roku jest Abestone Hard Enduro , które rozegranie zostanie po raz pierwszy w historii! Nad trasą i organizacją czuwa Michele Bosi, który dla 50 zawodników przygotował trzygodzinny wyścig wokół włoskiego ośrodka narciarskiego.

Największą ekscytacją dla polskich kibiców i oczywiście zawodników będzie jednak druga edycja Hero Challenge w Dąbrowie Górniczej , podczas którego 250 zawodników zmierzy się na brutalnej 17-kilometrowej trasie składającej się ze stromych podjazdów, leśnych ścieżek, motocrossowych skoków i przeszkód przygotowanych przez ludzi.

Jonny Walker i Wade Young pokazują co to Hard Enduro © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Kim są faworyci?

Manuel Lettenbichler (GER) – KTM Factory Team

Mistrz WESS 2019 to jedyna broń zespołu Red Bull KTM do zdobycia tytułu w sezonie 2021. Austriacki producent bezgranicznie wierzy, że młody Letti utrzyma rewelacyjną formę i zostanie pierwszym Mistrzem Świata FIM Hard Enduro.

Taddy Błażusiak (POL) – Gas Gas Factory Team

Tadeusz Błażusiak znany wszystkim jako Taddy to największa legenda świata enduro. Pięć razy wygrał Red Bull Erzbergrodeo zanim pięciokrotnie podbił USA zdobywając pięć tytułów Mistrza Ameryki oraz wygrywając 4 złote medale na X-Games. W między czasie zdobył 6 tytułów Mistrza Świata SuperEnduro, a wszystko to robił oczywiście pod rząd. Teraz z 38 latami na karku jest głodny ścigania jak nigdy gotowy na pierwszy sezon Mistrzostw Świata Hard Enduro i to na nowym motocyklu GasGas i w nowych ciuszkach 111 Racing!

Jonny Walker (GBR) – Beta Factory Team

Trzykrotny zwycięzca Red Bull Erzbergrodeo i dwukrotny mistrz Red Bull Romaniacs, Jonny Walker pożegnał się z KTM po ponad dekadzie współpracy i razem z Betą stworzył pierwszy fabryczny zespół włoskiego producenta do Hard Enduro. Będzie to dla nich pierwszy poważny wspólny sprawdzian.

Jonny Walker I jego nowa Beta © Sebas Romero/Red Bull Content Pool

Billy Bolt (GBR) – Husqvarna

Billy Bolt to pierwszy Mistrz WESS i zdobywca tytułu w Mistrzostwach Świata SuperEnduro. 23-latek pokazuje, że potrafi jeździć motocyklem i ma kondycję, aby być w stanie dotrzymać kroku Lettenbichlerowi. Czy to znaczy, że są zawziętymi rywalami? Na torze - oczywiście, że tak, ale poza nim są dobrymi przyjaciółmi i przed sezonem spędzili razem tydzień na treningach w Sardynii.

Wade Young (RSA) – Sherco

Wade Young , czyli człowiek z gór w Kwazulu Natal, jako 16-latek wdarł się na światową scenę hard enduro wygrywając w 2012 roku zawody dla najbardziej wytrzymałych zawodników Roof Of Africa. Od tamtej pory wypełnił swój gabinet nagrodami z największych zawodów hard enduro na świecie wliczając w to zwycięstwo w Red Bull Romaniacs.

Wade Young to jeden z najlepiej przygotowanych zawodników © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Alfredo Gómez (ESP) – Husqvarna

Spokojny i uśmiechnięty Alfredo Gómez to jeden z najmocniejszych i najwytrwalszych zawodników w stawce Hard Enduro. W pierwszym sezonie WESS uplasował się na drugim miejscu. Na każdych zawodach zachwyca swoimi umiejętnościami i doświadczeniem i jeżeli nie zatrzymają go kontuzje to może być mocnym kandydatem.

Graham Jarvis (GBR) – Husqvarna

Nie można oczywiście zapomnieć o OG Hard Enduro - Grahamie Jarvisie. Zawodnik z najlepszą techniką w stawce jest nie tylko królem internetu, ale również najtrudniejszych sekcji w zawodach. 5 razy wygrał Red Bull Erzbergrodeo i 6 razy triumfował na Red Bull Romaniacs. Teraz założył również swój zespół Jarvis Husqvarna Racing i wziął pod swoje skrzydła Teodora Kabakchieva, Jonathana Richardsona, Willa Hoare, Sama Winterburna i Granta Churchwarda.

Podczas inauguracyjnej rundy Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro 2021 w Portugalii wystartuje aż trzech Polaków. Oprócz Tadka Błażusiaka i Dominika Olszowego, w ostatniej chwili dołączył do nich Damian Konon. Sprawdźcie, jak przed startem Extreme XL Lagares nastawienie naszych rodaków.

Taddy Błażusiak przed inauguracją sezonu w Lagares:

"W ostatnich latach ogromną rolę odgrywały tam opony, których używali zawodnicy. O dobry wynik mogli walczyć ci, którzy jechali na oponach Michelin. Dlatego husqvarna i sherco królowały. Teraz, z tego co wiem, wszyscy czołowi zawodnicy wybiorą tę samą gumę i pod tym kątem będziemy mieli równe szanse...".

Dominik Olszowy przed debiutem w MŚ Hard Enduro:

"Oczywiście równie mocno czekam też na inaugurację sezonu podczas Extreme XL Lagares, bo póki co wygląda na to, że właśnie w Portugalii dopiero się zacznie".

Damian Konon o swoim starcie na Extreme XL Lagares:

"Pomysł na start pojawił się ze względu na brak zawodów w okolicy w najbliższym czasie i potrzebę sprawdzenia swoich umiejętności w zawodach wyższej rangi, w nowym terenie. A ten wygląda na bardzo wymagający, bo potoki pełne są wysokich półek skalnych i potężnych głazów, także zdecydowanie będzie co robić. Przyjechaliśmy do Portugalii na tygodniowe moto-wakacje, żeby się dobrze bawić, zbierać doświadczenie i przeżyć super przygodę. Jesteśmy też tutaj żeby wspierać naszych i jak będzie trzeba to pomóc Tadkowi czy Dominikowi, jak będą mnie dublowali na trasie. Zawody jeszcze nie wystartowały, ale już pojawił się pomysł, żeby iść za ciosem. Miejsce na Erzbergrodeo mam już zarezerwowane, ale poważnie myślę również o Abestone Hard Enduro i Red Bull Romaniacs. A co potem? Jeszcze zobaczymy".

Gdzie oglądać Mistrzostwa Świata FIM Hard Enduro?

Na relacje, powtórki, skróty, onboardy i transmisje live z Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro zapraszamy na RedBull.pl !

Jak wystartować w Mistrzostwach Świata FIM Hard Enduro?

To, co wyróżnia Mistrzostwa Świata FIM Hard Enduro to fakt, że każdy może w nich wystartować i zmierzyć się z najlepszymi zawodnikami na świecie. Oczywiście dobrze mieć kondycję i technikę do startu w najtrudniejszych zawodach na świecie, ale każdy znajdzie kategorię dla siebie. Linki do zapisów znajdziesz tutaj - na oficjalnej stronie mistrzostw.