Olszowy i Błażusiak w TOP10 przed finałem Hixpania Hard Enduro!

Najszybszy na trasie okazał się Manuel Lettenbichler walczący o mistrzowski tytuł, jednak po uwzględnieniu kary za przekroczenie prędkości w wyznaczonych strefach, został on przesunięty na drugą pozycję. Zwycięstwo przypadło debiutującemu w hiszpańskiej rundzie Trystanowi Hartowi. To jednak wystarczyło, aby Lettenbichler mógł startować z pole position do finałowego, niedzielnego wyścigu Hixpania Hard Enduro 2022.