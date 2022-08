Taddy wjechał na pudło Red Bull TKO Straight Rhythm 2022!

Przystanek w USA to wyjątkowa runda nie tylko ze względu na lokalizację w Tennessee, ale również ze względu na format. Zawody otworzyły wyścigi Straight Rhythm jeden na jeden w centrum Nashville, po których zawodników czekają dwa dni zmagań w trudnym terenie wokół Trial Training Center. W sobotę rozgrywane będą kwalifikacje na wymagającej 45-minutowej pętli, na której w niedzielę odbędą się wyścigi główne w formacie Knock Out. Po każdej rundzie odpadać będą najwolniejsi zawodnicy. I tak aż do wielkiego finału, podczas którego wyłoniony zostanie zwycięzca Red Bull TKO 2022.