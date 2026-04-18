Kto zostanie Mistrzem Świata Hard Enduro 2026?

Po emocjonującej rywalizacji podczas halowych Mistrzostw Świata SuperEnduro 2026 , w końcu przyszedł czas aby na poważnie rozpocząć rywalizację na świeżym powietrzu. Oto startują Mistrzostwa Świata FIM Hard Enduro 2026 , które zostaną zainaugurowane podczas francuskiej rundy w ramach 24MX Alestrem. Najlepsi zawodnicy zameldują się pod Marsylią, aby w ciągu trzech intensywnych dni zmagań walczyć o pierwsze punkty w cyklu, dodatkowo bardzo wysoko premiowane w niedawno powołanym do życia Światowym Rankingu Hard Enduro!

Bez rozgrzewki. Od razu w zdradliwy teren

Alestrem ma reputację niezwykle wymagających zawodów i nie jest ona przypadkowa. To runda, która nie wybacza ani błędów, ani braku przygotowania i potrafi mocno dać w kość nawet najlepszym zawodnikom. Nawet jeśli organizatorzy delikatnie skrócili dystans względem poprzednich edycji, cztery godziny jazdy podczas finałowego dnia w tym terenie to wciąż piekielnie brutalny test. Szczególnie końcówka niedzielnego wyścigu – ostatnie 90 minut – to moment, w którym sytuacja potrafi odwrócić się o 180°.

W tym roku będziemy mogli oglądać na żywo transmisję z decydującego etapu i przekonać się, kto w tym roku jest gotowy do walki o tytuł.

Oglądaj finał 24MX Alestrem Hard Enduro 2026 na żywo:

Transmisja startuje 19 kwietnia 2026 o godzinie 16:30

Format, który nie daje oddechu we Francji

Harmonogram weekendu jest dobrze znany zawodnikom i kibicom, ale to tylko teoria. W praktyce każdy dzień to osobny sprawdzian, który dodatkowo dokłada swoją cegłę do zmęczenia przed decydującym starciem. Piątkowy X-trem test to pierwsze starcie z terenem i szybka weryfikacja ustawień motocykla i doboru opon oraz ogumienia podczas czasowych prób. Sobotni prolog Minerva to już konkretny wycisk – walka o pozycję, utrzymanie wysokiego tempa i przede wszystkim wywalczenia jak najlepszego miejsca na start finałowego wyścigu. A niedziela? To już hard enduro w najczystszej, a może raczej najbrudniejszej postaci. Długi, 4-godzinny wyścig, w którym nie koniecznie wygrywa najszybszy. Decydujące zazwyczaj okazuje się odpowiednie rozłożenie sił, dostosowanie strategii ataku do panującej sytuacji i uniknięcie kosztownych błędów. Warto jest jednak podjąć ryzyko i dać z siebie 110%, bo nagrodą jest mocne zaakcentowanie rozpoczęcia walki o tytuł Mistrza Świata Hard Enduro i cenne punkty do klasyfikacji ogólnej w Światowym Rankingu Hard Enduro, w którym na zwycięzców czeka pula nagród w wysokości 100 000$!

Manuel Lettenbichler podbija Red Bull Erzbergrodeo 2025 © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Lettenbichler vs Bolt. Ciąg dalszy

Wśród faworytów na starcie znajdziemy dobrze znany z poprzedniego sezonu układ. Manuel Lettenbichler przyjeżdża do Francji jako obrońca tytułu i zawodnik, który w ostatnich sezonach absolutnie zdominował rywalizację zgarniając cztery złote medale z rzędu. Nie popełnia błędów, czaruje niezwykłą techniką i dyktuje rywalom swoje warunki rywalizacji. W hard enduro to przepis na sukces.

Jego największym rywalem na trasie będzie z pewnością przyjaciel z paddocku - Billy Bolt , który jako jeden z nielicznych udowadniał, że potrafi pokonać Lettenbichlera. Ma szaloną prędkość, ma powalającą technikę, a do tego nie boi się podejmować ryzyka. I to właśnie ta ostatnia cecha czasami bywa największą zmorą Brytyjczyka, bo powoduje błędy, które kosztują go cenne punkty. W tym roku Bolt melduje się jednak na starcie w 100% gotowości, bez dokuczających kontuzji i dojrzały jak nigdy wcześniej - w końcu jest też świeżo upieczonym ojcem!

Lettenbichler i Bolt zawsze dostarczają emocji © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Reszta stawki nie będzie patrzeć z boku

Ten sezon nie musi być jednak historią tylko dwóch nazwisk. Mario Roman wraca na Husqvarnę w barwach swojego prywatnego zespołu, który pozwolił mu dostosować program do własnych oczekiwań oraz wymagań. Zwycięstwo podczas Grinding Stone Hard Enduro w USA, które dało mu prowadzenie w Światowym Rankingu Hard Enduro pokazuje, aby potwierdzić, że to była dobra decyzja. Z kolei jego były kolega z zespołu - Teodor Kabachiev objął ster lidera Sherco Factory Team jest zmotywowany, aby zrewanżować się za pechowy sezon 2025, podczas którego kontuzja przedwcześnie przerwała jego kampanię.

Równie mocnym pretendentami do namieszania na podium poszczególnych rund i być może również klasyfikacji końcowej Mistrzostw Świata Hard Enduro są bracia Brightmore - Ash oraz Mitch. W halowym sezonie obaj pokazali, że nie boją się rywalizacji z najlepszymi na świecie i są gotowi do próby zdetronizowania swoich idoli.

W barwach prywatnego zespołu Rigomoto Racing do rywalizacji stają reprezentaci Czarnego Lądu - Wade Young and Matt Green, którzy również potrafią zaskoczyć szybką jazdą i stanąć na pudle podczas poszczególnych etapów, czy nawet przystanków. Ogromną szansę w tym sezonie otrzymał również ich młodszy rodak - James Moore. Po zeszłorocznym zdobyciu tytułu w Pucharze Świata Hard Enduro Juniorów i fenomenalnym triumfie podczas legendarnych zawodó Roof Of Africa podpisał kontrakt z fabrycznym zespołem Bety, aby móc zrobić kolejny krok w swojej karierze.

Dodatkowych emocji z pewnością dostarczy umożliwienie rywalizacji w klasie PRO zawodnikom na motocyklach elektrycznych, wśród których zobaczymy duet Stark Future: Eddie Karlsson i Toby Martyn. Z kolei powołanie do życia dodatkowych klas, oprócz istniejącej do tej pory kategorii Junior, pozwoli zmotywować do startu jeszcze większej ilości ambitnych zawodników i zawodniczek, aby spróbować swoich sił w walce o punkty w klasyfikacjach Pucharu Świata Kobiet, 4-suwów i Seniorów.

W związku z tym na starcie 1. rundy Mistrzostw Świata Hard Enduro 2026 w ramach francuskiego 24MX Alestrem wystartuje dwóch Polaków: Dawid Szczotka (klasa 4T) oraz Tomasz Gagat (klasa Senior).

Teo Kabakchiev pokonuje stromy podjazd w Red Bull Romaniacs © Tiberiu Hila/Red Bull Content Pool

Światowy Ranking Hard Enduro 2026 – druga oś rywalizacji

W tle Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro coraz mocniej funkcjonuje Światowy Ranking Hard Enduro (HEWR), który porządkuje wyniki zawodników w szerszej perspektywie niż sam cykl HEWC. To ranking obejmujący najważniejsze imprezy hard enduro na świecie i pokazujący realną formę w przekroju sezonu na całym świecie, a nie tylko wybranych rund mistrzostw.

Dla czołówki to coś więcej niż statystyka. Wysoka pozycja w rankingu to lepsze rozstawienie, większa widoczność i realny wpływ na układ sił w najważniejszych zawodach. Dlatego wyniki z takich rund jak Alestrem mają podwójne znaczenie – budują nie tylko klasyfikację mistrzostw świata, ale też pozycję w globalnej hierarchii tej dyscypliny.