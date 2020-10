Takich mistrzostw świata w kolarstwie górskim jeszcze nie było!

Przed MŚ MTB pisaliśmy, że

. Musimy przyznać, że dawno się tak nie pomyliliśmy... Tak wymagających warunków nie widzieliśmy chyba nigdy. Trasy w Leogangu zostały zmodernizowane na krótko przed zawodami i przez ciągłe opady deszczu niestety nie zdążyły się utwardzić. Już sobotni wyścig w cross country odbywał się w dość ekstremalnych (nawet jak na kolarstwo górskie) warunkach, ale to co wydarzyło się w niedzielę, to już totalna abstrakcja. Dwie kreski poniżej zera, konkretne opady śniegu w górnej części trasy i prawdziwa nawałnica w niższych partiach gór sprawiły, że trasa zamieniła się w błotne koryto. Zawodnicy ścigali się w prawdziwie oldschoolowym stylu. Na nic najnowsza technologia, super-przyczepne opony i 200 mm skoku. "Foot out, flat out" i toczymy się do mety!