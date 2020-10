Go Maja, go! Oglądaj mistrzostwa świata MTB w Leogangu w Red Bull TV

Rowerowy "wyścig zbrojeń" trwa w najlepsze. Sprzęt dopieszczany jest do granic możliwości, wyścigowa śmietanka zaczyna przygotowania do startu, a tysiące kibiców na całym świecie niecierpliwie odliczają czas do najważniejszej rowerowej imprezy sezonu. Panie i Panowie! Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim rozpoczną się za 3, 2, 1...

Rowerowy "wyścig zbrojeń" trwa w najlepsze. Sprzęt dopieszczany jest do granic możliwości, wyścigowa śmietanka zaczyna przygotowania do startu, a tysiące kibiców na całym świecie niecierpliwie odliczają czas do najważniejszej rowerowej imprezy sezonu. Panie i Panowie! Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim rozpoczną się za 3, 2, 1...

Rowerowy "wyścig zbrojeń" trwa w najlepsze. Sprzęt dopieszczany jest do granic możliwości, wyścigowa śmietanka zaczyna przygotowania do startu, a tysiące kibiców na całym świecie niecierpliwie odliczają czas do najważniejszej rowerowej imprezy sezonu. Panie i Panowie! Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim rozpoczną się za 3, 2, 1...

MŚ MTB - kiedy oglądać?

MŚ MTB 2020 - czyli gdzie?