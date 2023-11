Billy Bolt Brytyjski zawodnik Billy Bolt przeszedł do historii w 2021 roku, zostając pierwszym w historii mistrzem świata FIM Hard Enduro – a teraz chce więcej!

Inauguracja sezonu tak szybko i to we Francji to tylko wierzchołek góry lodowej, bo przewidujemy mnóstwo niespodzianek, nowych wyzwań na

, który złoto w SuperEnduro zdobył aż 6 razy z rzędu. Póki co siódemka jest dla niego niedościgniona, ale Polak próbuje również dodatkowych wyzwań. Ostatnio wprowadził na światowy poziom markę GasGas, a teraz zostanie