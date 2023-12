SuperEnduro 2023: Historyczny Kraków

Tradycyjnie od 11 lat polscy kibice brudnych wyścigów i potężnych emocji dostają przedświąteczny prezent w postaci Grand Prix Polski SuperEnduro. Po raz 6 to Kraków i TAURON Arena była gospodarzem naszego przystanku Mistrzostw Świata , ale po raz pierwszy byliśmy świadkami wielu wydarzeń i to nie tylko w skali stolicy Małopolski...

Tradycyjnie od 11 lat polscy kibice brudnych wyścigów i potężnych emocji dostają przedświąteczny prezent w postaci Grand Prix Polski SuperEnduro. Po raz 6 to Kraków i TAURON Arena była gospodarzem naszego przystanku Mistrzostw Świata , ale po raz pierwszy byliśmy świadkami wielu wydarzeń i to nie tylko w skali stolicy Małopolski...