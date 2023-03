Najbliżej zdobycia tytułu jest aktualny mistrz w klasie Prestige -

, który ma aż 36 punktów przewagi nad drugim

Jonnym Walkerem

. To oznacza, że Brytyjczyk tytuł może przypieczętować już podczas pierwszego wyścigu w Gliwicach, jeżeli utrzyma zwycięską passę na SuperPole i zgarnie pierwszy bieg. Wtedy nawet bojowe nastawienie Walkera nie wystarczy, który w teorii już powinien oswajać się z wicemistrzowskim tytułem. Pamiętajmy, że to jednak jest SuperEnduro i niczego nie można być pewnym aż do momentu potwierdzenia wyników przez sędziów!