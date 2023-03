Pierwszy raz SuperEnduro w Gliwicach jak ze snów! Taddy z medalem!

zdominował finał w Gliwicach, przypieczętowując swój trzeci z rzędu tytuł Mistrza Świata SuperEnduro, to jednak nie on był głównym bohaterem tych zawodów. Brytyjczyk zwyciężył zawody z kompletem punktów, chociaż czasy kwalifikacji pozwalały mieć nadzieję, że tym razem rywale będą w stanie rzucić mu bezpośrednie wyzwanie. Bolt był jednak klasą samą dla siebie i już po pierwszym wyścigu mógł świętować złoty medal mistrzostw. Dołożył do tego dwa kolejne wygrane biegi i otarł się o

o najniższy stopień podium klasyfikacji generalnej sezonu. Przed przystankiem w Polsce Taddy tracił do Amerykanina 3 punkty, ale zapowiadał ostrą walkę do samego końca. I rzeczywiście batalia była niesamowita, bo Webb nie miał zamiaru tanio sprzedać skóry. Niesiony dopingiem ponad 11 000 kibiców Błażusiak zaprezentował nam encyklopedyczną definicję walki do samej mety. Mimo że obaj zawodnicy mają już w swoich kolekcjach złote medale Mistrzostw Świata SuperEnduro, to o brąz walczyli jakby był z tego najcenniejszego kruszcu.

i odrobił dwa punkty do czwartego w tym biegu Webba. W wyścigu z odwróconą kolejnością ponownie Cody i Taddy szybko się odnaleźli i dali przepiękny popis sportowej walki, zostawiając w tyle również Jonnego Walkera. Tym razem jednak, po błędzie Tadka pod koniec wyścigu, to Webb był górą. Cody zdobył drugie miejsce i aż o 4 punkty więcej niż Błażusiak, którego wyprzedził jeszcze Walker.

W pierwszym wyścigu, po zaciętym boju pełnym wymiany pozycji, zwycięsko z pojedynku wyszedł Błażusiak. Taddy dojechał do mety na trzecim miejscu, za Jonnym Walkerem i odrobił dwa punkty do czwartego w tym biegu Webba. W wyścigu z odwróconą kolejnością ponownie Cody i Taddy szybko się odnaleźli i dali przepiękny popis sportowej walki, zostawiając w tyle również Jonnego Walkera. Tym razem jednak, po błędzie Tadka pod koniec wyścigu, to Webb był górą. Cody zdobył drugie miejsce i aż o 4 punkty więcej niż Błażusiak, którego wyprzedził jeszcze Walker.

