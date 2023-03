Ziemia Obiecana Bolta, podium Błażusiaka!

"Przede wszystkim chciałbym wyjaśnić, że tego wieczoru podjąłem decyzję, która wydawała mi się najsprawiedliwsza pod względem bezpieczeństwa. Nie ominąłem przeszkody, żeby oszukiwać, ale po prostu oceniłem, że było to najbardziej rozsądny manewr. Przepraszam za karę, ale wiem, że mogę winić tylko siebie, bo po raz kolejny postawiłem się w niepewnej sytuacji. Od początku sezonu nie byłem zadowolony ze swojej jazdy, popełniałem wiele drobnych błędów, które dużo mnie kosztowały. Miałem też trochę pecha. Niewiele mi brakuje do powrotu do optymalnej formy, tym bardziej, że fizycznie czuję się naprawdę dobrze. Nadal ścigam się o ostatnie miejsce na podium generalki i gwarantuję, że w Gliwicach będę walczył do końca!"