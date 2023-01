Organizatorzy Mistrzostw Świata SuperEnduro w Niemczech znani są z przygotowywania widowiskowej trasy, która potrafi wywrócić zmagania do góry nogami. Tak też było i tym razem, bo tor, który zbudowali w SachsenArenie każdemu zawodnikowi dał w kość i sprawił, że niczego nie można było być pewnym aż do samej mety.

i początku rywalizacji w Riesie wydawało się, że czeka nas kolejny perfekcyjny wieczór Billego Bolta, który błyszczał od treningów przez kwalifikacje i SuperPole. Co prawda Jonny Walker próbował go podgryzać na czasówkach, ale Billy robił cuda i wyglądało na to, że ponownie jest poza zasięgiem wszystkich. Potwierdził to również podczas pierwszego wyścigu, w którym mimo błędu i utraty prowadzenia na rzecz Jonnego Walkera, w pięknym zdołał wyprzedzić swojego rywala przed końcem wyścigi i odnieść pierwsze zwycięstwo wieczoru. Ten bieg nie ułożył się po myśli Tadka Błażusiaka, który po problemach dojechał na siódmej pozycji, za rozkręcającym się w klasie Prestige szóstym Dominikiem Olszowym.