Mistrzostwa Świata SuperEnduro w liczbach

Jeżeli chodzi o halowe zmagania enduro to jedno jest pewne - że na brak emocji i nagłych zwrotów akcji nigdy nie można narzekać. Potwierdził to również

Oczywiście wisienką na torcie drugiego w tym sezonie Grand Prix Polski oraz całych mistrzostw był zacięty pojedynek o najniższy stopień podium. Przed finałem w Gliwicach Błażusiak tracił do Webba 3 punkty, więc było pewne, że obaj pójdą na całość. Niesiony dopingiem własnej publiczności Taddy wyrwał w ostatnim wyścigu brązowy medal Amerykaninowi pokonując go zaledwie dwoma punktami w klasyfikacji generalnej sezonu.

