SuperEnduro 2024: Rumuński thriller w Cluj

Billy Bolt Brytyjski zawodnik Billy Bolt przeszedł do historii w 2021 roku, zostając pierwszym w historii mistrzem świata FIM Hard Enduro – a teraz chce więcej!

Brytyjczyk pojawił się na 4. rundzie cyklu mimo niewyleczonej jeszcze kontuzji z Riesy, ale z równie ogromną determinacją do utrzymania imponującej passy zwycięstw.

Ogromnym zaskoczeniem były już same wyniki SuperPole, podczas których zarówno Jonny Walker , jak i Billy Bolt – zazwyczaj rządzący w czasówkach – tym razem nie ustrzegli się błędów i nie zdobyli żadnych punktów. Po raz pierwszy w karierze najlepszy czas wykręcił Eddie Karlsson, obok którego punkty zdobyli również Manuel Lettenbichler i Diogo Viera.

