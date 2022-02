Polak-Węgier i dwa Havranki!

Wypełniona po brzegi, największa sportowa arena w stolicy Węgier, nazwana na cześć legendarnego miejscowego boksera Papp Laszlo, po raz kolejny gościła najlepszych zawodników na świecie, którzy po raz kolejny dali pokaz ostrej walki do ostatniego gongu. Wszyscy zawodnicy, szczególnie w klasie Prestige pokazali, że są prawdziwymi fajterami, ale kto okazał największym?

Tadek pokazał charakter i niezłomność, o tyle w Budapeszcie po raz kolejny dokonał niemożliwego! Chociaż nie tylko on, bo i Jonny Walker, mimo obrażeń, walczył do samego końca, czy Cody Webb, który znowu został "rozjechany", a i tak nie odpuścił.

Taddy po świetnym starcie w pierwszym wyścigu i bardzo dziwnym wypadku, po którym szczepił się z Jonnym Walkerem i przez prawie okrążenie byli zakleszczeni między swoimi motocyklami, wyścig został przerwany i zrestartowany. Wtedy zobaczyliśmy na starcie jeszcze bardziej zmotywowanego Tadka, którego doskonale znamy z robienia rzeczy niemożliwych. I tego dokonał w pierwszym wyścigu - pokonał Billy'ego Bolta, co wydarzyło się ostatnio również dwa lata temu na Węgrzech.

