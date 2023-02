Niestety, te ostatnie po raz kolejny prześladowały Tadka Błażusiaka, który już podczas SuperPole zaliczył potężnego "dzwona" na metowym skoku. 6-krotny Mistrz Świata chwilę nie podnosił się z ziemi, ale ostatecznie zdołał wstać o własnych siłach i zameldować się na starcie wszystkich trzech wyścigów. Z pewnością mocno poobijany i obolały, ale nawet na chwilę nie odpuszczał, mimo że to nie był koniec jego problemów tego wieczoru. Wróciły one już podczas pierwszego wyścigu, kiedy po kontakcie na matrixie stanął w poprzek trasy i wjechali w niego nadjeżdżający rywale. Zanim Tadkowi udało się ruszyć w pogoń rywale byli już ponad pół okrążenia przed nim.

Niestety, te ostatnie po raz kolejny prześladowały Tadka Błażusiaka, który już podczas SuperPole zaliczył potężnego "dzwona" na metowym skoku. 6-krotny Mistrz Świata chwilę nie podnosił się z ziemi, ale ostatecznie zdołał wstać o własnych siłach i zameldować się na starcie wszystkich trzech wyścigów. Z pewnością mocno poobijany i obolały, ale nawet na chwilę nie odpuszczał, mimo że to nie był koniec jego problemów tego wieczoru. Wróciły one już podczas pierwszego wyścigu, kiedy po kontakcie na matrixie stanął w poprzek trasy i wjechali w niego nadjeżdżający rywale. Zanim Tadkowi udało się ruszyć w pogoń rywale byli już ponad pół okrążenia przed nim.

