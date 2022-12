Hard SuperEnduro Kraków

Co prawda ten wieczór nie poszedł po myśli

, który po drugim miejscu podczas kwalifikacji SuperPole we wszystkich trzech wyścigach musiał gonić z samego końca i widać było, że nie czuje się na motocyklu tak dobrze, jak zawsze startując na polskiej ziemi. Taddy nie mógł odnaleźć swojego rytmu i odpalić atomowego trybu, którym zawsze zachwycał, a mimo to 14 000 gardeł było dla niego zdzieranych podczas każdego ataku na kolejną pozycję. Nie ważne, czy Błażusiak wskakiwał na 2.,3., czy 7. pozycję - publiczność doskonale wiedziała, gdzie jest, o co walczy i że charakteru nigdy mu nie zabraknie. Większy hałas był chyba tylko kiedy wjeżdżał na płytę Tauron Areny podczas prezentacji zawodników i obejmował prowadzenie w drugim wyścigu wyprzedzając

.