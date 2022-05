Wrócił i zwyciężył! Manuel Lettenbichler najlepszy podczas Xross 2022!

Zawody Xross Hard Enduro to drugi nowy przystanek w kalendarzu Mistrzostw Świata Hard Enduro, po Minus 400 w zeszłym miesiącu. Serbska runda podczas trzech ciężkich dni w terenie dała ostry wycisk zawodnikom walczącym o punkty w tym sezonie. Każdego dnia mieli oni do zaliczenia po 100 kilometrów "zwiedzając" odpowiednio zdradliwe góry: Zlatibor, Tara i Mokra Gora.

Początek rajdu należał do Billego Bolta, który po wygranym Prologu w mieście, utrzymał prowadzenie w klasyfikacji rajdu po pierwszym dniu. Tam najszybszy był jednak Teodor Kabakchiev, dla którego było to pierwsze etapowe zwycięstwo i zapowiedź sporej sensacji w Serbii.

Druga część rywalizacji podczas Xross Hard Enduro 2022 to już popis Manuela Lettenbichlera, którego łupem padły dwa ostatnie dni w terenie. Ani rywale, ani niedawna kontuzja, ani nawet brak startów od czasu SuperEnduro w Krakowie nie zatrzymały Niemca przed zdobyciem swojego pierwszego w tym sezonie kompletu punktów.

