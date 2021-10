Sezon 2021 MotoGP dobiega końca, a emocji nie brakowało. Do rywalizacji po poważnej kontuzji wrócił Marc Marquez, podobnie jak tymczasowo emerytowany Andrea Dovizioso. Po sezonie 2021 z dalszą rywalizacją, po 26 latach startów w Grand Prix (!) pożegna się z kolei Valentino Rossi. Ten sezon był jednak rekordowy, bo w sumie w MotoGP ścigało się przez moment trzynastu mistrzów świata, razem mających na koncie ponad trzydzieści tytułów!

Teraz przypominamy najbardziej znanych mistrzów świata MotoGP, a także kilku legendarnych zawodników, którym nie dane było sięgnąć po upragniony tytuł w klasie królewskiej. Gwiazdką oznaczono zawodników, którzy nadal ścigają się w MotoGP.

Valentino Rossi* – najlepszy zawodnik wszech czasów?

Grand Prix: 428

Mistrzostwa świata: 9 (7x MotoGP/500ccm, 1x 250ccm, 1x 125ccm)

Zwycięstwa: 115

Podia: 235

Pole positions: 65

Najszybsze okrążenia: 96

Debiut: Malezja 1996 (125ccm)

Pierwsze zwycięstwo: Czechy 1996 (125ccm)

Ostatnie zwycięstwo: Assen 2017 (MotoGP)

Ostatni start: USA 2021 (MotoGP)

Grubo ponad 400 startów w Grand Prix i wiele pobitych rekordów – Valentino Rossi to absolutna legenda nie tylko wyścigów motocyklowych, ale i motorsportu w ogóle. W trakcie kariery sięgnął po dziewięć tytułów mistrzowskich, w tym siedem w kategorii 500cc/MotoGP. W klasie królewskiej wywalczył 199 finiszów na podium. W sumie triumfował w 115 wyścigach, co plasuje go na drugim miejscu na liście wszech czasów. W pamięci na zawsze zapiszą się tłumy ubranych na żółto kibiców oraz słynne "cieszynki" z młodych lat startów Vale. Po 26 latach ścigania się na najwyższym poziomie, wraz z końcem sezonu 2021 The Doctor odchodzi na emeryturę w wieku... 42 lat! MotoGP bez wątpienia traci nie tylko genialnego zawodnika, ale i cząstkę siebie – w końcu nie bez powodu twierdzi się, że Rossi przerósł swoją dyscyplinę, tak jak Michael Schumacher przerósł Formułę 1 , Michael Jordan – NBA, Muhammad Ali – boks, a Diego Armando Maradona – piłkę nożną. #GrazieVale

Valentino Rossi © Movistar Yamaha MotoGP

Marc Marquez* – najmłodsza legenda MotoGP

Grand Prix: 218

Mistrzostwa świata: 8 (6x MotoGP, 1x Moto2, 1x 125ccm)

Zwycięstwa: 83

Podia: 136

Pole positions: 90

Najszybsze okrążenia: 74

Debiut: Estoril 2008 (125ccm)

Pierwsze zwycięstwo: Mugello 2010 (125ccm)

Ostatnie zwycięstwo: USA 2021 (MotoGP)

Ostatni start: USA 2021 (MotoGP)

Marka Marqueza nie trzeba nikomu przedstawiać – mając zaledwie 28 lat, ma na koncie osiem tytułów mistrzowskich i 83 zwycięstwa. Hiszpan szturmem wdarł się do MotoGP w 2013 roku, wygrywając już w drugim starcie i zostając najmłodszym w historii zwycięzcą wyścigu klasy królewskiej. Kolejne rekordy przychodziły same: najmłodszy mistrz MotoGP czy zwycięzca rekordowych, dziesięciu wyścigów z rzędu! Co prawda na starcie sezonu 2020 nabawił się poważnej kontuzji i ponad rok później dopiero dochodzi do siebie, ale i tak wygrał w 2021 dwa wyścigi. Nic więc dziwnego, że Marquez już teraz uznawany jest za jednego z najlepszych zawodników w historii. Marc tymczasem czerpie ogromną radość nie tylko ze ścigania, ale i też z kontaktu z kibicami, którzy go uwielbiają. Biorąc pod uwagę jego wiek, przed nim jeszcze mnóstwo sukcesów i kto wie, być może to on stanie się najlepszym zawodnikiem w historii MotoGP?

Marc Márquez © MICHELIN

Jorge Lorenzo – najbardziej niedoceniany mistrz?

Grand Prix: 297

Mistrzostwa świata: 5 (3x MotoGP, 2x 250ccm)

Zwycięstwa: 68

Podia: 152

Pole positions: 69

Najszybsze okrążenia: 37

Debiut: Jerez 2002 (125ccm)

Pierwsze zwycięstwo: Rio 2003 (125ccm)

Ostatnie zwycięstwo: Austria 2018 (MotoGP

Ostatni start: Walencja 2019 (MotoGP)

Jeden z najlepszych zawodników MotoGP ostatniej dekady i jedyny, który był w stanie pokonać Marka Marqueza w walce o mistrzostwo klasy królewskiej – Jorge Lorenzo zakończył karierę w 2019 roku. Wzbudzający skrajne emocje wśród kibiców, którzy albo go kochali albo nie lubili, Hiszpan posiadał niesamowity talent. Świadczą o tym nie tylko statystyki i aż pięć zdobytych mistrzostw świata, ale też wiele pobitych rekordów. Wygrywał w MotoGP na dwóch różnych motocyklach – Yamasze i Ducati. Do tej pory Lorenzo pozostaje też najmłodszym w historii zawodnikiem, który wziął udział w wyścigu Grand Prix – miał 15 lat i 1 dzień.

Jorge Lorenzo sorgte für das Yamaha-Doppel © Yamaha Racing

Casey Stoner – ogromny talent

Grand Prix: 176

Mistrzostwa świata: 2x MotoGP

Zwycięstwa: 47

Podia: 89

Pole positions: 43

Najszybsze okrążenia: 33

Debiut: Wielka Brytania 2003 (125ccm)

Pierwsze zwycięstwo: Walencja 2003 (125ccm)

Ostatnie zwycięstwo: Australia 2012 (MotoGP)

Ostatni start: Walencja 2012 (MotoGP)

Casey Stoner to gość, którego poza ściganiem się, nie interesowała cała otoczka związana z MotoGP. Bez wątpienia był to jeden z najlepszych zawodników pod względem czystego talentu, jaki kiedykolwiek rywalizował w MotoGP. Niekwestionowany mistrz toru Phillip Island , na którym jeden z zakrętów nazwano jego imieniem. Przez wielu niedoceniany, Australijczyk był jednym z najtrudniejszych rywali Rossiego i Lorenzo. Po pierwsze mistrzostwo w MotoGP sięgnął już w drugim sezonie startów, a swoim pierwszym na Ducati. W 2011 roku przeniósł się do Hondy, by spełnić marzenie o powtórzeniu wyczynu rodaka Micka Doohana i sięgnięciu po tytuł w barwach Repsola. Udało mu się już przy pierwszym podejściu. Karierę zakończył rok później, żegnając się z MotoGP tytułem drugiego wicemistrza świata w sezonie 2012. Potem jeszcze wracał jako zawodnik testowy Hondy i Ducati, ale nawracające problemy zdrowotne skutecznie oddzieliły go od motocykli.

Casey Stoner © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Giacomo Agostini – najlepszy w historii

Grand Prix: 207

Mistrzostwa świata: 15 (8x 500ccm, 7x 350 ccm)

Zwycięstwa: 122

Podia: 159

Pole positions: 6

Najszybsze okrążenia: 117

Debiut: Niemcy Zachodnie 1964 (250ccm)

Pierwsze zwycięstwo: Niemcy Zachodnie 1965 (350ccm)

Ostatnie zwycięstwo: Niemcy Zachodnie 1976 (500ccm)

Ostatni start: Wielka Brytania 1977 (500ccm)

Statystycznie najlepszy zawodnik w historii Motocyklowych Mistrzostw Świata, Giacomo Agostini to prawdziwy rekordzista. Najwięcej wygranych wyścigów w karierze i największa liczba zdobytych tytułów mistrzowskich. To do niego należy też rekordowych, osiem mistrzostw w klasie królewskiej. I to wszystko w zaledwie 14 lat startów, co sprawia, że Ago wygrał ponad połowę wyścigów, w których wziął udział. Włoch próbował swych sił także w wyścigach samochodowych, ale bez większych sukcesów. Po zakończeniu kariery, był menadżerem ekip w Grand Prix: najpierw Yamahy, a później Cagivy. Agostini wciąż pojawia się też w paddocku MotoGP.

Jedna z legend MotoGP, Giacomo Agostini © Getty Images

Mick Doohan – od zszycia nóg po mistrzostwa

Grand Prix: 139

Mistrzostwa świata: 5x 500ccm

Zwycięstwa: 54

Podia: 95

Pole positions: 58

Najszybsze okrążenia: 46

Debiut: Japonia 1989 (500ccm)

Pierwsze zwycięstwo: Węgry 1990 (500ccm)

Ostatnie zwycięstwo: Argentyna 1989 (500ccm)

Ostatni start: Japonia 1999 (500ccm)

Można się z tym zgadzać lub nie, ale Mick Doohan to bez wątpienia najtwardszy gość w historii wyścigów motocyklowych. W 1992 roku Australijczyk prowadził w mistrzostwach klasy 500cc ze sporą przewagą. W trakcie treningu na torze w Assen zaliczył potężny upadek na oleju rozlanym z motocykla innego zawodnika. W efekcie poważnie uszkodził prawą nogę, a holenderscy lekarze byli gotowi na amputację. Wtedy jednak Doktor Costa (emerytowany już szef Clinica Mobile) zdecydował się na radykalne leczenie, zszywając Doohanowi obie nogi ze sobą. Okazało się, że terapia odniosła skutek – nogę Micka udało się uratować, a jakby tego było mało, niedługo później sięgnął on po 5 mistrzostw klasy 500cc z rzędu (1994-1998)! Niestety w sezonie 1999 Mick zaliczył poważny wypadek w kwalifikacjach do Grand Prix Hiszpanii, znów złamał nogę i odszedł na emeryturę.

Mick Doohan: Pięciokrotny Mistrz Świata w 500cc © Getty Images/Tom Pennington

Nicky Hayden – ostatnia gwiazda z Ameryki

Grand Prix: 218

Mistrzostwa świata: 1x MotoGP

Zwycięstwa: 3

Podia: 28

Pole positions: 5

Najszybsze okrążenia: 7

Debiut: Japonia 2003 (MotoGP)

Pierwsze zwycięstwo: USA 2005 (MotoGP)

Ostatnie zwycięstwo: USA 2006 (MotoGP)

Ostatni start: Australia 2016 (MotoGP)

Zanim awansował do MotoGP, Nicky Hayden startował w dirt-tracku, a następnie w serii AMA Superbike. Po zdominowaniu rywalizacji w Stanach Zjednoczonych, w 2003 roku przeniósł się do MotoGP. Wskoczył od razu na głęboką wodę, bo do teamu Repsol Honda, gdzie za team-partnera miał samego Rossiego. W 2006 roku Kentucky Kid w epickim stylu sięgnął po mistrzowski tytuł klasy MotoGP, pokonując właśnie Valentino (wtedy już na Yamasze) o zaledwie 5 punktów. Pomimo tego, zawsze byli przyjaciółmi. Wielu zapomina, jak poważne problemy z motocyklem miał Hayden w tamtym sezonie, i że naprawdę wygrał wbrew wszelkim przeszkodom. Po startach na Ducati i satelickiej Hondzie, w 2016 roku przeszedł do World Superbike, gdzie sięgnął po zwycięstwo w wyścigu w Malezji. Na chwilę, w roli zastępcy, wrócił do MotoGP w tym samym sezonie. Pomimo braku większych sukcesów po zdobyciu tytułu, Hayden pozostawał ulubieńcem kibiców i jednym z najrówniejszych facetów, którzy kiedykolwiek ścigali się w MotoGP. Do tej pory pozostaje ostatnim amerykańskim mistrzem świata klasy królewskiej.

Nicky Hayden świętujący mistrzostwo MotoGP w 2006 roku © Denis Doyle/Getty Images

Dani Pedrosa – najlepszy bez mistrzostwa

Grand Prix: 296

Mistrzostwa świata: 3 (2x 250ccm, 1x 125ccm)

Zwycięstwa: 54

Podia: 153

Pole positions: 49

Najszybsze okrążenia: 64

Debiut: Japonia 2001 (125ccm)

Pierwsze zwycięstwo: Holandia 2002 (125ccm)

Ostatnie zwycięstwo: Walencja 2017 (MotoGP)

Ostatni start: Austria 2021 (MotoGP)

Dani Pedrosa do tej pory znany jest jako jeden z najlepszych zawodników w historii, któremu splot nieszczęśliwych okoliczności (awarie, kontuzje) uniemożliwił sięgnięcie po upragnione mistrzostwo MotoGP. Po zdobyciu trzech mistrzostw w niższych kategoriach, w latach 2006-2018, należał do ścisłej czołówki królewskiej klasy MotoGP i był jednym z najszybszych zawodników w całej stawce. Zanim w 2018 roku odłożył kombinezon wyścigowy do szafy, Pedrosa ustanowił niesamowity rekord – aż jedenaście ze swoich trzynastu sezonów w MotoGP kończył w czołowej piątce klasyfikacji generalnej! Trzykrotnie zdobywał też tytuł wicemistrza świata. Po zakończeniu kariery, Pedrosa dołączył do ekipy Red Bull KTM Factory Racing, w której objął rolę kierowcy testowego. Dla austriackiej marki przerwał na chwilę emeryturę i wystartował z dziką kartą w GP Austrii 2021 (kończąc wyścig na 10. miejscu).

Dani Pedrosa całą karierę w MotoGP spędził na Hondzie © Red Bull Content Pool

Marco Simoncelli – mistrz z najlepszymi włosami

Grand Prix: 148

Mistrzostwa świata: 1x 250ccm

Zwycięstwa: 14

Podia: 31

Pole positions: 15

Najszybsze okrążenia: 9

Debiut: Czechy 2002 (125ccm)

Pierwsze zwycięstwo: Jerez 2004 (125ccm)

Ostatnie zwycięstwo: Australia 2009 (250ccm)

Ostatni start: Australia 2011 (MotoGP)

Choć na koncie miał "tylko" mistrzostwo klasy 250ccm, a w MotoGP nawet nie zdążył wygrać wyścigu, Marco Simoncelli był ulubieńcem kibiców. Charyzmatyczny, zawsze uśmiechnięty, z charakterystyczną burzą loków na głowie – Włoch był jedną z najbardziej pozytywnych postaci na torach Grand Prix. Na torze agresywny i nie odpuszczający rywalom, poza nim – posiadacz ciętego języka. Z tego powodu wielu typowało Marco na naturalnego następcę Valentino Rossiego w Grand Prix. Niestety, SuperSic zginął podczas wyścigu o GP Malezji w 2011 roku, zaledwie tydzień wcześniej w Australii zdobywając swoje ostatnie podium w karierze. Jego numer #58 wycofano z użytku w MotoGP. Marco włączono też do oficjalnego grona Legend MotoGP.

Marco Simoncelli był jedną z najbardziej charakterystycznych postaci MotoGP © Getty Images

Barry Sheene

Grand Prix: 102

Mistrzostwa świata: 2x 500ccm

Zwycięstwa: 23

Podia: 59

Pole positions: 19

Najszybsze okrążenia: 20

Debiut: Hiszpania 1970 (125ccm)

Pierwsze zwycięstwo: Belgia 1971 (125ccm)

Ostatnie zwycięstwo: Szwecja 1981 (500ccm)

Ostatni start: San Marino 1984 (500ccm)

Barry Sheene to ostatni mistrz świata klasy królewskiej pochodzący z Wielkiej Brytanii. Przez ponad 30 lat pozostawał też ostatnim brytyjskim triumfatorem wyścigu w MotoGP – passę tę przerwał dopiero w 2016 roku Cal Crutchlow . Sheene w ciągu kariery wygrał 23 wyścigi i co najważniejsze - dwa tytuły mistrzowskie klasy królewskiej. Status legendy zyskał dzięki ogromnej popularności poza torem, a także ogromnej zadziorności podczas walki z rywalami. Do historii przeszło jego starcie z Giacomo Agostinim w Holandii w 1975 roku – gdy pierwsze zwycięstwo w karierze wywalczył zaledwie kilka miesięcy po złamaniu nogi, obojczyka, ręki i dwóch żeber! Już jako dwukrotny mistrz świata (z sezonów 1976 i 1977), w 1982 roku Sheene jechał po trzecie mistrzostwo, ale ogromny wypadek na Silverstone najpierw wystrzelił go z motocykla niemalże w stratosferę, a potem pogruchotał mu obie nogi. Pomimo tego, Barry ścigał się jeszcze przez dwa lata, a po ostatnie podium sięgnął w deszczowym wyścigu w RPA na torze Kyalami w 1984 – co sam określił potem mianem jednego ze swoich najlepszych występów w karierze.

Barry Sheene na Suzuki RG500 © [unknown]

Alex Criville

Grand Prix: 194

Mistrzostwa świata: 2 (1x 500ccm, 1x 125ccm)

Zwycięstwa: 20

Podia: 66

Pole positions: 12

Najszybsze okrążenia: 20

Debiut: Hiszpania 1987 (50ccm)

Pierwsze zwycięstwo: Australia 1989 (125ccm)

Ostatnie zwycięstwo: Francja 2000 (500ccm)

Ostatni start: Rio 2001 (500ccm)

Alex Crivillé zadebiutował w Grand Prix w 1987 roku, startując w nieistniejącej już klasie 50ccm. Już dwa lata później wywalczył pierwsze zwycięstwo oraz mistrzowski tytuł w 125-tkach. Po krótkiej przygodzie z kategorią 250ccm, w 1992 roku przeniósł się do klasy królewskiej. To tam, w sezonie 1999 jako pierwszy w historii Hiszpan sięgnął po mistrzostwo świata 500cc, ale z powodu problemów zdrowotnych musiał zakończyć karierę w 2002 roku. Potem próbował jeszcze swoich sił w rajdach, by następnie skupić się na życiu rodzinnym, opiekowaniu się stadniną koni, pomocy zawodnikom w paddocku MotoGP oraz komentowaniu wyścigów.

Àlex Crivillé w akcji w sezonie 1997 © Repsol Media Service

John Surtees – jedyny taki mistrz

Grand Prix: 49

Mistrzostwa świata: 7 (4x 500ccm, 3x 350ccm)

Zwycięstwa: 38

Podia: 45

Pole positions: 0

Najszybsze okrążenia: 34

Debiut: Ulster 1952 (500ccm)

Pierwsze zwycięstwo: Ulster 1955 (250ccm)

Ostatnie zwycięstwo: Monza 1960 (500ccm)

Ostatni start: Monza 1960 (500ccm)

Absolutna legenda zarówno dwóch, jak i czterech kółek. John Surtees rywalizację miał we krwi, a mając 14 lat wygrał wyścig sidecarów z ojcem jako pasażerem... tyle tylko, że triumf im odebrano, gdy odkryto, jak młody był wówczas John. W latach 60. po tym, jak przez trzy sezony z rzędu sięgał po podwójne tytuły w motocyklowych mistrzostwach świata (w klasach 350ccm i 500ccm), w wieku 26 lat przeniósł się do czterech kółek. Surtees pozostaje jedynym kierowcą w historii, który zdobył mistrzostwo świata 500ccm oraz Formuły 1 – sięgnął po nie w 1964 roku z Ferrari.

John Surtees was also an F1 world champion © Terry Fincher/Keystone/Getty Images

Kenny Roberts – głowa wyścigowej rodziny

Grand Prix: 52

Mistrzostwa świata: 3x 500ccm

Zwycięstwa: 24

Podia: 44

Pole positions: 22

Najszybsze okrążenia: 27

Debiut: Holandia 1974 (250ccm)

Pierwsze zwycięstwo: Wenezuela 1978 (250ccm)

Ostatnie zwycięstwo: San Marino 1983 (500ccm)

Ostatni start: San Marino 1983 (500ccm)

Kenny Roberts zaczynał karierę w dirt-tracku, potem przeniósł się do wyścigów drogowych, a w 1978 roku awansował do Grand Prix. Już w debiutanckim sezonie w klasie 500cc sięgnął po mistrzowski tytuł. Tym samym stał się pierwszym w historii Amerykaninem, który zdobył mistrzostwo królewskiej klasy w Grand Prix. Łącznie zdobył trzy tytuły z rzędu wspólnie z Yamahą, zapisując niejedną kartę w historii. Po zakończeniu kariery zawodniczej, Roberts odnosił sukcesy jako menadżer. W 2000 roku po mistrzostwo w klasie 500cc sięgnął jego syn, Kenny Junior. Po dziś dzień to jedyna para ojciec-syn w historii, która zdobyła tytuły w Motocyklowych Mistrzostwach Świata.

Kenny Roberts jako pierwszy schodził na kolano © Motorsport Images

Freddie Spencer – prekursor amerykańskiego ścigania

Grand Prix: 73

Mistrzostwa świata: 3 (2x 500ccm, 1x 250ccm)

Zwycięstwa: 27

Podia: 39

Pole positions: 33

Najszybsze okrążenia: 24

Debiut: Belgia 1980 (500ccm)

Pierwsze zwycięstwo: Belgia 1982 (500ccm)

Ostatnie zwycięstwo: Szwecja 1985 (500ccm)

Ostatni start: Włochy 1993 (500ccm)

Kolejny zawodnik, który pobił sporo rekordów. Wygrywając na torze Spa w 1982 roku, Freddie Spencer stał się najmłodszym w historii zwycięzcą wyścigu klasy 500cc. W kolejnym sezonie, również jako najmłodszy, wywalczył tytuł mistrzowski. Miał wtedy zaledwie 21 lat. Oba rekordy zostawały niepobite przez 30 lat, aż do czasu Marka Marqueza w 2013 roku. Amerykanin zdobył dwa tytuły w 500-tkach i uchodzi za prekursora amerykańskich sukcesów w Grand Prix. Po drugi tytuł w klasie królewskiej sięgnął w imponującym stylu: zdobywając w tym samym sezonie mistrzostwo 250cc. Po zakończeniu kariery pozostał w świecie wyścigów motocyklowych, a od 2019 roku pełni rolę szefa panelu sędziowskiego MotoGP.

Freddie Spencer w 1984 roku © Mike Powell/Getty Images

Wayne Rainey

Grand Prix: 95

Mistrzostwa świata: 3x 500ccm

Zwycięstwa: 24

Podia: 65

Pole positions: 16

Najszybsze okrążenia: 23

Debiut: RPA 1984 (250ccm)

Pierwsze zwycięstwo: Wielka Brytania 1988 (500ccm)

Ostatnie zwycięstwo: Czechy 1993 (500ccm)

Ostatni start: Włochy 1993 (500ccm)

Wayne Rainey debiutował w kategorii 250ccm, ale największe sukcesy święcił w klasie królewskiej. To w niej wywalczył trzy tytuły mistrzowskie z rzędu dla Yamahy w latach 1990-1992. I mogło być ich nawet więcej... Lata świetności Amerykanów w Grand Prix dobiegły końca wraz z tragicznym w skutkach wypadkiem Rainey'a. Wayne upadł na torze Misano w 1993 roku. Wypadek sprawił, że Rainey został sparaliżowany od pasa w dół i po dziś dzień porusza się na wózku inwalidzkim. Nie zamierzał jednak odchodzić z Grand Prix i wkrótce został menadżerem zespołu Marlboro Yamaha. Obecnie Rainey jest prezydentem serii MotoAmerica, powstałej by odkryć kolejnych amerykańskich mistrzów świata.

Wayne Rainey na torze Donington Park w 1992 roku © Getty Images

