Pierwsze podia mistrzów świata Formuły 1

Giuseppe Farina po raz pierwszy w królowej sportów motorowych stanął na podium – i to od razu na jego najwyższym stopniu – w pierwszym oficjalnym wyścigu zaliczanym do Mistrzostw Świata Formuły 1, czyli w GP Wielkiej Brytanii 1950. Choć był już bardzo doświadczonym zawodnikiem, w F1 oficjalnie debiutował. Kilka miesięcy później został też pierwszym mistrzem świata. Juan Manuel Fangio (mistrzostwa w latach 1951 i 1954-1957) oraz Alberto Ascari (mistrz w latach 1952 i 1953) po raz pierwszy wdrapali się na „pudło” zajmując 1. i 2. miejsce w drugiej rundzie tamtego sezonu, czyli GP Monako.
Rysunkowa historia królowej motorsportu
Dwaj ostatni mistrzowie z tamtej dekady to Mike Hawthorn (czempionat w 1958 r.) oraz Jack Brabham (1959, 1960 i 1966 r.). Pierwszy z nich wizyty w czołowej trójce zaczął od 3. miejsca w GP Wielkiej Brytanii 1952, natomiast drugi dokonał tego dopiero w swoim pierwszym mistrzowskim sezonie. Triumfował bowiem w otwierającym kampanię 1959 GP Monako.
Mistrzowie z lat 60.
Mistrz świata z sezonu 1961 Phil Hill swoje pierwsze podium zaliczył jeszcze w latach 50., kiedy to zajął 3. miejsce w GP Włoch 1958. W sezonie 1960 aż trzech przyszłych mistrzów zaliczyło swoje pierwsze podia. W GP Holandii 3. miejsce zajął Graham Hill (mistrzostwa w 1962 i 1968 r.), w GP Wielkiej Brytanii 2. na mecie zameldował się John Surtees (mistrzostwo w 1964 r.), a w GP Portugalii jako 3. finiszował Jim Clark (mistrz z lat 1963 i 1965).
Na kolejne premierowe podium w wykonaniu przyszłego mistrza świata Formuła 1 czekała do 1965 r., kiedy w GP Monako 3. miejsce zajął Jackie Stewart (mistrzostwa w 1969, 1971 i 1973 r.). W kolejnym sezonie swój licznik podiów otworzył Denny Hulme (mistrz z 1967 r.), zajmując 3. miejsce w GP Francji.
Mistrzowie z lat 70.
Jeszcze w latach 60., a konkretnie w GP Belgii 1966, gdzie zajął 2. miejsce, po raz pierwszy w karierze na podium stanął Jochen Rindt (mistrz z 1970 r.). Pierwszym przyszłym mistrzem, który smak szampana poznał w latach 70., był Mario Andretti (czempion z 1978 r.). Amerykanin zajął 3. miejsce w GP Hiszpanii 1970. Co ciekawe, był to pierwszy wyścg, w którym Andretti dojechał do mety. Kilka miesięcy później podczas GP USA od zwycięstwa swoją serię podiów rozpoczął Emerson Fittipaldi (mistrzostwa w latach 1972 i 1974). O dwa stopnie niżej szampana kosztował James Hunt (mistrz z sezonu 1976) w GP Holandii 1973. Niecały rok później, w otwierającym sezon 1974 GP Argentyny, po raz pierwszy na podium stanął Niki Lauda (mistrz z lat 1975, 1977 i 1984). Austriak był wówczas drugi. W tamtym sezonie pierwsze „pudło” zaliczył również Jody Scheckter (mistrz z 1979 r.), kończąc na 3. miejscu GP Belgii.
Mistrzowie z lat 80.
Alan Jones (mistrz świata z 1980 r.) po raz pierwszy na podium – i to od razu na 1. miejscu – stanął w GP Austrii 1977. Wzorem Laudy od 2. miejsca w GP Argentyny przygodę z podiami rozpoczął natomiast Nelson Piquet (mistrz z lat 1981, 1983 i 1987). Brazylijczyk zrobił to na początku sezonu 1980. O stopień niżej w tamtych zawodach smak szampana poznawał Keke Rosberg (mistrz z 1982 r.). Rok później na tym samym torze wyczyn Fina powtórzył Alain Prost (mistrz z lat 1985, 1986, 1989 i 1993). Niezapomniane GP Monako 1984 przyniosło natomiast pierwsze podium w karierze Ayrtona Senny (mistrzostwa w latach 1988, 1990 i 1991), który zajął 2. miejsce w rzęsistym deszczu.
Mistrzowie z lat 90.
Tę grupę kierowców otwiera Nigel Mansell (mistrz z 1992 r.), który swoje pierwsze „pudło” zaliczył w GP Belgii 1981, gdzie zajął 3. pozycję. Nieco ponad dekadę później, w GP Meksyku 1992, także od 3. miejsca swoją serię podiów rozpoczął Michael Schumacher (mistrz z lat 1994-1995 i 2000-2004). W sezonie 1993 dwóch przyszłych mistrzów po raz pierwszy skosztowało szampana. Byli to Damon Hill (mistrz z 1996 r.), który finiszował 2. w GP Brazylii oraz Mika Hakkinen (mistrz z lat 1998-1999), który był 3. w GP Japonii. Z wysokiego C karierę rozpoczął natomiast Jacques Villeneuve (mistrz z 1997 r.), który zajął 2. pozycję w swoim debiucie w GP Australii 1996.
Mistrzowie z lat 00.
Po wielkich sukcesach Michaela Schumachera Formuła 1 miała czterech mistrzów świata, którzy swoje pierwsze podia zdobywali, finiszując na 3. miejscu. Fernando Alonso (triumfy w 2005 i 2006 r.) oraz Jenson Button (triumf w 2009 r.) zrobili to w GP Malezji, odpowiednio w 2003 i 2004 r., natomiast Kimi Raikkonen (czempionat w 2007 r.) i Lewis Hamilton (mistrz z lat 2008, 2014-2015 i 2017-2020) – w GP Australii odpowiednio w 2002 i 2007 r.
Mistrzowie z lat 10.
Obaj pozostali mistrzowie z drugiej dekady XXI w. smak szampana poznali w 2008 r. Najpierw zrobił to Nico Rosberg (czempion z 2016 r.), kończąc na 3. miejscu GP Australii. Kilka miesięcy później jego osiągnięcie przebił pierwszy mistrz świata Formuły 1 w barwach Red Bulla, a więc Sebastian Vettel (triumfy w latach 2010-2013), sensacyjnie wygrywając w GP Włoch.
Mistrzowie z lat 20.
Drugi z mistrzów świata F1, którzy swoje tytuły zdobywali w barwach Red Bulla, to Max Verstappen (triumfy w latach 2021-2024). Jego pierwsze podium to pamiętna wygrana w GP Hiszpanii 2016, czyli pierwszym wyścigu za kierownicą bolidu z Milton Keynes. Dzięki szybkiej i rozważnej jeździe Holender był w stanie wykorzystać nadarzającą się okazję i obronić nieco niespodziewane prowadzenie przed zakusami rywali z tyłu.
W rozegranym niedawno GP Holandii swoje pierwsze w karierze podium zdobył kolejny zawodnik reprezentujący barwy „Czerwonych Byków”, a konkretnie – jak na razie – ekipy Racing Bulls. Chodzi oczywiście o Isacka Hadjara, który wyścig na Zandvoort zakończył na 3. pozycji. Francuz znajduje się na początku swojej wyścigowej drogi, ale kto wie, być może kiedyś dojdzie on nią aż do mistrzostwa świata. Trzymamy za to kciuki i życzymy mu kolejnych sukcesów.