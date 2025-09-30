Pierwsze podia mistrzów świata Formuły 1

Mistrzowie z lat 50.

Juan-Manuel Fangio © Mercedes

Giuseppe Farina po raz pierwszy w królowej sportów motorowych stanął na podium – i to od razu na jego najwyższym stopniu – w pierwszym oficjalnym wyścigu zaliczanym do Mistrzostw Świata Formuły 1, czyli w GP Wielkiej Brytanii 1950. Choć był już bardzo doświadczonym zawodnikiem, w F1 oficjalnie debiutował. Kilka miesięcy później został też pierwszym mistrzem świata. Juan Manuel Fangio (mistrzostwa w latach 1951 i 1954-1957) oraz Alberto Ascari (mistrz w latach 1952 i 1953) po raz pierwszy wdrapali się na „pudło” zajmując 1. i 2. miejsce w drugiej rundzie tamtego sezonu, czyli GP Monako.

Dwaj ostatni mistrzowie z tamtej dekady to Mike Hawthorn (czempionat w 1958 r.) oraz Jack Brabham (1959, 1960 i 1966 r.). Pierwszy z nich wizyty w czołowej trójce zaczął od 3. miejsca w GP Wielkiej Brytanii 1952, natomiast drugi dokonał tego dopiero w swoim pierwszym mistrzowskim sezonie. Triumfował bowiem w otwierającym kampanię 1959 GP Monako.

Mistrzowie z lat 60.

Clark wygrał GP Wielkiej Brytanii aż pięć razy © Rainer Schlegelmilch/Getty Images

Mistrz świata z sezonu 1961 Phil Hill swoje pierwsze podium zaliczył jeszcze w latach 50., kiedy to zajął 3. miejsce w GP Włoch 1958. W sezonie 1960 aż trzech przyszłych mistrzów zaliczyło swoje pierwsze podia. W GP Holandii 3. miejsce zajął Graham Hill (mistrzostwa w 1962 i 1968 r.), w GP Wielkiej Brytanii 2. na mecie zameldował się John Surtees (mistrzostwo w 1964 r.), a w GP Portugalii jako 3. finiszował Jim Clark (mistrz z lat 1963 i 1965).

Na kolejne premierowe podium w wykonaniu przyszłego mistrza świata Formuła 1 czekała do 1965 r., kiedy w GP Monako 3. miejsce zajął Jackie Stewart (mistrzostwa w 1969, 1971 i 1973 r.). W kolejnym sezonie swój licznik podiów otworzył Denny Hulme (mistrz z 1967 r.), zajmując 3. miejsce w GP Francji.

Mistrzowie z lat 70.

Niki Lauda świętujący zwycięstwo © Getty Images

Jeszcze w latach 60., a konkretnie w GP Belgii 1966, gdzie zajął 2. miejsce, po raz pierwszy w karierze na podium stanął Jochen Rindt (mistrz z 1970 r.). Pierwszym przyszłym mistrzem, który smak szampana poznał w latach 70., był Mario Andretti (czempion z 1978 r.). Amerykanin zajął 3. miejsce w GP Hiszpanii 1970. Co ciekawe, był to pierwszy wyścg, w którym Andretti dojechał do mety. Kilka miesięcy później podczas GP USA od zwycięstwa swoją serię podiów rozpoczął Emerson Fittipaldi (mistrzostwa w latach 1972 i 1974). O dwa stopnie niżej szampana kosztował James Hunt (mistrz z sezonu 1976) w GP Holandii 1973. Niecały rok później, w otwierającym sezon 1974 GP Argentyny, po raz pierwszy na podium stanął Niki Lauda (mistrz z lat 1975, 1977 i 1984). Austriak był wówczas drugi. W tamtym sezonie pierwsze „pudło” zaliczył również Jody Scheckter (mistrz z 1979 r.), kończąc na 3. miejscu GP Belgii.

Mistrzowie z lat 80.

Ayrton i Nelson Piquet na podium w brazylijskim Rio w 1986 roku © LAT

Alan Jones (mistrz świata z 1980 r.) po raz pierwszy na podium – i to od razu na 1. miejscu – stanął w GP Austrii 1977. Wzorem Laudy od 2. miejsca w GP Argentyny przygodę z podiami rozpoczął natomiast Nelson Piquet (mistrz z lat 1981, 1983 i 1987). Brazylijczyk zrobił to na początku sezonu 1980. O stopień niżej w tamtych zawodach smak szampana poznawał Keke Rosberg (mistrz z 1982 r.). Rok później na tym samym torze wyczyn Fina powtórzył Alain Prost (mistrz z lat 1985, 1986, 1989 i 1993). Niezapomniane GP Monako 1984 przyniosło natomiast pierwsze podium w karierze Ayrtona Senny (mistrzostwa w latach 1988, 1990 i 1991), który zajął 2. miejsce w rzęsistym deszczu.

Mistrzowie z lat 90.

Villeneuve w debiucie był bliski zwycięstwa © DPPI

Tę grupę kierowców otwiera Nigel Mansell (mistrz z 1992 r.), który swoje pierwsze „pudło” zaliczył w GP Belgii 1981, gdzie zajął 3. pozycję. Nieco ponad dekadę później, w GP Meksyku 1992, także od 3. miejsca swoją serię podiów rozpoczął Michael Schumacher (mistrz z lat 1994-1995 i 2000-2004). W sezonie 1993 dwóch przyszłych mistrzów po raz pierwszy skosztowało szampana. Byli to Damon Hill (mistrz z 1996 r.), który finiszował 2. w GP Brazylii oraz Mika Hakkinen (mistrz z lat 1998-1999), który był 3. w GP Japonii. Z wysokiego C karierę rozpoczął natomiast Jacques Villeneuve (mistrz z 1997 r.), który zajął 2. pozycję w swoim debiucie w GP Australii 1996.

Mistrzowie z lat 00.

Lewis Hamilton zakończył debiut w F1 na podium © DPPI

Po wielkich sukcesach Michaela Schumachera Formuła 1 miała czterech mistrzów świata, którzy swoje pierwsze podia zdobywali, finiszując na 3. miejscu. Fernando Alonso (triumfy w 2005 i 2006 r.) oraz Jenson Button (triumf w 2009 r.) zrobili to w GP Malezji, odpowiednio w 2003 i 2004 r., natomiast Kimi Raikkonen (czempionat w 2007 r.) i Lewis Hamilton (mistrz z lat 2008, 2014-2015 i 2017-2020) – w GP Australii odpowiednio w 2002 i 2007 r.

Mistrzowie z lat 10.

Pierwsze zwycięstwo Vettela w Formule 1 © Getty Images

Obaj pozostali mistrzowie z drugiej dekady XXI w. smak szampana poznali w 2008 r. Najpierw zrobił to Nico Rosberg (czempion z 2016 r.), kończąc na 3. miejscu GP Australii. Kilka miesięcy później jego osiągnięcie przebił pierwszy mistrz świata Formuły 1 w barwach Red Bulla, a więc Sebastian Vettel (triumfy w latach 2010-2013), sensacyjnie wygrywając w GP Włoch.

Mistrzowie z lat 20.

Max Verstappen zwycięzcą Grand Prix Hiszpanii! © Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool

Drugi z mistrzów świata F1, którzy swoje tytuły zdobywali w barwach Red Bulla, to Max Verstappen (triumfy w latach 2021-2024). Jego pierwsze podium to pamiętna wygrana w GP Hiszpanii 2016, czyli pierwszym wyścigu za kierownicą bolidu z Milton Keynes. Dzięki szybkiej i rozważnej jeździe Holender był w stanie wykorzystać nadarzającą się okazję i obronić nieco niespodziewane prowadzenie przed zakusami rywali z tyłu.

Mistrz świata Wyścig z pierwszym podium Pozycja na mecie Start w karierze Giuseppe Farina GP Wielkiej Brytanii 1950 1 1 Juan Manuel Fangio GP Monako 1950 1 2 Alberto Ascari GP Monako 1950 2 1 Mike Hawthorn GP Niemiec 1952 3 3 Jack Brabham GP Monako 1959 1 17 Phil Hill GP Włoch 1958 3 3 Graham Hill GP Holandii 1960 3 19 Jim Clark GP Portugalii 1960 3 5 John Surtees GP Wielkiej Brytanii 1960 2 2 Denny Hulme GP Francji 1966 3 9 Jackie Stewart GP Monako 1965 3 2 Jochen Rindt GP Belgii 1966 2 12 Emerson Fittipaldi GP USA 1970 1 4 Niki Lauda GP Argentyny 1974 2 28 James Hunt GP Holandii 1973 3 4 Mario Andretti GP Hiszpanii 1970 3 6 Jody Scheckter GP Belgii 1974 3 11 Alan Jones GP Austrii 1977 1 31 Nelson Piquet GP Argentyny 1980 2 21 Keke Rosberg GP Argentyny 1980 3 17 Alain Prost GP Argentyny 1981 3 14 Ayrton Senna GP Monako 1984 2 5 Nigel Mansell GP Belgii 1981 3 6 Michael Schumacher GP Meksyku 1992 3 8 Damon Hill GP Brazylii 1993 2 4 Jacques Villeneuve GP Australii 1996 2 1 Mika Hakkinen GP Japonii 1993 3 32 Fernando Alonso GP Malezji 2003 3 18 Kimi Raikkonen GP Australii 2002 3 17 Lewis Hamilton GP Australii 2007 3 1 Jenson Button GP Malezji 2004 3 68 Sebastian Vettel GP Włoch 2008 1 22 Nico Rosberg GP Australii 2008 3 36 Max Verstappen GP Hiszpanii 2016 1 24

Isack Hadjar świętuje swoje pierwsze podium w F1 w Zandvoort © Getty Images/Red Bull Content Pool

W rozegranym niedawno GP Holandii swoje pierwsze w karierze podium zdobył kolejny zawodnik reprezentujący barwy „Czerwonych Byków”, a konkretnie – jak na razie – ekipy Racing Bulls. Chodzi oczywiście o Isacka Hadjara, który wyścig na Zandvoort zakończył na 3. pozycji. Francuz znajduje się na początku swojej wyścigowej drogi, ale kto wie, być może kiedyś dojdzie on nią aż do mistrzostwa świata. Trzymamy za to kciuki i życzymy mu kolejnych sukcesów.