Słyszysz te bity? Angielska szkoła!

To na pewno postać, na jaką polska scena czekała latami – Miły dobrze wykorzystał to, co ugruntował Wuzet i Mordor Muzik (notabene skład, w którym przecież Miły też nawijał). W Polsce nigdy nie mieliśmy mainstreamowego ambasadora brytyjskiego stylu, który niczym wyjadacz latałby po UK garage’owych bitach, tak doskonale nasyconych klimatem londyńskich ulic. Chociaż Miłek nie grzeszy sposobem zlepiania rymów, to kupuje słuchacza luzem i charyzmą. No i tym vibem prosto z Wysp, który był poważnym powiewem świeżości na tej dosyć zabetonowanej brzmieniowo scenie. Wreszcie!