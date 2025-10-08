11 wyjątkowych wonderkidów do trybu kariery w FC 26

W trybie kariery FC 26 musisz między innymi bardzo dobrze zarządzać swoim budżetem, aby poprowadzić klub do długotrwałego sukcesu. Wszystko jednak ostatecznie sprowadza się do umiejętności i wiedzy, zwłaszcza jeśli chodzi o podpisywanie kontraktów z największymi talentami. Celem jest sprowadzenie do klubu młodych graczy o dużym potencjale, a gdy się to uda, możesz dążyć do dwóch rezultatów:

Talenty rozwijają się, stając się najlepszymi graczami i prowadząc drużynę do zwycięstw. Z czasem sprzedajesz zawodników po znacznie wyższych cenach, aby zapewnić klubowi zastrzyk gotówki.

My natomiast przygotowaliśmy listę 11 najlepszych młodych talentów, którzy pomogą Twojej drużynie wspiąć się na wyżyny w trybie kariery FC 26.

01 Johan Manzambi – SC Freiburg

Johan Manzambi w FC 26 © Electronic Arts

Statystyki FC 26 Johana Manzambiego Wiek 19 Pozycja CAM

W wieku 19 lat ten szwajcarski pomocnik jest już podstawowym graczem SC Freiburg w Bundeslidze. Urodzony w Genewie Manzambi gra w klubie z Freiburga od 2024 roku i jest jednym z najbardziej obiecujących talentów ze Szwajcarii w trybie kariery FC 26.

02 Antonio Nusa – RB Lipsk

Jeden z największych talentów RB Lipsk: Antonio Nusa © RB Leipzig

Statystyki FC 26 Antonio Nusy Wiek 20 Pozycja CB

20-letnia wschodząca gwiazda RB Lipsk już wielokrotnie udowodniła swój wielki talent w pierwszym roku gry – zarówno jako strzelec, jak i asystent. Nusa jest absolutnym liderem w drużynie trenera Ole Wernera.

03 Rio Ngumoha - Liverpool FC

Rio Ngumoha w FC 26 © Electronic Arts

Statystyki FC 26 Rio Ngumohy Wiek 17 Pozycja LM

Klejnot Liverpoolu, Rio Ngumoha, ma zaledwie 17 lat, a mimo to urodzony w Londynie pomocnik już teraz zmienia przebieg meczów mistrza Premier League. Pod koniec sierpnia zagrał tylko kilka minut w wyjazdowym meczu z Newcastle United i strzelił zwycięskiego gola w 10. minucie doliczonego czasu gry, ustalając wynik na 3:2! Nie czekajcie i jak najszybciej podpiszcie z nim kontrakt!

04 Endrick - Real Madrid

Endrick nową gwiazdą brazylijskiej piłki nożnej © Gines Diaz

Statystyki FC 26 Endricka Wiek 18 Pozycja ST

Brazylijski geniusz jest jednym z największych talentów światowej piłki nożnej. Zresztą nie bez powodu na jego angaż zdecydował się sam Real Madryt. Widać to również w trybie kariery FC 26, gdzie Endrick ma ogromny potencjał, który może poprowadzić Twój klub do wielu tytułów.

05 Assan Ouédraogo – RB Lipsk

Assan Ouédraogo w akcji przeciwko FC Köln © RB Lipsk

Statystyki FC 26 Assana Ouédraogo Wiek 19 Pozycja CAM

Chociaż Assan Ouédraogo miał pecha z kontuzjami w swoim pierwszym sezonie w barwach RB Lipsk, to ten utalentowany drybler wciąż może rozwinąć skrzydła. Niedawno zagrał od pierwszej minuty w wygranym 3:1 meczu z FC Köln i strzelił gola już na początku spotkania, otwierając wynik.

06 Corsin Konietzke – FC St. Gallen

Corsin Konietzke w FC 26 © Electronic Arts

Statystyki FC 26 dla Corsina Konietzke Wiek 19 Pozycja CM

Corsin Konietzke z St. Gallen w szwajcarskiej Super League może mieć dość niską ocenę początkową wynoszącą 63, ale jego potencjał dający możliwość wzrostu aż o 19 punktów jest imponujący. Sprawia to, że jest on świetną opcją do dodania do waszej drużyny.

07 Jorthy Mokio – Ajax Amsterdam

Jorthy Mokio w FC 26 © Electronic Arts

Statystyki FC 26 dla Jorthy Mokio Wiek 17 Pozycja CM

Jorthy Mokio ma zaledwie 17 lat, ale już jest jednym z najgorętszych talentów wśród młodych piłkarzy. Kariera tego belgijskiego zawodnika, który gra w Ajaxie Amsterdam w trybie kariery FC 26 może potoczyć się bardzo szybko, co czyni go świetnym nabytkiem.

08 Lennart Karl - Bayern Monachium

Lennart Karl w FC 26 © Electronic Arts

Statystyki FC 26 dla Lennarta Karla Wiek 17 Pozycja CAM

Kontynuując temat ogromnego potencjału, Lennart Karl może rozwijać się jeszcze szybciej niż Jorthy Mokio, a jego potencjał wzrostu wynoszący +23 jest niezwykle wysoki, co sprawia, że 17-letni talent Bayernu Monachium jest jednym z najbardziej ekscytujących graczy w całym trybie kariery FC 26.

09 Joane Gadou - Red Bull Salzburg

Joane Gadou jest jednym z najbardziej obiecujących talentów RB Salzburg © Red Bull Salzburg

Statystyki FC 26 Joane Gadou Wiek 18 Pozycja CB

Francuz Joane Gadou jest obecnie jednym z najbardziej utalentowanych obrońców FC Red Bull Salzburg i pomimo swojego wieku od dawna jest stałym członkiem zespołu z Austrii. Czy będzie również występował w Twoim klubie w trybie kariery FC 26?

10 Karim Konaté - Red Bull Salzburg

Debiutant roku w Austrii: Karim Konaté © Red Bull Salzburg

Statystyki FC 26 Karima Konatého Wiek 21 Pozycja ST

Chociaż kolega Gadou z drużyny, Karim Konaté, ma już 21 lat, nadal zasługuje na wzmiankę w tej jedenastce ze względu na swój wysoki potencjał wynoszący 85. Napastnik Salzburga z Wybrzeża Kości Słoniowej został już okrzyknięty nowym Didierem Drogbą i jeśli uda Ci się wydobyć z niego cały ten potencjał, stanie się legendą Twojej drużyny.

11 Tidiam Gomis - RB Lipsk

Trening na pełnych obrotach: Utalentowany zawodnik RB Lipsk, Tidiam Gomis © RB Leipzig

Statystyki FC 26 Tidiama Gomisa Wiek 19 Pozycja CB

Fakt, że Tidiam Gomis, trzeci już w naszym zestawieniu, zawodnik RB Lipsk, jest jednym z największych talentów w trybie kariery FC 26, wiele mówi o filozofii klubu: pozyskiwanie obiecujących młodych graczy, którzy mogą się wspaniale rozwijać. Francuz jest kolejnym z wielu młodych zawodników w drużynie trenera Ole Wernera, którzy mogą sprawić, że Twoja drużyna w trybie kariery będzie błyszczeć.