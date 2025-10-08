Zawodnicy FC Zurich świętują gola w FC 26
© EA Sports

11 wyjątkowych wonderkidów do trybu kariery w FC 26

Jeśli chcesz pozyskać młode talenty z dużym potencjałem, aby zbudować wokół nich swoją drużynę w trybie kariery EA FC 26, musisz sprawdzić te wschodzące gwiazdy światowego futbolu.
Autor: Christian Knoth
Przeczytasz w 4 minPublished on

W tym artykule

  1. 1
    Johan Manzambi – SC Freiburg
  2. 2
    Antonio Nusa – RB Lipsk
  3. 3
    Rio Ngumoha - Liverpool FC
  4. 4
    Endrick - Real Madrid
  5. 5
    Assan Ouédraogo – RB Lipsk
  6. 6
    Corsin Konietzke – FC St. Gallen
  7. 7
    Jorthy Mokio – Ajax Amsterdam
  8. 8
    Lennart Karl - Bayern Monachium
  9. 9
    Joane Gadou - Red Bull Salzburg
  10. 10
    Karim Konaté - Red Bull Salzburg
  11. 11
    Tidiam Gomis - RB Lipsk
W trybie kariery FC 26 musisz między innymi bardzo dobrze zarządzać swoim budżetem, aby poprowadzić klub do długotrwałego sukcesu. Wszystko jednak ostatecznie sprowadza się do umiejętności i wiedzy, zwłaszcza jeśli chodzi o podpisywanie kontraktów z największymi talentami. Celem jest sprowadzenie do klubu młodych graczy o dużym potencjale, a gdy się to uda, możesz dążyć do dwóch rezultatów:
  1. Talenty rozwijają się, stając się najlepszymi graczami i prowadząc drużynę do zwycięstw.
  2. Z czasem sprzedajesz zawodników po znacznie wyższych cenach, aby zapewnić klubowi zastrzyk gotówki.
My natomiast przygotowaliśmy listę 11 najlepszych młodych talentów, którzy pomogą Twojej drużynie wspiąć się na wyżyny w trybie kariery FC 26.
01

Johan Manzambi – SC Freiburg

Karta FC 26 Johana Manzambiego.

Johan Manzambi w FC 26

© Electronic Arts

Statystyki FC 26 Johana Manzambiego

  1. Wiek

    19

  2. Pozycja

    CAM

W wieku 19 lat ten szwajcarski pomocnik jest już podstawowym graczem SC Freiburg w Bundeslidze. Urodzony w Genewie Manzambi gra w klubie z Freiburga od 2024 roku i jest jednym z najbardziej obiecujących talentów ze Szwajcarii w trybie kariery FC 26.
02

Antonio Nusa – RB Lipsk

Antonio Nusa z RB Lipsk goni za piłką.

Jeden z największych talentów RB Lipsk: Antonio Nusa

© RB Leipzig

Statystyki FC 26 Antonio Nusy

  1. Wiek

    20

  2. Pozycja

    CB

20-letnia wschodząca gwiazda RB Lipsk już wielokrotnie udowodniła swój wielki talent w pierwszym roku gry – zarówno jako strzelec, jak i asystent. Nusa jest absolutnym liderem w drużynie trenera Ole Wernera.
03

Rio Ngumoha - Liverpool FC

Karta FC 26 z Rio Ngumohą.

Rio Ngumoha w FC 26

© Electronic Arts

Statystyki FC 26 Rio Ngumohy

  1. Wiek

    17

  2. Pozycja

    LM

Klejnot Liverpoolu, Rio Ngumoha, ma zaledwie 17 lat, a mimo to urodzony w Londynie pomocnik już teraz zmienia przebieg meczów mistrza Premier League. Pod koniec sierpnia zagrał tylko kilka minut w wyjazdowym meczu z Newcastle United i strzelił zwycięskiego gola w 10. minucie doliczonego czasu gry, ustalając wynik na 3:2! Nie czekajcie i jak najszybciej podpiszcie z nim kontrakt!
04

Endrick - Real Madrid

Piłkarz Realu Madryt i Brazylii Endrick Souza na zdjęciu ćwiczy swoje umiejętności z piłką.

Endrick nową gwiazdą brazylijskiej piłki nożnej

© Gines Diaz

Statystyki FC 26 Endricka

  1. Wiek

    18

  2. Pozycja

    ST

Brazylijski geniusz jest jednym z największych talentów światowej piłki nożnej. Zresztą nie bez powodu na jego angaż zdecydował się sam Real Madryt. Widać to również w trybie kariery FC 26, gdzie Endrick ma ogromny potencjał, który może poprowadzić Twój klub do wielu tytułów.
05

Assan Ouédraogo – RB Lipsk

Assan Ouédraogo z RB Lipsk podczas meczu z 1. FC Köln.

Assan Ouédraogo w akcji przeciwko FC Köln

© RB Lipsk

Statystyki FC 26 Assana Ouédraogo

  1. Wiek

    19

  2. Pozycja

    CAM

Chociaż Assan Ouédraogo miał pecha z kontuzjami w swoim pierwszym sezonie w barwach RB Lipsk, to ten utalentowany drybler wciąż może rozwinąć skrzydła. Niedawno zagrał od pierwszej minuty w wygranym 3:1 meczu z FC Köln i strzelił gola już na początku spotkania, otwierając wynik.
06

Corsin Konietzke – FC St. Gallen

Karta Corsina Konietzke w FC 26.

Corsin Konietzke w FC 26

© Electronic Arts

Statystyki FC 26 dla Corsina Konietzke

  1. Wiek

    19

  2. Pozycja

    CM

Corsin Konietzke z St. Gallen w szwajcarskiej Super League może mieć dość niską ocenę początkową wynoszącą 63, ale jego potencjał dający możliwość wzrostu aż o 19 punktów jest imponujący. Sprawia to, że jest on świetną opcją do dodania do waszej drużyny.
07

Jorthy Mokio – Ajax Amsterdam

Karta FC 26 Jorthy'ego Mokio.

Jorthy Mokio w FC 26

© Electronic Arts

Statystyki FC 26 dla Jorthy Mokio

  1. Wiek

    17

  2. Pozycja

    CM

Jorthy Mokio ma zaledwie 17 lat, ale już jest jednym z najgorętszych talentów wśród młodych piłkarzy. Kariera tego belgijskiego zawodnika, który gra w Ajaxie Amsterdam w trybie kariery FC 26 może potoczyć się bardzo szybko, co czyni go świetnym nabytkiem.
08

Lennart Karl - Bayern Monachium

Karta FC 26 z Lennartem Karlem.

Lennart Karl w FC 26

© Electronic Arts

Statystyki FC 26 dla Lennarta Karla

  1. Wiek

    17

  2. Pozycja

    CAM

Kontynuując temat ogromnego potencjału, Lennart Karl może rozwijać się jeszcze szybciej niż Jorthy Mokio, a jego potencjał wzrostu wynoszący +23 jest niezwykle wysoki, co sprawia, że 17-letni talent Bayernu Monachium jest jednym z najbardziej ekscytujących graczy w całym trybie kariery FC 26.
09

Joane Gadou - Red Bull Salzburg

Joane Gadou podczas sesji zdjęciowej w Red Bull Arena w Salzburgu.

Joane Gadou jest jednym z najbardziej obiecujących talentów RB Salzburg

© Red Bull Salzburg

Statystyki FC 26 Joane Gadou

  1. Wiek

    18

  2. Pozycja

    CB

Francuz Joane Gadou jest obecnie jednym z najbardziej utalentowanych obrońców FC Red Bull Salzburg i pomimo swojego wieku od dawna jest stałym członkiem zespołu z Austrii. Czy będzie również występował w Twoim klubie w trybie kariery FC 26?
10

Karim Konaté - Red Bull Salzburg

Karim Konaté z piłką podczas występu na Red Bull Arena w Salzburgu.

Debiutant roku w Austrii: Karim Konaté

© Red Bull Salzburg

Statystyki FC 26 Karima Konatého

  1. Wiek

    21

  2. Pozycja

    ST

Chociaż kolega Gadou z drużyny, Karim Konaté, ma już 21 lat, nadal zasługuje na wzmiankę w tej jedenastce ze względu na swój wysoki potencjał wynoszący 85. Napastnik Salzburga z Wybrzeża Kości Słoniowej został już okrzyknięty nowym Didierem Drogbą i jeśli uda Ci się wydobyć z niego cały ten potencjał, stanie się legendą Twojej drużyny.
11

Tidiam Gomis - RB Lipsk

Tidiam Gomis na treningu RB Lipsk z kolegą z drużyny Willim Orbanem.

Trening na pełnych obrotach: Utalentowany zawodnik RB Lipsk, Tidiam Gomis

© RB Leipzig

Statystyki FC 26 Tidiama Gomisa

  1. Wiek

    19

  2. Pozycja

    CB

Fakt, że Tidiam Gomis, trzeci już w naszym zestawieniu, zawodnik RB Lipsk, jest jednym z największych talentów w trybie kariery FC 26, wiele mówi o filozofii klubu: pozyskiwanie obiecujących młodych graczy, którzy mogą się wspaniale rozwijać. Francuz jest kolejnym z wielu młodych zawodników w drużynie trenera Ole Wernera, którzy mogą sprawić, że Twoja drużyna w trybie kariery będzie błyszczeć.