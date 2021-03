Warto mieć ich na radarze: zdolna młodzież, o której będzie głośno

Brak festiwali i koncertów (przynajmniej na razie) chociaż w minimalnym stopniu powinna rekompensować ilość nowej muzyki. Zwłaszcza kiedy jest tak mocno zróżnicowana gatunkowo, a w parze z tym idzie jej niezła jakość. Dołóżmy jeszcze do tego młody wiek jej wykonawców i idący w parze z tym potencjał. Warto tego posłuchać, także po to, by móc potem powiedzieć: „słuchałem, zanim to było modne”.

Hałastra

Hałastra udowadnia, że uliczny rap nie musi wiązać się z prostotą i utartymi schematami. Ich eksperymentalna stylówka ociera łzy słuchaczom płaczącym za duetem Syny , a trafia też do tych, dla których Tonfa stanowi za daleki odlot. Pamiętasz „Art Brut” i enigmatyczny jeszcze wtedy PRO8L3M ? Co ciekawsi starali się odkryć, kto kryje się za postaciami Oskara i Steeza , których wizerunek wprost magnetyzował. Podobne wrażenie budzi odsłuch „Sztuki arkana mixtape”, garściami czerpiący z najciemniejszych zakątków przestępczego świata. Brud miejskich ulic, wulgarność, a miejscami wręcz wyuzdanie przewodzą w klimacie tworzonym przez Hałastrę. Ich ostatnia współpraca z Bałaganem to jedynie namiastka sztandarowego stylu grupy, jaki poznacie po odsłuchu wyżej wymienionego mixtape’u. Spieszmy się ich kochać, póki mainstream nie zabrał im jeszcze unikatowej, undergroundowej otoczki.

Feno

Skoro przy eksperymentalnej scenie jesteśmy, nie sposób nie zauważyć przebijającego się do mainstreamu Feno. Chociaż ze wspomnianą wyżej Hałastrą ma wspólnego tyle, co Young Leosia z Kazem Bałagane, to jego wizerunek również hipnotyzuje. Reprezentant Hashashins łamie stereotyp emo-rapu jako muzyki opartej o smutne, gitarowe bity i ubiera go w narkotyzującą, pokwaszoną stylistykę. Ta nietuzinkowość trafi do wszystkich fanów zdechłego osy i kontrowersyjnych postaci, które torują własne ścieżki, zamiast podróżować tymi już wydeptanymi. Feno, mimo stosunkowo krótkiej przygody z muzyką, zalicza się do grona osób z największymi zdolnościami wokalnymi spośród polskich raperów. Jego najnowszy album „Neopunk” nie daje zamykać się w ramy, a sam artysta pokazuje, że jego odwaga w eksperymentach nie zna żadnych granic.

nath

Uroczy wokal młodej wokalistki wciąga słuchaczy w jej osobliwy świat. nath daleko do ideału - i bardzo dobrze! Wszelkie niedoskonałości harmonizują z jej delikatną stylistyką, oby więc trzymała się jak najdalej dążenia do perfekcji. Minimalistyczne brzmienia oparte najczęściej o sampling przywodzą na myśl skojarzenia z twórczością schaftera , do którego sama artystka jest najczęściej porównywana. Czy to jej w jakimś stopniu umniejsza? Absolutnie nie. W końcu jak już być porównywanym, to właśnie do tych najlepszych. nath dała się poznać szerzej dzięki gościnnemu udziałowi na kanale youtube’owym „INTERNAZIOMALE” Żabsona , gdzie znajduje się jej utwór z Kachą z duetu Coals . Setki tysięcy wyświetleń na streamingach wykręcała jednak również solowymi utworami, a jeśli będzie konsekwentna, to takie liczby będą w jej przypadku rutyną. W tym momencie jest już jedną z solidniejszych reprezentantek kobiecego rapu w Polsce .

Prometh

Prometh ledwo zaczął stawiać na scenie poważne kroki, a już spotkał się z uznaniem m.in. Rasa czy Nocnego. Od tamtej pory jednak jego postępująca w błyskawicznym tempie kariera zdaje się, że mocno zwolniła. Czy to oznacza, że ogarnęła go próżność, a po fali propsów stwierdził, że nie musi już nic robić? Wydaje się, że cisza w jego przypadku przede wszystkim zwiastuje burzę, która donośnym echem rozejdzie się po środowisku, a sam Prometh póki co po prostu stroni od zamieszania. Jako reprezentant Wrocławia, którego podziemie uchodzi za zagłębie muzycznego artyzmu w Polsce, odznacza się eklektyzmem i czerpaniem z różnych gatunków. House’owe brzmienia na jednym tracku nie przeszkadzają mu w tym, aby przeskoczyć płynnie na trap w kolejnym. Analogicznie jest z innymi gatunkami - raz za podkład obiera sobie minimalistyczną lo-fi produkcje, by zaraz śpiewać do żywych, elektronicznych bitów. Człowiek-orkiestra. Jakkolwiek wyświechtane nie byłoby stwierdzenie: „każdy znajdzie coś dla siebie”, tak z jego twórczością „klei się” ono wyjątkowo dobrze, serio.

Marie

Dodawanie do popowych, przesłodzonych utworów odrobiny wulgarności przychodzi Marie bez najmniejszego problemu. W końcu epoka grzecznych popowych wokalistek, które stronią od nazywania pewnych zjawisk „po imieniu” już przemija, a my sami zdajemy sobie sprawę z tego, że „nic co ludzkie, nie jest nam obce” (albo chociaż nie powinno być). Marie śmiało nadaje swojej twórczości nutki pikanterii i poruszając w tekstach sfery uczuciową czy relacji damsko-męskich „nie owija w bawełnę”, głośno mówi w sposób, w jaki inni się boją. Przekonuje o tym jej ostatni głośny singel „Zero Calorie Cookie”, który doprowadził ją nawet do występu w Dzień Dobry TVN. Marie określić uroczą to zbyt mało - jej muzyka stanowi definicję muzycznej słodyczy, która koloruje nam świat na różowo. Sam zachodzę w głowę jak udaje się jej przy tym unikać tandety i kiczu. Po prostu niebywałe.

waima

Nie ulega wątpliwości, że trap zalał Polskę i jest u nas najpopularniejszym gatunkiem muzycznym. To spowodowało wysyp podziemnych artystów, którzy przekrzykują się buńczucznie kto ma więcej „pengi”, kto ma lepszy skład, a kto jest przy tym prawdziwszy niż inni. I żeby w tym całym morzu muzyki zacząć obok m.in. Igiego, czy od niedawna Sobela, odznaczać się czymś oryginalnym na tle reszty, trzeba mieć prawdziwy talent. waima go posiada, a do puli dorzuca charyzmę i pomysł na swoją twórczość. Jego najnowsza epka „Ziomaleo Playlist” nie odbiła się, co prawda, takim echem w środowisku, jak kilka lat temu „Trappist” Young Igiego, ale i tak - jak na podziemie - zrobiło duże zasięgi. Nie ma co mydlić oczu gadką o ambitnych tekstach opartych na mnogiej ilości zabiegów stylistycznych, bo to trap i liryka nie należy tam do najgłębszych. Mimo wszystko waima w swoim gatunku spełnia stawiane mu zadanie i robi niesamowicie stylowy, świadomy przelot, bawiąc się przy tym muzyką i słyszalnie czerpiąc z tego przyjemność. Mainstream powinien już szykować dla niego miejsce w szeregach, a wytwórnie przygotowywać oferty.

Sydoz

Raz na jakiś czas w środowisku hiphopowym wyskakuje ktoś rzucający punchline’ami i nawija z niesamowicie agresywną, żywą stylistyką. Jednocześnie przypomina swoją twórczością o tym, czym w zasadzie jest lub powinien być hip-hop, a zaraz po tym… przepada. Nie bójmy się - Sydozowi to nie grozi. Raper złapał wiatr w żagle dzięki pomocnej dłoni ekipy JWP , która hostuje na swoim kanale jego utwór „Własne” i jeśli wierzyć plotkom, to wspólnych rzeczy na tej linii otrzymamy jeszcze więcej. Powiedzmy to głośno: BUMP’12 ma kolejnego reprezentanta, którego scena powinna darzyć respektem. Wyszczekaną, surową stylistyką pokazuje swój pazur i aż ciężko uwierzyć, że ktoś na samym początku swojej ścieżki posiada tak wyrobiony warsztat. Pozycja dla wszystkich fanów powracania do korzeni hip-hopu i tych, którzy krzywią się na sam dźwięk używania autotune’a na trapowym bicie. Scena potrzebuje bardziej klasycznego akcentu.

esceh

Rosnąca popularność rapera jest na całe szczęście proporcjonalna do jego imponującego progresu. Zakontraktowanie w GUGU dla wielu stanowi gwarancję sukcesu, ja jednak nie wysnuwam tak daleko idących wniosków, a upatruję w tym jedynie szansę, której grzechem byłoby nie wykorzystać. Jego ostatnia ballada „MOËT” z gościnnym udziałem Szpaka prędko stała się hitem. Jeśli ktoś sympatyzuje z trapem opartym o gitarowe brzmienia, to esceh jest dla niego obowiązkową pozycją do sprawdzenia. Trudno znaleźć ekipę, do której raper pasowałby tak mocno, jak do GUGU, niemniej jednak jego zakontraktowanie tam było sporym zaskoczeniem. Nie dlatego, że escehowi czegoś brakuje, a dlatego, że jego droga do mainstreamu była naprawdę długa. W pewnym momencie przylgnęła do niego delikatnie łatka tego, który na podziemie jest „skazany”. Miejmy nadzieję, że szansa wydawania u Szpaka mocno go uskrzydli, a w konsekwencji tego otrzymamy co najmniej solidny trap w jego wykonaniu.

Luna