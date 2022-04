Młodzi przejmują rap scenę

„Siedzę z pasji w muzie od czwartego roku życia. Kiedyś Turnau, Coma, Badach i Wodecki w myślach. Potem Bublé, Coltrane, Baker i Miles Davis przygrywał. Dzisiaj Travis na głośnikach i chcę sobie pisać” - rapuje w nostalgicznym kawałku „Tato”. No i trzeba przyznać, że muzyczny wachlarz białostockiego artysty jest szeroki. Wpływ na to ma oczywiście fakt, że z muzyką związany jest od najmłodszych lat. Dość szybko pojawił się też na deskach sceny. Już w wieku czterech lat był jednym z finalistów telewizyjnego programu „Od przedszkola do Opola”. Wiele lat później pokazał się w innym talent show „The Voice of Poland”, gdzie znalazł się w drużynie

. Po latach przyznał, że udział w tych programach dał mu większą swobodę pracy z kamerą i świadomość tego, ile osób stoi za takimi projektami. Bez wątpienia przełomowym momentem w karierze Ripa, było podpisanie kontraktu z - firmowaną przez Szpaka - wytwórnią GUGU. Owocem tejże współpracy jest epka „Borderline”, która światło dzienne ujrzała na początku marca. „To projekt złożony z dziewięciu numerów zamykający mój etap problemów i rzeczy, z którymi nie potrafiłem sobie poradzić przez ostatnie trzy lata - komentuje Rip Scotty. „Opisuje ciężki okres, który tłumił we mnie poczucie własnej wartości. Każdy z was wie, że płyta miała ukazać się jesienią poprzedniego roku, ale to, co zaoferowało mi życie, zmieniło te plany, stawiając mnie pod ścianą bez możliwości wyjścia z tej sytuacji.