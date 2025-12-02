Muzyka
Co to slay? Bambi, Kukon i Oki wytłumaczą ci młodzieżowe słowa roku
Możesz nawet nie wiedzieć, że jesteś sigmą. Albo slay. Dlatego objaśnień dla młodzieżowych słów 2025 roku poszukaliśmy w rapowych numerach.
© Dominik Czerny
SIGMA
Starsi dobrze pamiętają Sigmę i Pi. Przybyszów z Matplanety, którzy gościli w polskich telewizorach w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Sigma był mądry i odważny, ale czy dokładnie to samo znaczy określenie sigma dzisiaj? „Chcę być alfą i omegą, w świecie, którym jakiеś pizdy / W kółko powtarzają, że daleko mi do sigmy” – skarży się Małpa w numerze „Preferuję prosty przekaz”. Sigma to w istocie taka alfa i omega w jednym, osoba pewna siebie, wyróżniająca się z tłumu, wzbudzającą zachwyt i szacunek. Sigmą można się czuć, ale lepiej być tak nazywanym przez innych. Za Bonusem RPK: „Dobry Dzieciak mówi na mnie sigma / Dla mojego składu jestem sigma / Fani wiedzą, RPK to sigma / Ja to sigma, stary wyga pierwsza liga”.
SLAY
„Jesteś glamorous! Załóż, co tylko chcesz / Jesteś glamorous! Budzik na dziś to slay” – to już Oliwka Brazil w swoim hicie „Glamorous”. Czyli w hymnie kobiecej akceptacji. Jesteś wspaniała, jesteś glamorous, jesteś slay. Ale oczywiście tego określenia mogą swobodnie używać nie tylko dziewczyny. Slay nazywany jest na przykład Oki, slay bywa też jego muzyka, choć on sam – w numerze „Niewolnik” – widzi to inaczej. „Należę do ciebie, man / Należę do ciebie, baby / Nie jestem slay, tylko slave”. Odnosząc się w ten sposób do towarzyszącej mu presji i oczekiwań fanów. Niestety, wszystko ma swoją przyczynę i skutek. Im większy slay, tym...
TUFF
Zaczęło się od angielskiego tough – trudny, mocny, ciężki. Został tuff, ale sens ten sam. Ty możesz być tuff, sprawdzian w szkole może być tuff, nawet twoja relacja z rodzicami czy dziewczyną. Albo – czym chwalił się Asster – „ Tuff tuff shit / Z Kalifornii mam paczki / Na konto swieży plik / Na ręce chcę AP”. Słowem tuff można też określić drogę rapera (lub wpisz tu dowolny inny zawód) na szczyt, czego Asster daje dowód w tym samym numerze: „Wyszedłem z domu, uje*ałem szkołę / Doszеdłem tutaj i stoję na bloku / Stoję na bloku, cały w Amiri / Dużo robię, oni tylko mówili”.
TWIN
Znowu przykład pokoleniowy. Kiedyś Krzysztof Krawczyk śpiewał: „Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski”. Dziś White 2115: „Byłeś mój twin, dziś nie znaczysz już nic”. Twin to przyjaciel, ktoś bardzo ci bliski – czy to w relacji internetowej, czy w realu. Albo ktoś, na kogo dopiero czekasz, zostając jak Siles dawcą szpiku. „Gdzieś tam jest mój twin / mój brat bliźniak, słyszysz to mama? / Pobrali mi szpik / Nasza grupa krwi może być ta sama / Trzymaj się mocno bracie / Nigdy się nie poddawaj / W genach tylko wygrana”.
LOWKEY
Jak tłumaczy Bartek Chaciński w POLITYCE, słowo lowkey opisuje, że chcemy coś zrobić dyskretnie, bez afiszowania się. Gdy Bambi w swoim numerze „Millie Walky” z 2023 roku śpiewała: „Spójrz na moje kroki, to ruch jak millie Walky / Jestem jeszcze lowkey”, można to było odczytać, że dopiero się rozkręca. Dwa lata później mogłaby już zdecydowanie podpiąć się pod tekst Szymiego Szymsa z utworu „lowk1ck”: „Ja już niе jestem lowkey / Rzucali kłody i kopali dołki / Uważaj, idzie lowkick”. W sumie całkiem słodki.
GOAT
Po prostu… koza, albo ktoś wyjątkowy, jedyny, najlepszy w historii i swoim rodzaju (Greatest Of All Time). Peja w 2019 zgrabnie to połączył: „Poznański kozioł, rebeliant, ciężka batalia / GOAT to moja rap gra! / Chcesz rozwinąć skrót? Tylko się zastanów / Żaden matoł, bo nie dla mnie towarzystwo pacanów!”. Ale sześć lat później, nową szkołę rapu interesuje już tylko to drugie, „epickie” tłumaczenie. „Z małych boisk do gier wideo / Byłem mały, jadłem Monte przed kompem / Teraz słucha tego ktoś w grze wideo / Ale w Montevideo, jestem GOATem” – za Matą w „Blow Up The Roof”.
FREAKY
„Jestem wykolejony, znowu wytrącam moc / Trochę freaky, trochę creepy, jakby grał mnie Tim Roth” – opisuje malowniczo jedno z młodzieżowych słów roku Pezet u Opała i Gibbsa w „Nocnych jazdach (Favst remix)”. Tim Roth to jeden z najwybitniejszych aktorów naszych czasów. Potrafi poruszyć, przestraszyć, rozbawić. W filmach bywa dziwaczny i osobliwy, freaky jak się patrzy. Jeśli ktoś jednak nie jest zaznajomiony z kinematografią zagraniczną, dodatkowe wytłumaczenie dla tego słowa podsuną chłopaki z JWP: „To jest rymów dziki styl, jak graffiti tiki z Bronksu / Jak Popek jestem freaky, jakbym połknął tonę koksu”.
SZPONCIĆ
Za Słownikiem Języka Polskiego, szponcić to „robić coś nie do końca właściwego i legalnego, igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć, albo z podziwem: robić coś ciekawego, szalonego”. Natomiast rzeczownik szpont „odnosi się w zależności od kontekstu do m.in. zamieszania, wydarzenia, błędu lub triku”. Wie coś o tym Kaz Bałagane, który nie tylko w „40 i 4” nie gryzie się w język: „Jeśli uraziłem ciebie kiedyś jednym z moich wersów / To uwierz, że zapewne był o tobie (...) Szczera szponciciela gadka / Trudno, jeśli swoimi słowami se zaszkodzę”. Wie też znający życie Kukon („Co by się nie działo”): „Chłopaki siedzą na bloku, kombinują jak zarobić / Słyszałeś już takie wersy, ale ciągle trzeba szponcić”.
BRAINROT
Co robisz całymi dniami na telefonie? Brainrotujesz. Pochłaniasz ogromne ilości wątpliwej jakości contentu, przykładając się do gnicia twojego mózgu. Czytaj brainrotu. Człowiek, który ma brainrot wygląda na zmęczonego, zawieszonego, jego głowa traci zdolność szybkiego i krytycznego myślenia. Choć też nie za każdym razem. „Nie jestem brainrotem, po prostu jestem zjarany / Po prostu jestem trochę inaczej zbudowany” – podkreślają połączone siły CBW (projekt chłopaków z GOMBAO 33, z Matą na czele), emonik & xaviersobased w „Built diff”. Tak to już jest z tymi nowymi słowami. Jeśli któregoś nie rozumiesz, nie ma co się krępować, warto młodszego dopytać.
POZOSTAŁE SŁOWA W KONKURSIE:
FR – for real, serio, naprawdę
skibidi – coś fajnego, super, albo dziwnego, pokręconego
szacun – szacunek, wersja skrócona
6 7 – cyfry-słowa oznaczające ekscytację, radość
bro – ziomek, mordka, kumpel
okpa – ok pa! :)