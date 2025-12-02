Co to slay? Bambi, Kukon i Oki wytłumaczą ci młodzieżowe słowa roku

Starsi dobrze pamiętają Sigmę i Pi. Przybyszów z Matplanety, którzy gościli w polskich telewizorach w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Sigma był mądry i odważny, ale czy dokładnie to samo znaczy określenie sigma dzisiaj? „Chcę być alfą i omegą, w świecie, którym jakiеś pizdy / W kółko powtarzają, że daleko mi do sigmy” –

w numerze „Preferuję prosty przekaz”. Sigma to w istocie taka alfa i omega w jednym, osoba pewna siebie, wyróżniająca się z tłumu, wzbudzającą zachwyt i szacunek. Sigmą można się czuć, ale lepiej być tak nazywanym przez innych. Za Bonusem RPK: „Dobry Dzieciak mówi na mnie sigma / Dla mojego składu jestem sigma / Fani wiedzą, RPK to sigma / Ja to sigma, stary wyga pierwsza liga”.