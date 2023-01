Jak się nosić w breakingu?

Red Bull BC One Cypher Poland Jeśli zaczynać nowy rok, to tylko z przytupem! Dlatego na kolejny Red Bull BC One Cypher zapraszamy już 19 lutego 2023!

jako kolejna zajawka amerykańskiej młodzieży – m.in. po muzyce i graffiti – chodziło nim przede wszystkim o to, by rytmicznie tańczyć do funkowej muzyki, puszczanej przez didżejów. Na początku najważniejsza była

Lilou at the Red Bull BC One Guerrilla Cypher in New York City Time Square

, swój styl ubioru opisuje jako „wygodny i świeży”. Pytany, na co szczególnie zwraca uwagę podczas doboru garderoby dodaje, że „warto pamiętać, by spodnie były elastyczne, najlepiej ze spandexu, a koszule nie były zbyt ciężkie”.

Ubranie ma nie tyle ma nie przeszkadzać w tańcu, co wręcz mu pomagać. Dlatego na przykład b-boye chętnie wybierają spodnie do biegania, które są bardzo lekkie i zapewniają im wysoki komfort. Czapka – ta pełni rolę funkcję dużo ważniejszą niż estetyczna. Podczas wykonywania młynów i wiatraków, nakrycie głowy jest bardzo istotne ze względów ochronnych. Oczywiście – można wszystkie te elementy garderoby oryginalnie ze sobą łączyć, ale przy doborze, styl nie powinien przeważać nad swobodą ruchów. Znakiem rozpoznawczym