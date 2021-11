Freestyle football po pracy na recepcji - Mohammad Akbari i jego talent

Mohhamad Akbari zaczął przygodę z freestyle footballem w 2009 roku. W 2018 przemierzył 5000 km i wylądował w Polsce, gdzie osiadł i rozbudował repertuar trików na tyle, aby móc walczyć z najlepszymi. W 2020 wystąpił w Światowym Finale Red Bull Street Style rozgrywanym online. W tym roku znalazł się w nim ponownie. 20 listopada zmierzy się z jego pozostałymi uczestnikami - w tym z Polakiem Szymonem Skalskim. Oglądaj Światowy Finał Red Bull Street Style na żywo i dowiedz się więcej o mieszkającym w Polsce Irańczyku.

Światowy Finał Red Bull Street Style już 20 listopada na żywo na Red Bull TV - nie przegap

1. Miał być napastnikiem

Zanim przerzucił się na piłkarski freestyle, przez dziesięć lat grał w piłkę na pozycji napastnika. Ale w pewnym momencie, w 2009 roku wszystko się zmieniło. "Trenowałem praktycznie codziennie, aż ktoś powiedział mi o zawodach we freestyle'u i żebym poszedł je obejrzeć. Powiedziałem: nie, nie jestem tym zainteresowany. Ale w końcu się na nie wybrałem. Gdy to zobaczyłem, pomyślałem: wow, to niesamowite! I sam natychmiast zacząłem ćwiczyć" - powiedział.

2. W Iranie uczył dzieci grać w piłkę

Football zawsze był dla niego pasją, która stała się też jego pracą. Uczył dzieci grać w piłkę, ale to nie było łatwe. "Prawa ekonomii są twarde. Ciężko było mieć pracę i jednocześnie znaleźć czas na trening. Gdy pracowałem, zarabiałem bardzo mało, więc musiałem pracować więcej, bo potrzebowałem pieniędzy. A kiedy pracowałem tak dużo, już w ogóle nie miałem czasu by trenować - było ciężko. To jeden z powodów, dla których nie mogłem dłużej zostać w Iranie" - tłumaczył.

3. Jego rodzina zniechęcała go do pogodni za marzeniami

Kiedy zaczął uprawiać freestyle football, jego rodzina starała się go przekonać, żeby przestał. Jednak był zdeterminowany i wkrótce bliscy zaczęli go w tym wspierać. "Kiedy trenowałem w Iranie, jednocześnie nie miałem dobrej pracy, więc nie miałem pieniędzy. Dlatego mówili mi, żebym rzucił sport, ponieważ nic mi nie daje. Kiedy wygrałem zawody Red Bulla w Chinach w 2015 roku zmienili zdanie i powiedzieli: musisz to kontynuować" - wyznał.

4. Życie w Polsce dodało mu skrzydeł i motywacji do treningu

Akbari pracuje w hotelowej recepcji. Gdy tylko czas mu na to pozwala, doskonali umiejętności. Dla niego to sytuacja idealna. “Głównym powodem, dla którego musiałem się przeprowadzić, było to, że mieszkając w Iranie ciężko było rywalizować z innymi" - powiedział. "Tutaj czuję się bardzo dobrze. W Polsce jest o wiele więcej zawodów, co daje mi większą motywację. Tęsknie za rodziną, ale moje życie tutaj jest o wiele lepsze".

5. Freestyle football w Iranie rozwija się

Kiedy Akbari zaczął uprawiać freestyle football, w jego kraju robiła to garstka osób - "30, może 40" - wyliczał. "Teraz jest ich o wiele więcej. Nie byłem pierwszy, ale teraz jestem jednym z najstarszych! Nie mogę też powiedzieć, że jestem najlepszy, ale z całą pewnością trenuję najciężej".

6. Ćwiczy sześć razy w tygodniu

Przygotowując się do Red Bull Street Style Mohhamad trenuje sześć razy w tygodniu przez przynajmniej dwie godziny. “Nie chodzi tylko o triki. Wieczorami chodzę na siłownię pracować nad siłą. W Red Bull Street Style chodzi przede wszystkim o oryginalność, dlatego długo wymyślam i tworzę nowe sztuczki na te zawody. Wygranie ich to moje marzenie numer jeden".

7. Nie ma freestyle'owych idoli

W przeszłości całe godziny spędzał na oglądaniu innych freestylerów wykonujących ich najlepsze triki. Uwielbiał niektórych i ich firmowe sztuczki. Teraz, gdy sam jest u szczytu, ciężko czymś go zachwycić. "W przeszłości miałem swoich idoli, ale teraz już ich nie mam. Gdy zaczynałem oglądałem dużo video w sieci, ale podczas zawodów nikogo nie naśladuję, patrzę tylko na siebie".