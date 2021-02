Mohammed Al Balooshi – gdy szejk mówi „dzień dobry”

Jest triumfatorem Pucharu Świata Baja, motocrossowym mistrzem Bliskiego Wschodu, pięciokrotnym mistrzem motocrossu Krajów Arabskich i kilkukrotnym uczestnikiem Rajdu Dakar. Ostatnio zajął 3. miejsce w rajdowym Pucharze Świata . Bez wątpienia jest największym specjalistą od offroadu na dwóch kołach w całym basenie Zatoki Perskiej. Mohammed Al Balooshi – bo o nim mowa – ma też rozbrajająco szczery uśmiech, serce pełne pasji i mnóstwo zajawek. A dla nas, dodatkowo, kilka wolnych chwil na pogawędkę przy herbacie i daktylach.

Jak to się stało, że facet z Dubaju, mając do dyspozycji wszelkie możliwe wygody i atrakcje, wsiada na motocykl offroadowy i uprawia bardzo ryzykowny sport?

To była moja pierwsza miłość. Kiedy jako dzieciak zobaczyłem motor crossowy, po prostu zakochałem się i chciałem takim jeździć. Ale, jak to często w życiu bywa, różne czynniki złożyły się na to, że z realizacją marzenia musiałem poczekać. I to naprawdę długo…

Kiedy w końcu zrealizowałeś swój plan?

Pierwszy motocykl dorwałem w wieku 19 lat. Mam świadomość, że w tym sporcie to naprawdę późno. Wielu zawodników w tym wieku ma już naprawdę solidne doświadczenie. Starałem się nadrobić tę lukę liczbą godzin spędzanych na treningach. Właściwie nie robiłem wtedy nic innego, tylko jeździłem, spałem i czasem coś jadłem (śmiech). To z kolei dało pierwsze zauważalna wyniki. Zacząłem wygrywać pojedyncze wyścigi, potem całe serie, a to z kolei wróciło uwagę sponsorów. Jak się później dowiedziałem – chcieli ze mną współpracować nie dlatego, że coś wygrałem, ale dlatego, że widzieli, jak bardzo mi na tym zależało i jak wiele byłem w stanie poświęcić dla sportu.

To pewnie musi wiele dla ciebie znaczyć?

Bez dwóch zdań. Spełniłem swoje największe marzenia, a dodatkowa świadomość, że nie dostałem niczego za darmo, ale sam wyszarpałem sobie wszystko ciężką pracą, jest naprawdę budująca. Nie wyobrażam sobie, co innego mógłbym robić w życiu. Motory to pasja, która wypełnia każdy mój dzień.

Jesteś szczęśliwym człowiekiem?

Jestem szczęściarzem o tyle, że nie błądziłem w życiu i nie musiałem szukać w nim miejsca dla siebie. Znam ludzi, którzy cały czas poszukują szczęścia, próbują je złapać tam, gdzie go nie ma, walczą sami ze sobą, a gdy już coś osiągną – okazuje się, że to tak naprawdę nie daje im prawdziwej radości. U mnie nie było tej szamotaniny, niepewności. Od dziecka chciałem jeździć motorem offroadowym. Jasne, długo trwało, zanim marzenie zmieniło się w rzeczywistość, ale zawsze wiedziałem, że podążam właściwą drogą. I to jest chyba właśnie to moje szczęście.

Co czujesz jadąc rajdówką po pustyni?

To zależy. Musiałbym tu rozgraniczyć jadę w zawodach i podczas testów, treningów, czy zwykłych przejażdżek dla przyjemności…

Zacznij od zawodów.

Wyścig to wyścig. Tu jest miejsce tylko na pełne skupienie i ciężką pracę. To ten szczególny czas, kiedy chcę pokazać, czego się nauczyłem, więc nie ma przestrzeni na dobrą zabawę. Te godziny, dni i tygodnie treningów są po to, by podczas rajdu udowodnić, że miały sens. W trakcie rajdu zawodnik stale poddawany jest ocenie, sam wystawia się na próbę i jasne jest, że nie chce tej próby zawalić. Chodzi też o zaufanie – kibiców, organizatorów, innych zawodników i swojego zespołu. Wszyscy muszą mieć pewność, że poważnie traktujesz dany start. Wiem, że to sport ekstremalny, wymagający maksymalnego skupienia na zadaniu i nie pozostawiający miejsca na jakiekolwiek niedomówienia.

Domyślam się, że treningi dają ci coś innego?

Również staram się traktować je poważnie, ale wiem też, że muszę znaleźć trochę czasu dla siebie. Doświadczenie nauczyło mnie, że realizacja pasji, radość z uprawiania danego sportu i uśmiech na twarzy też są szalenie ważne. To właśnie te momenty pozwalają w pełni poświęcić się ciężkiej robocie, kiedy trzeba. Kiedy trenuję, biorę z pustyni także coś, co jest poza sportem. To niezwykle emocjonalne, wręcz duchowe doznanie, które niezmiennie potwierdza, że robię to, do czego zostałem stworzony. Kiedy zjeżdżam z wydm po długim treningu, czuję pokój w sercu i wiem, że ten dzień przeżyłem właściwie. Uwierz mi – doskonale wiem, o czym mówię, ale zdaję sobie sprawę, jak ciężko dokładnie to opisać.

Piaskowe królestwo Mohammeda © Red Bull

To się zmienia? Różne aspekty zyskują inną wagę wraz z wiekiem i doświadczeniem?

Doskonałe pytanie, serio. Wiesz, im jestem starszy, im więcej mam sukcesów na koncie, tym bardziej mam wrażenie, że ścigam się dla siebie, a nie dla tych pucharów. Nadal, jak zaznaczyłem, daję z siebie wszystko, by nie zawieść niczyich oczekiwań, ale dla mnie coraz większe znaczenie zaczynają mieć osobiste zwycięstwa – takie, z a które nikt nie przyznaje oficjalnych nagród. Spełnienie, samorealizacja, szczęście – stają się być może ważniejsze, niż podium. Czuję, że to ważny proces w moim życiu. Nie staram się go korygować, nie okłamuję sam siebie, a raczej uważnie to obserwuję i sam jestem ciekaw, gdzie takie podejście mnie zaprowadzi.

Jaka jest pustynia wokół twojego rodzinnego Dubaju?

Powiem ci jedno. Jeśli chcesz być liczącym się rajdowcem, musisz tu jeździć, nie ma innej opcji. W Emiratach niekończące się wydmy tworzą unikalną mieszankę, która jest wymarzonym terenem treningowym. Wiatr usypuje tory, jakich nigdy nie wymyśliłby najlepszy fachowiec. Są całe kilometry różnych sekcji – łatwych, szybkich, trudnych, technicznych itd. Mnóstwo wydm układa się w naturalne skoki, tego nie da się opisać słowami. Jeździłem po wielu pustyniach świata, ale żadna nie daje takich możliwości jak ta w okolicach Dubaju i Abu Zabi.

Mohammed na pustyni w Dubaju © Red Bull

To są wydmy wdzięczne do nauki, czy raczej trudne, wymagające dużych umiejętności?

Takie i takie. Każdy znajdzie tu coś dla siebie i to jest właśnie największy urok pustyni w Emiratach. Początkujący mają tu genialne układy wydm, na których można stawiać pierwsze pustynne kroki. Ale są też takie wydmy, z których pokonaniem mają wielkie problemy najlepsi zawodnicy na świecie. A do tego właściwie nieograniczone przestrzenie czegoś pomiędzy. Tu nikt nie ma prawa się nudzić. Zawodnik na każdym poziomie, a nawet amator, spokojnie zaplanuje sobie tu różnorodny trening na pięć godzin, cały dzień, albo tydzień (śmiech).

Kiedy powiedziałem ci, że jestem Polakiem, od razu wypaliłeś „dzień dobry”! Jakie są twoje związki z Polakami?

Jest ich całkiem sporo i szczerze przyznaję, że wszystkie są mega pozytywne. Z polskim zespołem Duust Rally Team przejechałem kilka Dakarów i to już chyba mówi wiele. Bardzo blisko kumpluję się z Maćkiem Giemzą , znam też oczywiście Adama Tomiczka. Do tego mnóstwo ludzi, którzy na rajdach są wokół nich. Polacy są naprawdę spoko. Jesteście mili i bardzo pomocni. Zauważyłem, że nie ma dla was problemu, którego nie da się rozwiązać w kilka chwil. Niezależnie od tego, czy to awaria techniczna, czy duży kłopot organizacyjny – można pójść do Polaków i jeśli tylko będą mogli, chętnie i bezinteresownie pomogą. Nie każda nacja jest taka. Aha, i przy tym wszystkim jesteście bardzo głośni (śmiech)!

My?! To raczej my o was, ludziach z Bliskiego Wschodu, mówimy, że ciągle gestykulujecie i głośno się sprzeczacie!

A widzisz, a my mamy takie zdanie o Polakach (śmiech)! To fantastyczne, jak można się poznać nawzajem poprzez sport, prawda? Dużo przebywam wśród Polaków i widzę, jak bardzo angażujecie się we wszystko, co robicie, jak głośno dyskutujecie, kłócicie i śmiejecie. Dla mnie to genialne. Nad tym wszystkim góruje jednak jedno. Jesteście zgrają pozytywnych wariatów o wielkich sercach. To przyciąga do was szlachetnych ludzi.

Mohammed z Maćkiem Giemzą © Red Bull

Jesteśmy ludźmi innych kręgów kulturowych. Widzisz jakieś podobieństwa między Polakami, a mieszkańcami Bliskiego Wschodu?

Całkiem sporo! Może dlatego, że przeciwności się przyciągają (śmiech)? Czuję, że dobrze i szybko się dogadujemy. Jest w Polakach coś takiego, co błyskawicznie pozwala przełamać początkowe lody. Jak w pierwszej minucie zatrybi gadka z Polakiem, to on pewnie zostanie twoim dobrym kumplem na lata, serio! Tak było z Maćkiem Giemzą. Na jednym z Dakarów mieszkaliśmy we wspólnym kamperze i to był najlepszy Dakar w moim życiu. Jechaliśmy na odcinek, wracaliśmy i non stop żartowaliśmy aż do zaśnięcia. Tego śmiechu było mnóstwo, aż żebra bolały (śmiech).

Rodzaj poczucia humoru was nie różnił?