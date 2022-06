Monika Witkowska jest w drodze pod K2. Na szczycie może być drugą Polką

Himalaistka, zdobywczyni Korony Ziemi, pisarka i żeglarka, Monika Witkowska jest właśnie w drodze do bazy pod K2 (8611 m n.p.m.). W trakcie półtoramiesięcznej wyprawy postara się wspiąć na wierzchołek drogą pierwszych zdobywców. Atak szczytowy powinien nastąpić pod koniec lipca. Z Moniką, która jest także członkiem kapituły Kolosów (prestiżowych nagród przyznawanych podróżnikom podczas dorocznego festiwalu), a podczas wyprawy będzie obchodzić 56 urodziny, na chwilę przed jej wylotem do Pakistanu, porozmawialiśmy między innymi o tym, dlaczego jeśli w tym roku zdobędzie drugą co do wysokości górę świata, będzie na niej pierwszą Polką od… 36 lat. Warto dodać, że Wanda Rutkiewicz, która stanęła na niej 23 czerwca 1986 roku, była pierwszym polskim zdobywcą tego szczytu w ogóle.

Jak przygotowania?

Ostatnie dni przed tak długą i niebezpieczną wyprawą to istne szaleństwo. Wciąż tyle spraw do załatwienia, a w dodatku zawsze wyskakuje coś nieprzewidzianego. Tak jak teraz - byłam miesiąc wcześniej u dentysty, a tymczasem jakiś ząb jednak daje o sobie znać. Ale lepiej teraz niż tuż przed atakiem szczytowym. (śmiech) No i pakowanie - każdą rzecz trzeba przemyśleć, bo każdy kilogram nadbagażu słono kosztuje. Opcja przelotu, którą mam pozwala na zabranie 45 kg, ale biorąc pod uwagę sprzęt wspinaczkowy, czy choćby buty (para moich butów wysokogórskich to 3,5 kg), no a do tego prowiant, bo ponad bazą żywię się sama, wspomniany limit za duży nie jest. Natomiast to, że jestem zajęta, ma duży plus - nie mam czasu na myślenie o ryzyku. Gorzej że myśli o tym mój mąż, choć staramy się na ten temat nie rozmawiać. Pewne tematy stanowią tabu w naszych relacjach.

W ubiegłym roku miałaś wypadek podczas wejścia na Broad Peak (8051 m n.p.m.). Czy to do ciebie wraca?

Staram się o tym nie myśleć, a już na pewno nie dopuścić do tego, by wspomnienia z ataku szczytowego mnie blokowały. Zawsze mówię, że strach ma być nie ograniczający, ale mobilizujący. No a tamta sytuacja? Przynajmniej sprawdziłam, że dobrze mi idzie hamowanie czekanem. (śmiech) Tym, którzy nie wiedzą o co chodzi powiem w skrócie, że zjechałam dobre 300 m w dół, wyhamowując niedaleko urwiska.

Monika Witkowska © z arch. Moniki Witkowskiej

Czy o tym jest twoja ostatnia książka? Czy przeczytamy tam również o tym?

Jasne, opis ataku szczytowego stanowi jej bardzo istotny fragment, do czego zresztą nawiązuje tytuł - „Broad Peak. Darowane życie”. Ale moje książki, ani ta, ani inne, nie skupiają się jedynie na moich przeżyciach - opowiadają także o innych wspinaczach, o tym jak wyglądają wyprawy „od podszewki”. Zawierają też liczne informacje związane z historią himalaizmu i ciekawostki - wcale nie tylko o górach. W książce o Broad Peaku jest na przykład o tym jak traktowane są w Pakistanie kobiety (coraz więcej z nich się wspina czy chodzi na trekkingi), o tym, co myślą faceci o wspinającej się Miss Finlandii (bo była na tej wyprawie), ile wynosi rekord wysokości w locie paralotnią (zdradzę - prawie 10 tys. metrów), jak się wydobywa różową himalajską sól, itd.

Dlaczego wybrałaś K2 na tegoroczną wyprawę?

Z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego że to moje wieloletnie marzenie, a u mnie słowo „marzyć” jest równoznaczne ze zrobieniem wszystkiego, aby marzenia te spełniać. Nie chodzi tylko o to, że K2 to druga co do wysokości góra świata, na dodatek ambitniejsza niż Everest, ale także o to, że jest piękna z wyglądu, więc już lata temu się w niej „zakochałam”. Ważne jest też, że jak do tej pory jedyną Polką na K2 była Wanda Rutkiewicz, a właśnie mamy ogłoszony przez Sejm Rok Wandy Rutkiewicz. Byłaby to dobra okazja dla uczczenia mojej górskiej idolki, a zarazem szansa na zwrócenie uwagi na niedoceniany, czy wręcz niedostrzegany polski himalaizm kobiecy.

Monika Witkowska © z arch. Moniki Witkowskiej

Jak sądzisz, dlaczego tak jest? Czy góry wysokie nie są popularne wśród kobiet w Polsce? To niesamowite, że żadna Polka nie postawiła tam stopy od tylu lat.

Może himalaizm nie jest w Polsce aktywnością masową, ale jest w Polsce grupka kobiet, które mają na koncie wejścia na szczyty ośmiotysięczne. Tylko się o nich nie mówi. Media nagłaśniają jedynie wyprawy, które mają budżet na konferencje prasowe i działania medialne, w tym tak zwane wyprawy narodowe, podczas gdy nie brak też pasjonatów gór - obojga płci, którzy robią naprawdę wielkie rzeczy, ale po cichu. Nikt o nich nie wie. Nie ma jednak co kryć, że kobietom z Polski w himalaizmie trudniej się przebić niż mężczyznom. Przykłady? Choćby sytuacje gdy wejścia kobiece się deprecjonuje bo np. odbywały się z użyciem butli z tlenem, podczas gdy panom wspinającym się dokładnie tak samo, po tej samej drodze, już się tego nie wytyka. Fakt, często hejtujący nie zdają sobie sprawy, że znani himalaiści też z tych butli często korzystają, ale niewiedza nie usprawiedliwia. Poza tym wciąż nie brak panów-tradycjonalistów, wychodzących z założenia, że miejsce kobiety jest w domu, przy przysłowiowych garach. Poza tym mam też wrażenie, że niektórzy panowie ze środowiska górskiego chyba wręcz boją się, że kobiety mogą okazać się lepsze czy skuteczniejsze. No i jeszcze problem finansów - trochę przykro gdy staramy się o sponsoring i dostajemy odmowę, podczas gdy wyprawa męska mająca dokładnie taki sam cel, pieniądze dostaje. Dla porównania, w wielu krajach są specjalne programy wspierające wysokogórskie projekty kobiece, nawet w najprostszej formule, na najprostszych drogach, bo zakłada się, że to rodzaj inwestycji w aktywizację kobiet. Tak jest np. w Indiach czy Urugwaju.

Sama organizowałaś kobiece wyprawy w góry wysokie. Czy to jest rodzaj działalności na rzecz zmiany tej sytuacji?

Sprostowanie - nie są to wyjazdy typowo kobiece, bo na wyprawę ze mną może jechać każdy, a płeć, ani też wiek nie ma znaczenia, ale faktycznie większość ekip stanowią dziewczyny. Co ciekawe - rośnie grupa „starszej młodzieży”, czyli w moim ujęciu osób w wieku 45+. Często na tych wyprawach bywa, że widząc u którejś z dziewczyn odpowiednie predyspozycje i charakter do działania w wysokich górach, przekonuję ją by szła w tym kierunku, staram się inspirować i motywować. To co dla mnie ważne to to, żeby dla takiej osoby liczyło się nie tylko klepnięcie szczytu, ale cała etyczna otoczka wspinania. Czyli uczciwość w opisie swoich dokonań (bez niedomówień czy nakręcania osiągnięć), braterstwo w działaniu (pomoc innym gdy będzie taka potrzeba, nawet kosztem własnego sukcesu), szacunek do lokalnych tradycji i miejscowych ludzi, którzy pracują przy organizacji wypraw, no i szacunek do gór jako takich. No i ważne, aby motywacja do zdobywania szczytu nie wynikała z chęci marketingowego wybicia się, autopromocji, tylko była prawdziwą pasją. Dziewczyny które zgadzają się z takim podejściem, na pewno mogą liczyć na moje wsparcie.

Monika Witkowska © z arch. Moniki Witkowskiej

Wspomniałaś o tych starszych miłośniczkach wypraw górskich. Czy to nie jest tak, że mamy takie czasy, że kiedy już czy to dzieci są odchowane, czy już zrobiło się jakąś tam karierę zawodową, przychodzi w życiu moment na realizowanie odkładanych wcześniej marzeń? Pojawia się wtedy czas na podnoszenie swojej sprawności fizycznej itd.?

Dokładnie tak. Najtrudniej jest zacząć, wykonać pierwszy krok, przy czym impulsem mogą być bardzo różne życiowe sytuacje. Jedna z dziewczyn, która według mnie świetnie górsko się sprawdza, zaczęła swoją przygodę z wyższymi górami w efekcie rozwodu. Wcześniej sporo działała w Tatrach i Alpach, aż w końcu stwierdziła, że dla odreagowania stresów wybierze się w Himalaje. Zdobycie himalajskiego 6-tysięcznika ją odmieniło - dało poczucie własnej wartości, przekonało że może więcej niż jej się wydaje. Sama doszła do słusznego wniosku, że góry to jej żywioł. Potem przyszły kolejne góry, a teraz myśli o ośmiotysięczniku, do czego szczerze sama ją namawiam. A tak na marginesie to na ośmiotysięcznikach często bywa tak, że to starsi, nie młodzież, są skuteczniejsi w działaniu. Bo nie tylko siła i kondycja jest na wysokości ważna. W mojej ocenie sukces na 8000 m to w 60% głowa, a dopiero potem, 40% kondycja. Znam wiele przypadków gdy osoby robiące maratony czy triathlony z wyprawy odpadały, a szczyt zdobywał ktoś daleki od formy wyczynowego sportowca, za to z lepszą strategią rozłożenia sił czy silniejszą motywacją i determinacją.

Kiedy twoim zdaniem najczęściej przychodzi u ludzi ten moment, gdy dochodzą do wniosku, że te Bieszczady, czy Tatry to jest mało i chcą czegoś więcej?

To chyba naturalne, że w pewnym momencie chce się podwyższać poprzeczkę, sprawdzić się w innych warunkach. Ale też nie jest tak, że wysokogórska pasja pasuje każdemu. Znam super wspinaczy, takich co robią bardzo trudne technicznie skalne drogi, ale w górach wysokich gdzie jest inna specyfika - śnieg, mróz, lawiny i to śmiertelnie niebezpieczne lawiny - często się nie sprawdzają. I na odwrót - wielu świetnych himalaistów niekoniecznie musi pociągać wspinanie na ściankach czy w skałach.

Czy twoim zdaniem w najbliższych latach możemy się spodziewać więcej polskich, kobiecych sukcesów w najwyższych górach świata? Co to może być – może jakieś pierwsze wejścia? Niedawno mieliśmy Annę Tybor, która zjechała na nartach z Manaslu. Czy wszystko będzie szło w stronę sportów akcji, czy to będzie raczej powtarzanie już dokonanych wejść ich wariantów?

Myślę, że szansa na te sukcesy jest, ale pod warunkiem że tym dziewczynom, które coś już w tych najwyższych górach działały, stworzymy sprzyjający grunt do dalszego rozwoju. Dziewczyny muszą też być odporne na hejt, który póki co, niezależnie od tego co zrobią i tak będą dostawały. Oczywiście dużo zależy od pieniędzy i wsparcia różnego typu - medialnego, sprzętowego, logistycznego. Sporo dobrze rokujących dziewczyn musiało zrezygnować ze swojej wysokogórskiej pasji właśnie z braku finansowych możliwości jej realizowania. Mogę zapewnić, że dziewczyny chętne do działania są, determinacji im nie brak, ale przydałby się program ich szkolenia i wsparcia.

Monika Witkowska z Nimsem © arch. prywatne

Będzie kolejna książka po K2?

No pewnie! Będzie co opisywać, bo na pewno będzie to bardzo ciekawa wyprawa, nie tyle ze względu na moje przeżycia, ale choćby dlatego, że będzie wiele ciekawych, słynnych w świecie himalajskim osób (choćby Nirmal Purja , czyli Nims i Szerpowie, którzy w 2021 roku dokonali pierwszego zimowego wejścia na K2 ). Poza tym ja książki piszę w dużej mierze dla siebie - pisząc bloga na wyprawie na bank pojawiają się interesujące dla mnie samej wątki, które będę w stanie rozwinąć dopiero gdy pojawi się dostęp do różnych źródeł, czyli już po wyprawie. W pisaniu książek nie chodzi mi wcale o zysk - zamiast spędzać masę czasu na pisaniu, więcej zarobiłam pilotując wycieczki, ale pisanie książek w jakiś sposób mnie rozwija, poszerza moją wiedzę, a przy okazji miło mi jeśli mogę nakręcać górskiego bakcyla także u innych.

Wyprawę Moniki możecie śledzić:

na jej stronie: https://www.monikawitkowska.pl/wyprawa-na-k2

na Facebooku: https://www.facebook.com/monikawitkowska.travel/

Zobacz też, jak Andrzej Bargiel zjechał na nartach z K2:

1 h 6 min K2: Pierwszy zjazd Zajrzyj za kulisy wyprawy Andrzeja Bargiela, podczas której dokonał pierwszego zjazdu z K2 (8611 m n.p.m.) na nartach