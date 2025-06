Monster Hunter Wilds: Najlepsze kody do tworzenia postaci

Personalizacja postaci w Monster Hunter Wilds oferuje nieskończone możliwości. Istnieje tak wiele szczegółów do dostosowania, że możesz stracić na to pół życia. Na szczęście w grze można wprowadzać też kody na stworzone już przez społeczność modele postaci. Tak więc, jeśli masz trudności z nadaniem swojemu łowcy pożądanej twarzy, lub też jeśli chcesz grać gwiazdami popkultury, ten artykuł pokaże Ci najlepsze kody do tworzenia postaci w Monster Hunter Wilds!