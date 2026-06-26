Zespół skoczków w wingsuitach wykonał niezwykły lot w formacji

Po wszystkim Fugen powiedział: „Zebranie takiej ekipy było moim marzeniem”. Román był równie zachwycony: „Taki skok z tą grupą przyjaciół zdarza się raz w życiu. Było pięknie, szalenie i bardzo intensywnie. Najlepszy skok w moim życiu”.
Zobacz niesamowity lot w formacji w kombinezonach wingsuit
Film opublikowany na kanale Red Bulla na Instagramie pokazuje formację ośmiu sportowców w kombinezonach wingsuit przelatujących nad masywem Mont Blanc. Rozdzielają się na dwie grupy, przelatując obok formacji skalnej, a potem znów łączą się podczas zlotu do doliny Chamonix.
01
Jak wyglądał lot w formacji w kombinezonach wingsuit nad Mont Blanc?
Piloci w kombinezonach wingsuit – Fred Fugen, Dani Román, Marco Fürst, Marco Waltenspiel, Aurélien Chatard, Sebastian Álvarez, Mike Swanson i Andy Farrington – wyskoczyli z helikoptera z wysokości około 5500 m nad szczytem Mont Blanc i wylądowali w dolinie Chamonix we Francji. Lecieli jedną ciągłą linią, dzieląc się na dwie czteroosobowe grupy, by potem znów się połączyć. Pokonali odległość 7,5 km w linii prostej, lecąc z prędkością 180–200 km/h, a lot trwał 3 minuty i 30 sekund.
Praca zespołowa miała kluczowe znaczenie dla sukcesu tego przedsięwzięcia. Każdy z zawodników musiał utrzymać swoją pozycję i błyskawicznie reagować w powietrzu – a także polegać na tym, że inni zrobią to samo. Przez cały lot ekipa komunikowała się przez radio, dzieląc się informacjami o kierunku, prędkości i pozycji.
02
Długie przygotowania do lotu w kombinezonach wingsuit nad Mont Blanc
Planowanie i testy trwały dwa lata, a szczegółowa strategia koordynacji przedsięwzięcia została opracowana na długo przed samym lotem. Każdy aspekt obejmował rozmieszczenie sportowców w grupie, synchronizację całej formacji oraz niezbędne marginesy bezpieczeństwa umożliwiające odejście i bezpieczne lądowanie.
Fugen wyjaśnił: „Kiedy już wyskoczymy z helikoptera, prawie nie ma gdzie wylądować, dopóki nie dotrzemy do doliny na dole. Celem jest więc wspólne sterowanie lotem po trasie, wykonując przy tym pewne techniczne manewry, ale jednocześnie z zachowaniem wystarczającej wysokości, by bezpiecznie otworzyć spadochrony i bezpiecznie wylądować razem na ziemi”.
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Filmowanie lotu w kombinezonach wingsuit z wnętrza formacji
Dwóch profesjonalnych operatorów kamer powietrznych – Vincent Cotte z Francji i Scott Palmer ze Stanów Zjednoczonych – leciało obok sportowców, żeby sfilmować akcję z wnętrza formacji. Ujęcia, które zrobili, pozwalają widzom poczuć się jak sami piloci – zobaczyć ich ruchy z bliska i wyobrazić sobie prędkość, odstępy oraz kontrolę potrzebną do latania w tak precyzyjnej formacji.
Fugen powiedział: „Ci goście są tak samo dobrzy jak my. Muszą latać w kombinezonach wingsuit z kamerą na głowie i ustawiać się tak, żeby uchwycić ruch pod najlepszym kątem. To bardzo trudna robota, a dzięki nim mamy niesamowite ujęcia”.
04
Najważniejsze fakty dotyczące lotu w kombinezonach wingsuit nad Mont Blanc
- Projekt: Najdłuższy lot w formacji w kombinezonach wingsuit nad Mont Blanc
- Miejsce: Chamonix, Francja
- Liczba sportowców: 8
- Szczegóły formacji: jedna ciągła linia, z podziałem na dwie czteroosobowe grupy, a potem ponowne połączenie
- Odległość pokonana w poziomie: 7,5 km
- Lot nad terenem: Około 3 800 m różnicy wysokości od szczytu do lądowania
- Całkowita różnica wysokości wraz ze zrzutem z helikoptera: około 5 500 m
- Czas lotu: około 3 min 30 s
- Prędkość: około 180–200 km/h
05
Kim jest Fred Fugen?
Fred Fugen to francuski skoczek spadochronowy z najwyższej półki, pilot wingsuit i skoczek BASE. Jako członek słynnej ekipy Soul Flyers i wielokrotny mistrz świata freefly, nieustannie dąży do przesuwania granic ekstremalnego lotu człowieka. Do jego historycznych projektów należą loty w bliskiej odległości od piramid w Gizie i Tadż Mahal.
06
Kim jest Dani Román?
Dani Román to wybitny hiszpański zawodowy skoczek spadochronowy, pilot wingsuit i BASE jumper. Znany z przekraczania granic sportów powietrznych, zapisał się w historii dzięki nowatorskim projektom, takim jak przelot przez Bahrain World Trade Center i pod mostem w Rondzie z prędkością 270 km/h.
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