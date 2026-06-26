Zespół skoczków w wingsuitach wykonał niezwykły lot w formacji

Andy Farrington Król przestworzy. Na koncie ma ponad 25000 skoków z samolotów i śmigłowców oraz 1000 skoków BASE.

Po wszystkim Fugen powiedział: „Zebranie takiej ekipy było moim marzeniem”. Román był równie zachwycony: „Taki skok z tą grupą przyjaciół zdarza się raz w życiu. Było pięknie, szalenie i bardzo intensywnie. Najlepszy skok w moim życiu”.

Po wszystkim Fugen powiedział: „Zebranie takiej ekipy było moim marzeniem”. Román był równie zachwycony: „Taki skok z tą grupą przyjaciół zdarza się raz w życiu. Było pięknie, szalenie i bardzo intensywnie. Najlepszy skok w moim życiu”.

Po wszystkim Fugen powiedział: „Zebranie takiej ekipy było moim marzeniem”. Román był równie zachwycony: „Taki skok z tą grupą przyjaciół zdarza się raz w życiu. Było pięknie, szalenie i bardzo intensywnie. Najlepszy skok w moim życiu”.

przelatujących nad masywem Mont Blanc. Rozdzielają się na dwie grupy, przelatując obok formacji skalnej, a potem znów łączą się podczas zlotu do doliny Chamonix.

– wyskoczyli z helikoptera z wysokości około 5500 m nad szczytem Mont Blanc i wylądowali w dolinie Chamonix we Francji. Lecieli jedną ciągłą linią, dzieląc się na dwie czteroosobowe grupy, by potem znów się połączyć. Pokonali odległość 7,5 km w linii prostej, lecąc z prędkością 180–200 km/h, a lot trwał 3 minuty i 30 sekund.