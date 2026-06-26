Fred Fugen, Dani Roman, Marco Waltenspiel, Sebastian Alvarez i inni latają w kombinezonach skrzydłowych nad Mont Blanc we Francji
© Vincent Cotte / Red Bull Content Pool
Wingsuit i skoki ze spadochronem

Zespół skoczków w wingsuitach wykonał niezwykły lot w formacji

Ośmiu najlepszych pilotów wingsuit wykonało jedyny w swoim rodzaju lot w formacji nad Mont Blanc. Oprócz rzadkiego widoku na najwyższy szczyt Alp mogliśmy podziwiać wyjątkowy wyczyn sportowy.
Autor: Astrid Carr
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Marco Fürst

Austrian skydiver and frequent flyer, Marco Fürst, has dared to jump more than 10,000 times and enjoyed every single leap.

AustriaAustria

Marco Waltenspiel

Being part of the Red Bull Skydive Team means BASE jumper Marco Waltenspiel can do what he loves every single day – fly like a bird.

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Dani Román

BASE jumper Dani Román is renowned as a competitive wingsuit flyer and training coach who travels the world in his pursuit of flying opportunities.

HiszpaniaHiszpania

Sebastián Álvarez

From threading through skyscrapers, diving into volcanoes - or jumping into the jet stream - the Chilean wingsuit pilot continues to redefine the limits of human flight.

ChileChile

Andy Farrington

Król przestworzy. Na koncie ma ponad 25000 skoków z samolotów i śmigłowców oraz 1000 skoków BASE.

USAUSA

Mike Swanson

The undisputed king of the skies, American Mike Swanson is a pioneer of freeflying and an incredibly skilled aerial stuntman.

USAUSA

W tym artykule

  1. 1
    Jak wyglądał lot w formacji w kombinezonach wingsuit nad Mont Blanc?
  2. 2
    Długie przygotowania do lotu w kombinezonach wingsuit nad Mont Blanc
  3. 3
    Filmowanie lotu w kombinezonach wingsuit z wnętrza formacji
  4. 4
    Najważniejsze fakty dotyczące lotu w kombinezonach wingsuit nad Mont Blanc
  5. 5
    Kim jest Fred Fugen?
  6. 6
    Kim jest Dani Román?
Piloci w kombinezonach skrzydłowych Fred Fugen, Dani Roman i Marco Fuertz świętują swój pierwszy na świecie lot formacyjny w kombinezonach skrzydłowych nad Mont Blanc

Po dwóch latach przygotowań – lot w wingsuit nad Mont Blanc zakończony

© Dom Daher / Red Bull Content Pool

Po wszystkim Fugen powiedział: „Zebranie takiej ekipy było moim marzeniem”. Román był równie zachwycony: „Taki skok z tą grupą przyjaciół zdarza się raz w życiu. Było pięknie, szalenie i bardzo intensywnie. Najlepszy skok w moim życiu”.

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Zobacz niesamowity lot w formacji w kombinezonach wingsuit
Film opublikowany na kanale Red Bulla na Instagramie pokazuje formację ośmiu sportowców w kombinezonach wingsuit przelatujących nad masywem Mont Blanc. Rozdzielają się na dwie grupy, przelatując obok formacji skalnej, a potem znów łączą się podczas zlotu do doliny Chamonix.
01

Jak wyglądał lot w formacji w kombinezonach wingsuit nad Mont Blanc?

Piloci w kombinezonach wingsuit – Fred Fugen, Dani Roman, Marco Waltenspiel, Sebastian Alvarez i reszta ekipy – przelatują nad Mont Blanc, najwyższym szczytem Europy

Mont Blanc, najwyższy szczyt Europy, to niesamowite miejsce na wingsuit

© Dom Daher/Red Bull Content Pool

Piloci w kombinezonach wingsuit – Fred Fugen, Dani Román, Marco Fürst, Marco Waltenspiel, Aurélien Chatard, Sebastian Álvarez, Mike Swanson i Andy Farrington – wyskoczyli z helikoptera z wysokości około 5500 m nad szczytem Mont Blanc i wylądowali w dolinie Chamonix we Francji. Lecieli jedną ciągłą linią, dzieląc się na dwie czteroosobowe grupy, by potem znów się połączyć. Pokonali odległość 7,5 km w linii prostej, lecąc z prędkością 180–200 km/h, a lot trwał 3 minuty i 30 sekund.
Praca zespołowa miała kluczowe znaczenie dla sukcesu tego przedsięwzięcia. Każdy z zawodników musiał utrzymać swoją pozycję i błyskawicznie reagować w powietrzu – a także polegać na tym, że inni zrobią to samo. Przez cały lot ekipa komunikowała się przez radio, dzieląc się informacjami o kierunku, prędkości i pozycji.
02

Długie przygotowania do lotu w kombinezonach wingsuit nad Mont Blanc

Piloci wingsuit – Fred Fugen, Dani Roman, Marco Fuertz, Marco Waltenspiel i reszta ekipy – rysują jaskraworóżowe ślady nad Mont Blanc

Precyzja i skupienie były kluczowe podczas lotu nad Mont Blanc

© Vincent Cotte / Red Bull Content Pool

Planowanie i testy trwały dwa lata, a szczegółowa strategia koordynacji przedsięwzięcia została opracowana na długo przed samym lotem. Każdy aspekt obejmował rozmieszczenie sportowców w grupie, synchronizację całej formacji oraz niezbędne marginesy bezpieczeństwa umożliwiające odejście i bezpieczne lądowanie.
Fugen wyjaśnił: „Kiedy już wyskoczymy z helikoptera, prawie nie ma gdzie wylądować, dopóki nie dotrzemy do doliny na dole. Celem jest więc wspólne sterowanie lotem po trasie, wykonując przy tym pewne techniczne manewry, ale jednocześnie z zachowaniem wystarczającej wysokości, by bezpiecznie otworzyć spadochrony i bezpiecznie wylądować razem na ziemi”.
03

Filmowanie lotu w kombinezonach wingsuit z wnętrza formacji

Fred Fugen, Dani Roman, Marco Waltenspiel, Sebastian Alvarez, Mike Swanson i reszta ekipy szybują nad Mont Blanc we Francji w spektakularnej formacji

Ekipa filmowa znalazła się tuż obok pilotów

© Vincent Cotte / Red Bull Content Pool

Dwóch profesjonalnych operatorów kamer powietrznych – Vincent Cotte z Francji i Scott Palmer ze Stanów Zjednoczonych – leciało obok sportowców, żeby sfilmować akcję z wnętrza formacji. Ujęcia, które zrobili, pozwalają widzom poczuć się jak sami piloci – zobaczyć ich ruchy z bliska i wyobrazić sobie prędkość, odstępy oraz kontrolę potrzebną do latania w tak precyzyjnej formacji.
Fugen powiedział: „Ci goście są tak samo dobrzy jak my. Muszą latać w kombinezonach wingsuit z kamerą na głowie i ustawiać się tak, żeby uchwycić ruch pod najlepszym kątem. To bardzo trudna robota, a dzięki nim mamy niesamowite ujęcia”.
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Najważniejsze fakty dotyczące lotu w kombinezonach wingsuit nad Mont Blanc

  • Projekt: Najdłuższy lot w formacji w kombinezonach wingsuit nad Mont Blanc
  • Miejsce: Chamonix, Francja
  • Liczba sportowców: 8
  • Szczegóły formacji: jedna ciągła linia, z podziałem na dwie czteroosobowe grupy, a potem ponowne połączenie
  • Odległość pokonana w poziomie: 7,5 km
  • Lot nad terenem: Około 3 800 m różnicy wysokości od szczytu do lądowania
  • Całkowita różnica wysokości wraz ze zrzutem z helikoptera: około 5 500 m
  • Czas lotu: około 3 min 30 s
  • Prędkość: około 180–200 km/h
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Kim jest Fred Fugen?

Pilot w kombinezonie skrzydłowym Fred Fugen na tle Mont Blanc

Fred Fugen poprowadził lot w wingsuitach nad Mont Blanc

© Dom Daher / Red Bull Content Pool

Fred Fugen to francuski skoczek spadochronowy z najwyższej półki, pilot wingsuit i skoczek BASE. Jako członek słynnej ekipy Soul Flyers i wielokrotny mistrz świata freefly, nieustannie dąży do przesuwania granic ekstremalnego lotu człowieka. Do jego historycznych projektów należą loty w bliskiej odległości od piramid w Gizie i Tadż Mahal.
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Kim jest Dani Román?

Akrobata powietrzny Dani Román z napojem Red Bull po locie formacyjnym nad Mont Blanc we Francji

Dani Román odegrał kluczową rolę w formacji

© Dom Daher / Red Bull Content Pool

Dani Román to wybitny hiszpański zawodowy skoczek spadochronowy, pilot wingsuit i BASE jumper. Znany z przekraczania granic sportów powietrznych, zapisał się w historii dzięki nowatorskim projektom, takim jak przelot przez Bahrain World Trade Center i pod mostem w Rondzie z prędkością 270 km/h.

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Marco Fürst

Austrian skydiver and frequent flyer, Marco Fürst, has dared to jump more than 10,000 times and enjoyed every single leap.

AustriaAustria

Marco Waltenspiel

Being part of the Red Bull Skydive Team means BASE jumper Marco Waltenspiel can do what he loves every single day – fly like a bird.

AustriaAustria

Dani Román

BASE jumper Dani Román is renowned as a competitive wingsuit flyer and training coach who travels the world in his pursuit of flying opportunities.

HiszpaniaHiszpania

Sebastián Álvarez

From threading through skyscrapers, diving into volcanoes - or jumping into the jet stream - the Chilean wingsuit pilot continues to redefine the limits of human flight.

ChileChile

Andy Farrington

Król przestworzy. Na koncie ma ponad 25000 skoków z samolotów i śmigłowców oraz 1000 skoków BASE.

USAUSA

Mike Swanson

The undisputed king of the skies, American Mike Swanson is a pioneer of freeflying and an incredibly skilled aerial stuntman.

USAUSA
Wingsuit i skoki ze spadochronem