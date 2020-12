Moo Latte: 10 najlepszych numerów

„Ograniczenie tylko do dziesięciu pozycji zmusza mnie do pominięcia wielu bardzo ciekawych i ważnych dla mnie momentów i projektów. Bo musicie wiedzieć, że ja jestem z natury mocno otwarty na wszelkie nowe propozycje, okazje do współpracy i większość z tych projektów na zawsze mnie w jakiś sposób kształtuje”.

„Ograniczenie tylko do dziesięciu pozycji zmusza mnie do pominięcia wielu bardzo ciekawych i ważnych dla mnie momentów i projektów. Bo musicie wiedzieć, że ja jestem z natury mocno otwarty na wszelkie nowe propozycje, okazje do współpracy i większość z tych projektów na zawsze mnie w jakiś sposób kształtuje”.

„Ograniczenie tylko do dziesięciu pozycji zmusza mnie do pominięcia wielu bardzo ciekawych i ważnych dla mnie momentów i projektów. Bo musicie wiedzieć, że ja jestem z natury mocno otwarty na wszelkie nowe propozycje, okazje do współpracy i większość z tych projektów na zawsze mnie w jakiś sposób kształtuje”.

Mata „Piszę to na matmie”