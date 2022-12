"morelz": Eksperci? Chcieliśmy pokazać, jak bardzo się mylą!

Za nami kolejna edycja Polskiej Ligi Esportowej, która tym razem padła łupem Illuminar Gaming. O turnieju, a także planach organizacji, rozmawiamy z Piotrem "morelzem" Taterką.

Bartłomiej Bukowski, redbull.com: Odchodziłeś z Illuminar po zwycięstwie w Polskiej Lidze Esportowej. Teraz znów, z Tobą w składzie, organizacja sięgnęła w niej po końcowy triumf. “Morelz” + Illuminar = przepis na sukces?

Piotr "morelz" Taterka, zawodnik Illuminar Gaming: To raczej nie kwestia “Morelz” + Illuminar, bo dwa razy udało mi się wygrywać Polską Ligę Esportową składem miksowym. I może to był ten przepis na sukces. My wjeżdżaliśmy na serwer na dużej pewności siebie. Inne zespoły czuły natomiast presję, że muszą coś wygrać. I my tą pewnością siebie zjadaliśmy rywali.

Górę wzięło doświadczenie?

Wydaje mi się, że i doświadczenie i ta pewność siebie. Było widać jakie picki robi przeciwnik, jakie decyzje podejmuje, widać było tę różnicę.

Zostałeś MVP finału. Czułeś, że to Ty prowadzisz drużynę do wygranej?

Na pewno z Ungentium czułem się bardzo dobrze indywidualnie. Wiedziałem, że jestem w stanie wygrać duel z każdym. Tak naprawdę jednak ciągnęliśmy to całą drużyną. Każdy dawał jakieś pomysły. Tak że nie powiedziałbym, że to ja wycarrowałem ten finał. Każdy dał coś od siebie.

Za Illuminar całkiem udany rok, w którym udało się sięgnąć po mistrzostwo oraz zakwalifikować się do PGE Superpucharu. W czym tkwił wasz przepis na sukces?

Zawsze powtarzam, że najważniejsze czynniki w CS:GO to pewność siebie, zabawa czerpana z gry i kreatywność. Zwłaszcza, gdy gra się na kolegów z Polski. Jak jesteś pewny siebie i dobrze Ci się gra to już masz 90 procent przepisu na sukces. Warto się cały czas rozwijać i oglądać demka, różne tricki na youtubie, a teraz nawet tiktoki, na których można znaleźć pełno fajnych krótkich klipów ze smoke’ami.

W finale z Ungentnium, podczas 1. mapy, przegrywaliście jednak 6:9, a później 9:13. Czy pojawił się u was wówczas jakiś moment zwątpienia?

Absolutnie nie. Cały czas wiedzieliśmy, że mamy to spotkanie pod kontrolą. Po prostu traciliśmy bardzo głupie rundy. Wiedzieliśmy jednak, że za chwilę się odkujemy. I faktycznie ostatecznie udało się nam dopiąć 3:0.

Po zwycięstwie na pierwszej mapie, w trakcie której wasi rywale mogli już powoli witać się z punktem, czuliście, że to może być moment, gdy oni nieco siądą psychicznie?

Po pierwszej mapie może nie, ale po drugiej czuliśmy już, że mogą być nieco podłamani. Było widać, że ich decyzje nie są w pełni przemyślane tylko raczej nerwowe. Tak że było to odczuwalne, ale dopiero po 2. mapie.

Zespół Illuminar Gaming świętuje zwycięstwo Polskiej Ligi Esportowej © Polska Liga Esportowa

Dużo mówisz o waszej pewności siebie. Przed samym finałem jednak eksperci nie byli wam przychylni. Wasza wygrana zdziwiła m.in. Łukasz Pożyczka.

Tak, widziałem, że chyba nikt z ekspertów na nas nie postawił. Dużo jednak pisaliśmy między sobą o tym finale i u nikogo nie pojawiło się żadne zwątpienie. Nawet mimo tego, że w zasadzie byliśmy mixem, bo z “Exusem” i “reatzem” długo już nie trenowaliśmy. Każdy wiedział jednak, że wygramy ten finał. Może nie 3:0, ja chociażby myślałem, że nam jedną mapkę urwą, ale i tak każdy był pewny, że zgarniemy trofeum.

Gdy jednak widzieliście te wszystkie typy na Ungentium, to dodatkowo was to motywowało czy jednak gdzieś może zapalało lampkę, że być może nie będzie tak łatwo?

Nie było mowy o żadnym zwątpieniu. Jeśli już, to pojawiało się u nas w głowie coś w stylu “to teraz wam pokażemy jak bardzo się myliliście”.

Czy fakt, że w tej edycji Polskiej Ligi Esportowej zabrakło m.in. AGO czy Honoris powoduje, że czujecie pewien niedosyt? Czy gdyby była tu cała polska czołówka to triumf byłby pełniejszy?

To fakt, że jednak nie wszystkie topowe drużyny brały udział w finale. Jednak wydaje mi się, że nawet gdyby były one w komplecie, to i tak nie wyłoniłoby to drużyny, która by dominowała. Mamy ESL Mistrzostwa Polski, mamy Polską Ligę Esportową, mamy zagraniczne rozgrywki… I ciągle błyszczy ktoś inny. Na ten moment nie ma w Polsce w pełni dominującej drużyny.

Mecz z Ungentium był waszym ostatnim z “reatzem” oraz “Exusem” w składzie. Jak ich odejście wpłynie na drużynę?

Z “Exusem” i “reatzem” mieliśmy bardzo dobry vibe, super się dogadywaliśmy. Jednak w samej gierce niestety się nie udało. Na mistrzostwach Polski nie wyszliśmy nawet z grupy. W turniejach międzynarodowych wyniki też nie były zadowalające, więc zmiany były nieuniknione. Mogę powiedzieć jednak, że są to naprawdę dobrzy gracze, tylko w naszej piątce, jako całości, nie było odpowiedniej synergii, nie było dobrej komunikacji między nami.

Ty natomiast nigdzie się nie ruszasz?

Tak, na ten moment są plany, że nasze trio, czyli ja, “ mASKED ” i “TOAO” zostajemy. Na bazie tej trójki chcemy budować nowy skład. Zobaczymy co przyniesie nowy rok.

Są jacyś gracze, z którymi szczególnie chciałbyś zagrać?

Na pewno są tacy, których chciałbym przetestować. Są jednak też takie momenty, że czasem chcesz kogoś przetestować, a okazuje się, że ten ktoś ma z kimś innym spinę, albo nie chce z kimś grać. To bywa ciężki temat, także zobaczymy.

Piotr "morelz" Taterka © Polska Liga Esportowa

Czy Twój rozbrat z Illuminar sprawił, że dziś, po powrocie, możesz stwierdzić, że nie warto szukać innych opcji poza tą właśnie organizacją?

Szczerze mówiąc, w tym wszystkim bardziej chodzi o ludzi w składzie, aniżeli o samą organizację. Byłem w wielu drużynach i naprawdę nie jest łatwo skleić pięć osób, którym się naprawdę chce, których nie musisz do niczego zmuszać i które chcą robić progres.

Zazwyczaj jest tak, że ktoś się obija, musisz kogoś przymuszać do oglądania dem czy też indywidualnego treningu.To jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia złożyć drużynę z pięciu graczy, którzy się lubią i chcą razem pracować na wspólny sukces.

Jest aż tak źle?

Do swoich zespołów testowałem chociażby bardzo dużo młodych osób i jednak widać tę różnicę w porównaniu do tego, co było kiedyś. Dziś większość młodych osób trzeba uczyć wszystkiego od zera. Oczywiście są oni bardzo mocni skillowo, ale gdy przychodzi do grania meczów, to te reakcje są naprawdę bardzo słabe. I myślę, że z tego względu młodzi nie potrafią się przebić.

Często też słyszę chociażby teksty w stylu: “ile to można grać tych faceitów, by wreszcie wbić Faceit Pro League”, narzekają na to, ile to zabiera czasu… Jeżeli natomiast popatrzymy na talenty zagraniczne typu “m0nesy” czy “Zywoo”, to oni siekali faceity/FPL'e non stop z czystej zajawki. Nie ma tam narzekania jak na jakąś ciężką robotę. U nas jednak młodzi chcieliby od razu wszystko na tacy, organizację, dużą pensję i życie jak król, a tak naprawdę słabiutko prezentują się na serwerze.

Czy jednak po tylu latach na polskiej scenie nie jesteś już trochę skazany na próbowanie młodych? Czy masz jeszcze wciąż dość duże grono doświadczonych graczy, z którymi jeszcze nie próbowałeś wspólnej gry?

Wciąż jest sporo osób, z którymi nigdy nie grałem w teamie. Wiadomo, zdarzały się jakieś mixy, ale jeżeli chodzi o pracę w zespole to wciąż jest dużo osób, z którymi nie miałem przyjemności, a bardzo chciałbym spróbować.

Tak jak jednak mówię, nie raz ograniczają to tarcia na zasadzie: “nie, ja z nim nie będę grać, bo on jest taki i owaki”. Mam wrażenie, że ludzie sprawy CS-owe za bardzo biorą do siebie i unoszą się potem honorem nie chcąc z kimś grać, choć dana osoba jest idealna na pozycję, na którą potrzeba wzmocnienia. To jest właśnie ciężkie na tej scenie…

Finały Polskiej Ligi Esportowej © Polska Liga Esportowa

Ty natomiast jesteś chyba wyjątkowo pozytywną osobą, z dystansem podchodzisz do poszczególnych wydarzeń.

Tak, ja jak dla przykładu się z kimś ostro pokłócę w grze, to nie mam problemu aby za 15 minut iść, coś z nim zjeść i pogadać o życiu. Oddzielam te dwie rzeczy i uważam, że jest to bardzo ważne.

Na zakończenie - jakie plany na najbliższy rok? Teraz zabrakło chyba przede wszystkim sukcesu na arenie międzynarodowej?

Zgadza się, w tym roku naszym największym sukcesem zagranicznym był w sumie awans na turniej RMR, jednak tam wygraliśmy tylko jeden mecz, a następnie po trzech porażkach odpadliśmy, więc był to bardzo słaby wynik. Wiadomo jednak, celem zawsze jest pokazać się na scenie europejskiej. W przyszłym roku najlepiej byłoby dostać się na Blasta w Paryżu, jednak co przyniesie nowy rok, a także jaki w ogóle będzie nasz skład, to dopiero się okaże.

