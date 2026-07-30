10 momentów, które sprawiły, że Mostar stał się ikoną cliff divingu

odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Mostarze w 2019 roku dzięki idealnemu skokowi, za który dostał od wszystkich sędziów po 10 punktów. Rumun stał się dopiero drugim skoczkiem w historii Światowej Serii, który osiągnął maksymalną ocenę, po idealnym skoku

w Bejrucie na początku tego samego sezonu.