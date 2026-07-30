4 września 2025 r. dziewięciu zawodników wykona skoki z 21-metrowego mostu Stari Most w Mostarze, a nad ich głowami przelecą członkowie zespołu Red Bull Skydive Team – Marco Fürst i Marco Waltenspiel
© Sulejman Omerbasic/Red Bull Content Pool
Cliff diving

10 momentów, które sprawiły, że Mostar stał się ikoną cliff divingu

Przed 10. przystankiem Red Bull Cliff Diving na Starym Moście w Mostarze przyglądamy się temu magicznemu miejscu i zastanawiamy, dlaczego stało się tak ważne dla Światowej Serii.
Autor: Lucy Debenham
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Światowa Seria Red Bull Cliff Diving - Mostar

Światowa Seria Red Bull Cliff Diving ponownie zjawi się w jednym z najbardziej kultowych miejsc na świecie - w Mostarze, mieście przesiąkniętym wielowiekową tradycją.

Bośnia i Hercegowina

Rhiannan Iffland

A record nine-time champion on the Red Bull Cliff Diving World Series, Australia's Rhiannan Iffland keeps on breaking her own records for diving off a 21m platform.

AustraliaAustralia

Jonathan Paredes

Just when the former Red Bull Cliff Diving World Series champion was preparing to bid farewell to diving, a revitalised Jonathan Paredes rolled back the years in 2025 to win back his permanent place.

MeksykMeksyk

Sergio Guzman

Following his long-awaited return to permanent status, Sergio Guzman could only make one appearance in the 2025 Red Bull Cliff Diving World Series and will be back this year as a wildcard.

MeksykMeksyk

Lysanne Richard

A mother-of-three and former Cirque du Soleil performer, Canada's Lysanne Richard is one of cliff diving's bubbliest and most successful athletes.

CanadaCanada

Nikita Fedotov

A Red Bull Cliff Diving World Series athlete since 2017, Nikita Fedotov has enjoyed moderate success from the 27m platform over the last nine years.

ArmeniaArmenia

Cătălin Preda

After injury cut short his season in 2024, Catalin Preda battled back impressively last year to reclaim his spot in the permanent line up for the 2026 Red Bull Cliff Diving World Series.

RomaniaRomania

Constantin Popovici

Ultra-fit and irrepressible, 2023 Red Bull Cliff Diving World Series champion Constantin Popovici has been one of the sport’s most successful athletes since making his debut in 2018.

RomaniaRomania

Gary Hunt

With 11 overall titles, 47 victories, and 80 podiums in 104 competitions, Gary Hunt remains the undisputed GOAT of the Red Bull World Cliff Diving Series.

FrancjaFrancja

Miguel Garcia

With 10 seasons as a Red Bull Cliff Diving World Series athlete already under his belt, Miguel Garcia will once again compete as a wildcard in 2026.

ColombiaColombia

Carlos Gimeno

The first Spaniard to achieve permanent status in the Red Bull Cliff Diving World Series, Carlos Gimeno has now cemented his place among the elite and is one of the title contenders in 2026.

HiszpaniaHiszpania

Aidan Heslop

The youngest champion in Red Bull Cliff Diving World Series history, Aidan Heslop returns from a 12-month injury break with one eye on reclaiming the title in 2026.

Wielka BrytaniaWielka Brytania

Annika Bornebusch

The first-ever Scandinavian female high diver, Annika Bornebusch will return to the 21 m platform in 2026 for her second Red Bull Cliff Diving World Series appearance.

DenmarkDenmark

Molly Carlson

Runner-up in the Red Bull Cliff Diving World Series on three occasions, Molly Carlson once again has her eyes set on making the step up and claiming her first title in 2026.

CanadaCanada

W tym artykule

  1. 1
    Dlaczego Mostar to jedno z najbardziej kultowych miejsc dla cliff diverów …
  2. 2
    10 momentów, które zapisały się w historii Red Bull Cliff Diving w …
  3. 3
    Kto ma najlepszy wynik w Red Bull Cliff Diving w Mostarze?
  4. 4
    Dlaczego Mostar stał się tak ważnym przystankiem dla zawodników z dziką …
Red Bull Cliff Diving na Starym Moście w Mostarze zobaczysz na żywo w Red Bull TV - w sobotę 1 sierpnia o 16:30

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01

Dlaczego Mostar to jedno z najbardziej kultowych miejsc dla cliff diverów z całego świata?

Mostar to jedno z najbardziej kultowych miejsc do cliff divingu na świecie, gdzie wielowiekowa tradycja skoków spotyka się z najważniejszymi momentami w historii współczesnej serii Red Bull Cliff Diving.
Położone na południu Bośni i Hercegowiny miasto słynie z ikonicznej budowli. Stari Most – XVI-wieczny most – jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Miejscowi od dawna skaczą do szmaragdowych wód rzeki Neretwy. To miejscowy rytuał przejścia. Odkąd Światowa Seria zawitała tam po raz pierwszy w 2015 roku, most był świadkiem występów, które przynosiły mistrzowskie tytuły, zapewniały idealną punktację, były pionierskie z jakiegoś powodu albo przeszły do historii dyscypliny.
5 września 2025 roku Rumun Constantin Popovici wykona skok z platformy o wysokości 27,5 metra na moście Stari Most podczas zawodów Red Bull Cliff Diving World Series w Mostarze w Bośni i Hercegowinie

Mostar: miejsce, gdzie tradycja łączy się ze współczesnością

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

02

10 momentów, które zapisały się w historii Red Bull Cliff Diving w Mostarze

1. Jonathan Paredes odniósł tam swoje pierwsze zwycięstwo w Światowej Serii – 2015
Kiedy zawody Red Bull Cliff Diving zawitały do Mostaru w 2015 roku, wygrał Meksykanin Jonathan Paredes. To było jego pierwsze zwycięstwo – zaledwie dzień po 26. urodzinach.
Podczas tej imprezy padł też ówczesny rekord wśród zawodników spoza stałego składu – jego rodak Sergio Guzman zajął drugie miejsce, stając się pierwszym mężczyzną z dziką kartą, który stanął na podium.
Sergio Guzman, który zajął drugie miejsce, zwycięzca zawodów Jonathan Paredes z Meksyku oraz David Colturi (z prawej) z USA, w Mostarze, 15 sierpnia 2015 r.

Podczas debiutu w Mostarze Jonathan Paredes odniósł pierwsze zwycięstwo

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

2. Lysanne Richard wygrywa pierwsze zawody kobiet na Starym Moście - 2016
Kanadyjka Lysanne Richard wygrała w 2016 roku pierwsze w historii zawody kobiet na Starym Moście. Było to drugie zwycięstwo w Światowej Serii tej mamy trójki dzieci, zaledwie cztery tygodnie po jej pierwszym zwycięstwie we Włoszech.
Opis zdjęcia: Lysanne Richard z Kanady skacze z 21,5-metrowej platformy na moście Stari Most podczas zawodów Red Bull Cliff Diving World Series w Mostarze, w Bośni i Hercegowinie, 24 września 2016 r.

Lysanne Richard wyznaczała standardy w zawodach kobiet w 2016 roku

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

3. Mostar stał się miejscem przełomów – 2017–2018
Mostar szybko zyskał reputację miejsca przełomowych debiutów zawodników z dziką kartą. W 2017 roku Nikita Fedotov stał się pierwszym mężczyzną z dziką kartą, który stanął na podium już podczas debiutu w zawodach Światowej Serii, zajmując trzecie miejsce.
Rok później ten sam wyczyn powtórzył Rumun Cătălin Preda, który również zajął trzecie miejsce w swoim debiucie w zawodach.
Nikita Fedotov skacze z 27-metrowej platformy na Stari Most podczas piątego etapu Red Bull Cliff Diving World Series w Mostarze, w Bośni i Hercegowinie, 16 września 2017 roku.

Na podium w Mostarze wielokrotnie stali debiutanci z dzikimi kartami

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

4. Constantin Popovici zdobywa pięć dziesiątek – 2019
Constantin Popovici odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Mostarze w 2019 roku dzięki idealnemu skokowi, za który dostał od wszystkich sędziów po 10 punktów. Rumun stał się dopiero drugim skoczkiem w historii Światowej Serii, który osiągnął maksymalną ocenę, po idealnym skoku Gary’ego Hunta w Bejrucie na początku tego samego sezonu.
Sędziowie oceniają ostatni skok Constantina Popoviciego (nie ma go na zdjęciu) z Rumunii podczas zawodów Red Bull Cliff Diving World Series w Mostarze w Bośni i Hercegowinie 24 sierpnia 2019 r.

Scenariusz marzeń: same dziesiątki od sędziów Red Bull Cliff Diving

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

5. Rhiannan Iffland wygrywa w Mostarze po raz pierwszy – 2019
Rhiannan Iffland w końcu podbiła Mostar w 2019 roku, dając niemal bezbłędny występ, za który dostała cztery dziesiątki i dziewięć i pół od sędziów.
Australijka walczyła o zwycięstwo na Starym Moście od czasu swojego debiutu w Światowej Serii w 2016 roku, kiedy zajęła trzecie miejsce. Potem kontuzja wykluczyła ją z rywalizacji w 2017 roku, a w 2018 zajęła drugie miejsce. Po trzech próbach zwycięstwo w Mostarze przyszło dopiero w 2019 roku.
Rhiannan Iffland z Australii wykonuje skok z 21-metrowej platformy na moście Stari Most podczas zawodów Red Bull Cliff Diving World Series w Mostarze w Bośni i Hercegowinie 23 sierpnia 2019 roku.

W pogoni za zwycięstwem: Rhiannan Iffland w końcu wygrywa w Mostarze

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

6. Zawody Światowej Serii odbywają się bezpośrednio ze Starego Mostu – 2021
W 2021 roku Światowa Seria uhonorowała wielowiekową tradycję skoków do wody w Mostarze, organizując rundę otwarcia bezpośrednio ze Starego Mostu z wysokości 21 m – takiej samej zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.
W trudnych warunkach Rhiannan Iffland i Gary Hunt stanęli na wysokości zadania, a Hunt odniósł swoje trzecie zwycięstwo w Bośni i Hercegowinie – jak dotąd ostatnie w Mostarze i pierwsze w karierze jako reprezentanta Francji.
Antonina Vyshyvanova przygotowuje się do skoku ze Stari Most (Starego Mostu) podczas pierwszego dnia zawodów trzeciego etapu Red Bull Cliff Diving World Series w Mostarze 26 sierpnia 2021 roku.

2021: W hołdzie lokalnej tradycji pierwsza runda odbyła się z mostu

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

7. Mostar ustanawia rekord – aż 13 dziesiątek – 2022
W edycji z 2022 roku padła największa liczba 10 w historii zawodów w Mostarze – łącznie 13 ocen 10 w całym turnieju – 11 wśród mężczyzn i dwie wśród kobiet.
Kolumbijczyk Miguel Garcia, startujący z dziką kartą, zdobył swoją jedyną w karierze dziesiątkę za skok w pierwszej rundzie bezpośrednio z mostu, a Gary Hunt dodał do tego jeszcze trzy dziesiątki za występ w drugiej rundzie.
Francuz Gary Hunt skacze z 27-metrowej platformy na Starym Moście podczas ostatniego dnia zawodów finałowych Red Bull Cliff Diving World Series 2022 w Mostarze w Bośni i Hercegowinie

Hunt zgarnął trzy dziesiątki

© Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

8. Carlos Gimeno odnosi swoje pierwsze w karierze zwycięstwo jako zawodnik z dziką kartą – 2023
Hiszpan Carlos Gimeno dodał kolejny rozdział do historii przełomowych dzikich kart w Mostarze w 2023 roku, zamieniając zaproszenie na występ na swoje pierwsze zwycięstwo w Światowej Serii, wyprzedzając pretendentów do tytułu, Constantina Popoviciego i Aidana Heslopa.
Hiszpan Carlos Gimeno świętuje zwycięstwo, a Oleksiy Prygorov przygląda się temu podczas ostatniego dnia finałów Red Bull Cliff Diving World Series 2023 w Mostarze w Bośni i Hercegowinie

Gimeno świętuje swoje pierwsze zwycięstwo w 2023 roku

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

9. Annika Bornebusch wykonuje pierwszy skok ze stania na rękach ze Starego Mostu – 2023
Annika Bornebusch zaznaczyła swoją obecność w Mostarze w 2023 roku, stając się pierwszą skoczkinią, która oddała tam skok ze stania na rękach - już przy pierwszej próbie.
Duńska debiutantka zapisała się w historii, a przystanek wygrała Molly Carlson odnosząc swoje drugie zwycięstwo w karierze. Potem odbył się spektakularny zbiorowy skok z mostu, w którym wzięło udział 16 zawodniczek.
Annika Bornebusch z Danii wykonuje skok z pozycji na rękach z 21-metrowego mostu Stari Most (Stary Most) podczas pierwszego dnia zawodów Red Bull Cliff Diving w Mostarze 7 września 2023 roku.

Annika Bornebusch zapisuje się w historii Światowej Serii

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

10. Rhiannan Iffland zdobywa swój dziewiąty tytuł – 2025
Rhiannan Iffland zapewniła sobie w Mostarze w 2025 roku dziewiąte z rzędu trofeum Króla Kahekili, bijąc tym samym swój własny rekord. Tytuł zapewniła sobie jeszcze przed ostatnim przystankiem sezonu, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo na Starym Moście od 2022 roku.
Podczas imprezy dziewięciu najlepszych skoczków świata wykonało skoki ze Starego Mostu w towarzystwie Red Bull Skydive Team.
Skoczkowie spadochronowi Marco Waltenspiel i Marco Fuerst z Austrii przelatują pod mostem Stari Most podczas pokazu w ramach Red Bull Cliff Diving World Series w Mostarze, 2023

Co za zakończenie zawodów

© Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Dziesięć lat zawodów w Bośni i Hercegowinie przyniosło niezapomniane skoki, przełomowe zwycięstwa i naprawdę imponujące wyniki. Oto zawodnicy, którzy zapisali się w historii Mostaru.
03

Kto ma najlepszy wynik w Red Bull Cliff Diving w Mostarze?

Gary Hunt i Constantin Popovici dzielą rekord największej liczby zwycięstw wśród mężczyzn w Mostarze – po trzy zwycięstwa na koncie, a Rhiannan Iffland zdecydowanie prowadzi w kategorii kobiet z czterema zwycięstwami i rekordową w Mostarze liczbą siedmiu miejsc na podium.
Rekordy mężczyzn w Mostarze

Kategoria

Liderzy

Najwięcej startów

Gary Hunt – 9

Jonathan Paredes – 8

Blake Aldridge – 7

Najwięcej zwycięstw

Constantin Popovici – 3 (2025, 2022, 2019)

Gary Hunt – 3 (2021, 2018, 2017)

Najwięcej podiów

Gary Hunt – 6

Constantin Popovici – 4

Catalin Preda – 3

W Mostarze wygrywało pięciu różnych zawodników: Constantin Popovici, Carlos Gimeno, Gary Hunt, Michal Navratil i Jonathan Paredes.
Rekordy kobiet w Mostarze

Kategoria

Liderki

Najwięcej startów

Rhiannan Iffland – 7

Yana Nestsiarava – 7

Xantheia Pennisi – 5

Najwięcej zwycięstw

Rhiannan Iffland – 4 (2025, 2022, 2021, 2019)

Najwięcej podiów

Rhiannan Iffland – 7

Jessica Macaulay – 3

W Mostarze wygrało pięć różnych kobiet: Rhiannan Iffland, Molly Carlson, Adriana Jimenez, Cesilie Carlton i Lysanne Richard.
04

Dlaczego Mostar stał się tak ważnym przystankiem dla zawodników z dziką kartą?

Mostar stał się ważnym przystankiem dla skoczków z dziką kartą, bo wielokrotnie dawał im szansę na natychmiastowe zapisanie się w historii Red Bull Cliff Diving. Skoczkowie z dziką kartą wchodzili na podium już w debiucie, odnosili zwycięstwa i pokazywali jedne z najlepszych występów.
Najważniejsze osiągnięcia zawodników z dziką kartą w Mostarze:
  • W Mostarze po raz pierwszy w historii na podium Red Bull Cliff Diving stanął zawodnik z dziką kartą – Sergio Guzman zajął drugie miejsce w 2015 roku.
  • Mostar to jedyne miejsce w kalendarzu Red Bull Cliff Diving, gdzie dwóch zawodników z dziką kartą stanęło na podium już podczas swojego debiutu w Światowej Serii: Nikita Fedotov w 2017 roku i Catalin Preda w 2018 roku.
  • W 2025 roku w Mostarze odnotowano największą liczbę zawodników z dziką kartą w historii Red Bull Cliff Diving World Series – w zawodach startowało 12 takich zawodników, co stanowiło połowę całego składu.
  • W Mostarze wystartowało najwięcej zawodników z dziką kartą, którzy po raz pierwszy brali udział w pojedynczym wydarzeniu z cyklu Red Bull Cliff Diving – w 2018 roku było ich pięcioro: Celia Fernandez, Katy Etterman, Xantheia Pennisi, Catalin Preda i Nate Jimerson.
  • W Mostarze od zawsze startowało więcej mężczyzn niż kobiet z dziką kartą – w całej historii serii w tym mieście zawsze było ich więcej.
  • Podczas przystanku Red Bull Cliff Diving w Mostarze w 2026 roku wystartuje 11 zawodników z dziką kartą: siedmiu mężczyzn i cztery kobiety.
Widok z lotu ptaka na Stari Most i zatłoczone brzegi rzeki podczas ostatniego dnia zawodów trzeciego etapu Red Bull Cliff Diving World Series w Mostarze, w Bośni i Hercegowinie, 6 września 2025 roku

W Bośni i Hercegowinie wystartuje 11 zawodników z dziką kartą

© Sulejman Omerbasic/Red Bull Content Pool

Wraz z powrotem Światowej Serii na Stary Most po raz dziesiąty w dniach 31 lipca – 1 sierpnia 2026 r. renoma Mostaru wciąż rośnie. Niewiele miejsc może się szczycić połączeniem wielowiekowej tradycji skoków do wody, pełnej pasji lokalnej społeczności i intensywności elitarnych zawodów. W trakcie 10 edycji na tym moście padły rekordy, miały miejsce przełomowe momenty i niezapomniane chwile, a kolejny rozdział tej historii dopiero się pisze.
Oglądaj i komentuj skoki w rundach 1–3 na kanale YouTube @redbullcliffdiving w piątek 31 lipca od godz. 14:10 CEST/12:10 GMT. Finałowa runda zawodów w Bośni i Hercegowinie będzie też transmitowana na żywo na YouTube w sobotę 1 sierpnia od 16:30 CEST/14:30 GMT oraz na Red Bull TV, z komentarzem w języku angielskim, hiszpańskim i niemieckim.

Dowiedz się więcej

Światowa Seria Red Bull Cliff Diving - Mostar

Światowa Seria Red Bull Cliff Diving ponownie zjawi się w jednym z najbardziej kultowych miejsc na świecie - w Mostarze, mieście przesiąkniętym wielowiekową tradycją.

Bośnia i Hercegowina

Rhiannan Iffland

A record nine-time champion on the Red Bull Cliff Diving World Series, Australia's Rhiannan Iffland keeps on breaking her own records for diving off a 21m platform.

AustraliaAustralia

Jonathan Paredes

Just when the former Red Bull Cliff Diving World Series champion was preparing to bid farewell to diving, a revitalised Jonathan Paredes rolled back the years in 2025 to win back his permanent place.

MeksykMeksyk

Sergio Guzman

Following his long-awaited return to permanent status, Sergio Guzman could only make one appearance in the 2025 Red Bull Cliff Diving World Series and will be back this year as a wildcard.

MeksykMeksyk

Lysanne Richard

A mother-of-three and former Cirque du Soleil performer, Canada's Lysanne Richard is one of cliff diving's bubbliest and most successful athletes.

CanadaCanada

Nikita Fedotov

A Red Bull Cliff Diving World Series athlete since 2017, Nikita Fedotov has enjoyed moderate success from the 27m platform over the last nine years.

ArmeniaArmenia

Cătălin Preda

After injury cut short his season in 2024, Catalin Preda battled back impressively last year to reclaim his spot in the permanent line up for the 2026 Red Bull Cliff Diving World Series.

RomaniaRomania

Constantin Popovici

Ultra-fit and irrepressible, 2023 Red Bull Cliff Diving World Series champion Constantin Popovici has been one of the sport’s most successful athletes since making his debut in 2018.

RomaniaRomania

Gary Hunt

With 11 overall titles, 47 victories, and 80 podiums in 104 competitions, Gary Hunt remains the undisputed GOAT of the Red Bull World Cliff Diving Series.

FrancjaFrancja

Miguel Garcia

With 10 seasons as a Red Bull Cliff Diving World Series athlete already under his belt, Miguel Garcia will once again compete as a wildcard in 2026.

ColombiaColombia

Carlos Gimeno

The first Spaniard to achieve permanent status in the Red Bull Cliff Diving World Series, Carlos Gimeno has now cemented his place among the elite and is one of the title contenders in 2026.

HiszpaniaHiszpania

Aidan Heslop

The youngest champion in Red Bull Cliff Diving World Series history, Aidan Heslop returns from a 12-month injury break with one eye on reclaiming the title in 2026.

Wielka BrytaniaWielka Brytania

Annika Bornebusch

The first-ever Scandinavian female high diver, Annika Bornebusch will return to the 21 m platform in 2026 for her second Red Bull Cliff Diving World Series appearance.

DenmarkDenmark

Molly Carlson

Runner-up in the Red Bull Cliff Diving World Series on three occasions, Molly Carlson once again has her eyes set on making the step up and claiming her first title in 2026.

CanadaCanada
Cliff diving
High diving