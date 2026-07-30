10 momentów, które sprawiły, że Mostar stał się ikoną cliff divingu

Red Bull Cliff Diving na Starym Moście w Mostarze zobaczysz na żywo w Red Bull TV - w sobotę 1 sierpnia o 16:30
01
Dlaczego Mostar to jedno z najbardziej kultowych miejsc dla cliff diverów z całego świata?
Mostar to jedno z najbardziej kultowych miejsc do cliff divingu na świecie, gdzie wielowiekowa tradycja skoków spotyka się z najważniejszymi momentami w historii współczesnej serii Red Bull Cliff Diving.
Położone na południu Bośni i Hercegowiny miasto słynie z ikonicznej budowli. Stari Most – XVI-wieczny most – jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Miejscowi od dawna skaczą do szmaragdowych wód rzeki Neretwy. To miejscowy rytuał przejścia. Odkąd Światowa Seria zawitała tam po raz pierwszy w 2015 roku, most był świadkiem występów, które przynosiły mistrzowskie tytuły, zapewniały idealną punktację, były pionierskie z jakiegoś powodu albo przeszły do historii dyscypliny.
02
10 momentów, które zapisały się w historii Red Bull Cliff Diving w Mostarze
1. Jonathan Paredes odniósł tam swoje pierwsze zwycięstwo w Światowej Serii – 2015
Kiedy zawody Red Bull Cliff Diving zawitały do Mostaru w 2015 roku, wygrał Meksykanin Jonathan Paredes. To było jego pierwsze zwycięstwo – zaledwie dzień po 26. urodzinach.
Podczas tej imprezy padł też ówczesny rekord wśród zawodników spoza stałego składu – jego rodak Sergio Guzman zajął drugie miejsce, stając się pierwszym mężczyzną z dziką kartą, który stanął na podium.
2. Lysanne Richard wygrywa pierwsze zawody kobiet na Starym Moście - 2016
Kanadyjka Lysanne Richard wygrała w 2016 roku pierwsze w historii zawody kobiet na Starym Moście. Było to drugie zwycięstwo w Światowej Serii tej mamy trójki dzieci, zaledwie cztery tygodnie po jej pierwszym zwycięstwie we Włoszech.
3. Mostar stał się miejscem przełomów – 2017–2018
Mostar szybko zyskał reputację miejsca przełomowych debiutów zawodników z dziką kartą. W 2017 roku Nikita Fedotov stał się pierwszym mężczyzną z dziką kartą, który stanął na podium już podczas debiutu w zawodach Światowej Serii, zajmując trzecie miejsce.
Rok później ten sam wyczyn powtórzył Rumun Cătălin Preda, który również zajął trzecie miejsce w swoim debiucie w zawodach.
4. Constantin Popovici zdobywa pięć dziesiątek – 2019
Constantin Popovici odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Mostarze w 2019 roku dzięki idealnemu skokowi, za który dostał od wszystkich sędziów po 10 punktów. Rumun stał się dopiero drugim skoczkiem w historii Światowej Serii, który osiągnął maksymalną ocenę, po idealnym skoku Gary’ego Hunta w Bejrucie na początku tego samego sezonu.
5. Rhiannan Iffland wygrywa w Mostarze po raz pierwszy – 2019
Rhiannan Iffland w końcu podbiła Mostar w 2019 roku, dając niemal bezbłędny występ, za który dostała cztery dziesiątki i dziewięć i pół od sędziów.
Australijka walczyła o zwycięstwo na Starym Moście od czasu swojego debiutu w Światowej Serii w 2016 roku, kiedy zajęła trzecie miejsce. Potem kontuzja wykluczyła ją z rywalizacji w 2017 roku, a w 2018 zajęła drugie miejsce. Po trzech próbach zwycięstwo w Mostarze przyszło dopiero w 2019 roku.
6. Zawody Światowej Serii odbywają się bezpośrednio ze Starego Mostu – 2021
W 2021 roku Światowa Seria uhonorowała wielowiekową tradycję skoków do wody w Mostarze, organizując rundę otwarcia bezpośrednio ze Starego Mostu z wysokości 21 m – takiej samej zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.
W trudnych warunkach Rhiannan Iffland i Gary Hunt stanęli na wysokości zadania, a Hunt odniósł swoje trzecie zwycięstwo w Bośni i Hercegowinie – jak dotąd ostatnie w Mostarze i pierwsze w karierze jako reprezentanta Francji.
7. Mostar ustanawia rekord – aż 13 dziesiątek – 2022
W edycji z 2022 roku padła największa liczba 10 w historii zawodów w Mostarze – łącznie 13 ocen 10 w całym turnieju – 11 wśród mężczyzn i dwie wśród kobiet.
Kolumbijczyk Miguel Garcia, startujący z dziką kartą, zdobył swoją jedyną w karierze dziesiątkę za skok w pierwszej rundzie bezpośrednio z mostu, a Gary Hunt dodał do tego jeszcze trzy dziesiątki za występ w drugiej rundzie.
8. Carlos Gimeno odnosi swoje pierwsze w karierze zwycięstwo jako zawodnik z dziką kartą – 2023
Hiszpan Carlos Gimeno dodał kolejny rozdział do historii przełomowych dzikich kart w Mostarze w 2023 roku, zamieniając zaproszenie na występ na swoje pierwsze zwycięstwo w Światowej Serii, wyprzedzając pretendentów do tytułu, Constantina Popoviciego i Aidana Heslopa.
9. Annika Bornebusch wykonuje pierwszy skok ze stania na rękach ze Starego Mostu – 2023
Annika Bornebusch zaznaczyła swoją obecność w Mostarze w 2023 roku, stając się pierwszą skoczkinią, która oddała tam skok ze stania na rękach - już przy pierwszej próbie.
Duńska debiutantka zapisała się w historii, a przystanek wygrała Molly Carlson odnosząc swoje drugie zwycięstwo w karierze. Potem odbył się spektakularny zbiorowy skok z mostu, w którym wzięło udział 16 zawodniczek.
10. Rhiannan Iffland zdobywa swój dziewiąty tytuł – 2025
Rhiannan Iffland zapewniła sobie w Mostarze w 2025 roku dziewiąte z rzędu trofeum Króla Kahekili, bijąc tym samym swój własny rekord. Tytuł zapewniła sobie jeszcze przed ostatnim przystankiem sezonu, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo na Starym Moście od 2022 roku.
Podczas imprezy dziewięciu najlepszych skoczków świata wykonało skoki ze Starego Mostu w towarzystwie Red Bull Skydive Team.
Dziesięć lat zawodów w Bośni i Hercegowinie przyniosło niezapomniane skoki, przełomowe zwycięstwa i naprawdę imponujące wyniki. Oto zawodnicy, którzy zapisali się w historii Mostaru.
03
Kto ma najlepszy wynik w Red Bull Cliff Diving w Mostarze?
Gary Hunt i Constantin Popovici dzielą rekord największej liczby zwycięstw wśród mężczyzn w Mostarze – po trzy zwycięstwa na koncie, a Rhiannan Iffland zdecydowanie prowadzi w kategorii kobiet z czterema zwycięstwami i rekordową w Mostarze liczbą siedmiu miejsc na podium.
Rekordy mężczyzn w Mostarze
Kategoria
Liderzy
Najwięcej startów
Gary Hunt – 9
Jonathan Paredes – 8
Blake Aldridge – 7
Najwięcej zwycięstw
Constantin Popovici – 3 (2025, 2022, 2019)
Gary Hunt – 3 (2021, 2018, 2017)
Najwięcej podiów
Gary Hunt – 6
Constantin Popovici – 4
Catalin Preda – 3
W Mostarze wygrywało pięciu różnych zawodników: Constantin Popovici, Carlos Gimeno, Gary Hunt, Michal Navratil i Jonathan Paredes.
Rekordy kobiet w Mostarze
Kategoria
Liderki
Najwięcej startów
Rhiannan Iffland – 7
Yana Nestsiarava – 7
Najwięcej zwycięstw
Rhiannan Iffland – 4 (2025, 2022, 2021, 2019)
Najwięcej podiów
Rhiannan Iffland – 7
Jessica Macaulay – 3
W Mostarze wygrało pięć różnych kobiet: Rhiannan Iffland, Molly Carlson, Adriana Jimenez, Cesilie Carlton i Lysanne Richard.
04
Dlaczego Mostar stał się tak ważnym przystankiem dla zawodników z dziką kartą?
Mostar stał się ważnym przystankiem dla skoczków z dziką kartą, bo wielokrotnie dawał im szansę na natychmiastowe zapisanie się w historii Red Bull Cliff Diving. Skoczkowie z dziką kartą wchodzili na podium już w debiucie, odnosili zwycięstwa i pokazywali jedne z najlepszych występów.
Najważniejsze osiągnięcia zawodników z dziką kartą w Mostarze:
- W Mostarze po raz pierwszy w historii na podium Red Bull Cliff Diving stanął zawodnik z dziką kartą – Sergio Guzman zajął drugie miejsce w 2015 roku.
- Mostar to jedyne miejsce w kalendarzu Red Bull Cliff Diving, gdzie dwóch zawodników z dziką kartą stanęło na podium już podczas swojego debiutu w Światowej Serii: Nikita Fedotov w 2017 roku i Catalin Preda w 2018 roku.
- W 2025 roku w Mostarze odnotowano największą liczbę zawodników z dziką kartą w historii Red Bull Cliff Diving World Series – w zawodach startowało 12 takich zawodników, co stanowiło połowę całego składu.
- W Mostarze wystartowało najwięcej zawodników z dziką kartą, którzy po raz pierwszy brali udział w pojedynczym wydarzeniu z cyklu Red Bull Cliff Diving – w 2018 roku było ich pięcioro: Celia Fernandez, Katy Etterman, Xantheia Pennisi, Catalin Preda i Nate Jimerson.
- W Mostarze od zawsze startowało więcej mężczyzn niż kobiet z dziką kartą – w całej historii serii w tym mieście zawsze było ich więcej.
- Podczas przystanku Red Bull Cliff Diving w Mostarze w 2026 roku wystartuje 11 zawodników z dziką kartą: siedmiu mężczyzn i cztery kobiety.
Wraz z powrotem Światowej Serii na Stary Most po raz dziesiąty w dniach 31 lipca – 1 sierpnia 2026 r. renoma Mostaru wciąż rośnie. Niewiele miejsc może się szczycić połączeniem wielowiekowej tradycji skoków do wody, pełnej pasji lokalnej społeczności i intensywności elitarnych zawodów. W trakcie 10 edycji na tym moście padły rekordy, miały miejsce przełomowe momenty i niezapomniane chwile, a kolejny rozdział tej historii dopiero się pisze.
Oglądaj i komentuj skoki w rundach 1–3 na kanale YouTube @redbullcliffdiving w piątek 31 lipca od godz. 14:10 CEST/12:10 GMT. Finałowa runda zawodów w Bośni i Hercegowinie będzie też transmitowana na żywo na YouTube w sobotę 1 sierpnia od 16:30 CEST/14:30 GMT oraz na Red Bull TV, z komentarzem w języku angielskim, hiszpańskim i niemieckim.
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