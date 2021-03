Otwórz gaz!

Chcesz jeździć szybko? Musisz więcej otwierać gaz! Oczywiście są momenty, w których trzeba go zamknąć na sekundę, ale jeżeli zauważysz, że możesz z motocykla wyciągnąć więcej, tak jak wtedy gdy na błotniku siedzi ci przeciwnik, oznacza to że jeszcze nie ciśniesz na maksa. Spróbuj jak najdłużej trzymać otwarty do końca gaz, a z pewnością poprawisz swoją prędkość na torze.