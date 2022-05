"Takie cuda tylko w grach". Nic z tych rzeczy!

Nie od dziś wiadomo, że w grach wszystko jest możliwe, łącznie z siedmiokrotnym backflipem czy połączeniem tsunami z cordovą i do tego wszystkiego z cliffhangerem. Ale niektóre z powietrznych akrobacji, mogą wydawać się nie do wykonania w prawdziwym życiu. Nie znając motocrossowego słowniczka, można pomyśleć, że część nazw została wymyślone jedynie na potrzeby rozgrywki.

Shaolin Backflip - dla osób, które nie są zaznajomione z widowiskowym sportem, ten ruch może wydawać się czymś nie do zrobienia, chyba że mowa o rozgrywce np. w MX Nitro. Już wiecie czym jest backflip, a trick zwany Shaolin został wymyślony przez Ronniego 'Kung Fu' Faissta. Polega to na przełożeniu stóp przez kierownicę i rozłożeniu nóg, gdy przejdą przez drążki. W podstawowej wersji nie jest aż tak trudne, w porównaniu z innymi trickami, jednak, gdy wykonujemy jednocześnie salto w tył, wygląda to niemal niemożliwie.

