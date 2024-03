Kto zostanie Mistrzem Świata MXGP 2024? Sezon wystartował!

Behind the Bullet Zajrzyj za kulisy walki Jeffrey'a Herlingsa o tytuł w Mistrzostwach Świata MXGP i poznaj mistrza od bardziej prywatnej strony!

Bardzo cieszy to, że w zmaganiach w najważniejszej motocrossowej serii na świecie coraz mocniej zaczynają się angażować nowi producenci. Oprócz Fantica i Bety, którzy dołączyli do rywalizacji w ostatnich latach, teraz do gry z mocnym przytupem wszedł również Triumph, dla którego Mikkel Haarup wywalczył trzecie miejsce w debiucie marki w Mistrzostwach Świata w klasie MX2! Podczas inauguracji sezonu wśród zawodników na motocyklach o pojemności 250cc nie było jednak mocnych na Kay de Wolfa , który wygrał Grand Prix Argentyny i wydaje się być głównym pretendentem do tytułu w tym sezonie. Drugie miejsce zgarnął Simon Laengenfelder na GasGas po zwycięstwie w pierwszym wyścigu.