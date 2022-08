MotoGP: Jack Miller na podium na Silverstone

Chociaż wygrał ostatnią rundę przed wakacjami – w Holandii – to po powrocie do ścigania Francesco Bagnaia zakwalifikował się "zaledwie" na piątym miejscu. Problemy mieli jednak także faworyci i liderzy klasyfikacji generalnej. Prowadzący Fabio Quartararo zajął w Q2 czwartą lokatę, a w wyścigu miał przed sobą tzw. karę długiego okrążenia za kolizję z Aleixem Espargaro . Hiszpan to główny rywal zawodnika Yamahy w mistrzostwach. Espargaro jednak w sobotę mocno się poobijał i jego start w wyścigu stał pod dużym znakiem zapytania.