Dlaczego nie możemy doczekać się sezonu 2022 MotoGP?

ma za sobą niezwykle trudne dwa lata. Na początku sezonu 2020, podczas pierwszego wyścigu w Jerez, złamał rękę. Późniejsze komplikacje ostatecznie wyeliminowały go z całego sezonu, a on wrócił do rywalizacji podczas trzeciej rundy w 2021 roku. Po wygraniu trzech wyścigów, pod koniec sezonu Hiszpan znów uległ kontuzji - tym razem uszkodził jeden z nerwów prawego oka, a jego kariera ponownie "zawisła na włosku". Ostatecznie jednak skończyło się na strachu, a w styczniu 8-krotny mistrz świata wrócił na motocykl. Po udanych zimowych testach, Marquez gotowy jest, by w swoim dziesiątym sezonie w klasie MotoGP powalczyć o siódmy tytuł mistrza świata!

. Co prawda wszyscy reprezentanci Hondy, tak ci z ekipy Repsola, jak i reprezentujący skład LCR

Biorąc pod uwagę fakt, że Honda przygotowała na ten sezon całkowicie nowy motocykl RC213V, cele Marka wcale nie są nierealne. Nowa Honda spisywała się zimą nadspodziewanie dobrze, gdy wziąć pod uwagę ogrom zmian, jakie w nim wprowadzono. Potwierdza to nie tylko zadowolenie zawodników HRC, ale też uzyskiwane przez nich wyniki –

3. Ducati z kilkoma kandydatami do walki o mistrzostwo zawodników

. Australijczyk ma już na koncie dwa triumfy na Ducati. Hiszpan szykuje się z kolei do swojego drugiego sezonu w MotoGP po tym, jak w debiucie zgarnął zwycięstwo, cztery podia i cztery pole position. Na motocyklu w specyfikacji 2021 zaskoczyć będzie chciał też

, zgarniając podczas ostatniego wyścigu w Walencji wszystkie trzy miejsca na podium. Model Desmosedici przeszedł szereg modyfikacji na ten rok, co ma sprawić, że producent z Bolonii w końcu powalczy nie tylko o tytuł wśród konstruktorów, ale i zawodników. Co prawda kandydatem numer jeden będzie ubiegłoroczny wicemistrz świata Pecco Bagnaia, ale nie należy zapominać o

Droga Brada Bindera od Red Bull Rookies Cup do … Podczas wyścigu o GP Czech reprezentant RPA Brad …

Kim jest Enea Bastianini, nowa nadzieja Włochów na … Enea Bastianini z przytupem wdarł się do klasy …

4. Suzuki z nowym szefem chce wrócić do czołówki