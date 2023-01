Z kalendarza wyleciało w tym roku GP Aragonii na torze MotorLand, a zmagania na katalońskim obiekcie Circuit de Barcelona-Catalunya przeniesiono z klasycznego slotu w czerwcu – na wrzesień. W zamian za to w harmonogramie znalazły się dwie nowe rundy – lipcowe GP Kazahstanu oraz wrześniowe GP Indii. Właśnie jesienią zespoły i zawodników czeka prawdziwy maraton, który może zniszczyć co najmniej kilka małżeństw. Na przestrzeni dziesięciu weekendów zaplanowano aż osiem rund GP. Cały ten cyrk rozpocznie się pod koniec września w Indiach, skąd stawka poleci do Japonii, a po tygodniu wolnego – do Indonezji. Z toru Mandalika udadzą się do Australii, a stamtąd do Tajlandii. Po tygodniu na regenerację wszyscy przeniosą się do Malezji, skąd polecą do Kataru, a z Losail prosto na finał sezonu w Walencji. Szaleństwo!