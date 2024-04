MotoGP: Pedro Acosta zachwyca w GP Ameryk!

Marc Márquez: ALL IN Marc Márquez staje przed najtrudniejszą decyzją w swojej karierze, ale robi wszystko, by wrócić do ścigania się na najwyższym poziomie i powalczyć o kolejny tytuł mistrza świata MotoGP.

Po intensywnym starcie sezonu 2024 MotoGP, zawodnicy i zespoły mieli nieco dłuższą przerwę. Po tym, jak odwołano zmagania o GP Argentyny (5-7 kwietnia), trzecią rundę rozegrano w Teksasie na kultowym torze Circuit of the Americas. Jak się okazało, runda w Austin dostarczyła kibicom nie lada emocji!

, dla którego był to pierwszy raz w MotoGP, gdy wywalczył pierwszy rząd! Zaraz za 19-latkiem uplasował się niekwestionowany król toru Circuit of the Americas, który triumfował na nim aż siedmiokrotnie –

na Aprilii i to on zgarnął pole position. Drugi w czasówce był z kolei

Viñales był nie do zatrzymania także i w sobotnie popołudnie, gdy w pewnym stylu sięgnął po zwycięstwo w sprincie, prowadząc od startu do mety. Choć w pewnym momencie nie brakowało walki między zawodnikami, pod koniec stawka nieco się rozjechała. Drugi był Marquez, zgarniając kolejny finisz w TOP3 na Ducati, a trójkę zamknął lider mistrzostw

W niedzielnym wyścigu było z kolei niezwykle ciekawie. Ze startu niczym rakieta wystrzelił Acosta i to on objął prowadzenie w pierwszym zakręcie! Za plecami miał Eneę Bastianiniego oraz lidera mistrzostw Jorge Martina . Ruszający z pole position Viñales spadł aż na jedenaste miejsce, ale w połowie dystansu odrobił straty i dojechał do czołówki.

