Marc Marquez przed swoim bratem Alexem Marquezem w sezonie 2025
© Jörg Mitter/Red Bull Ring
MotoGP

MotoGP: Wszystko, co musisz wiedzieć o sezonie 2026

Start nowego sezonu Motocyklowych Mistrzostw Świata zbliża się wielkimi krokami, a rywalizacja zapowiada się ekscytująco. Sprawdźcie, co warto wiedzieć o rywalizacji MotoGP w 2026 roku.
Autor: tłum. Red Bull Polska
Przeczytasz w 10 minUpdated on

Dowiedz się więcej

Álex Márquez

Mistrz świata Moto3 i Moto2, Alex Marquez ma jeden cel: sięgnąć po tytuł także w MotoGP.

HiszpaniaHiszpania

Jorge Martín

Świeżo upieczony mistrz świata MotoGP, w sezonie 2025 walczyć będzie o obronę tytułu już na nowym motocyklu.

HiszpaniaHiszpania

Brad Binder

Mistrz świata Moto3 walczy o najwyższe laury na fabrycznym KTM-ie w MotoGP

South AfricaSouth Africa

Pedro Acosta

Pedro Acosta na nowo zapisuje karty historii – wygrał mistrzostwo świata Moto3 w debiucie, potem dołożył do pakietu tytuł w Moto2, a w sezonie 2024 debiutuje w królewskiej klasie MotoGP!

HiszpaniaHiszpania

Maverick Viñales

Jeden z najbardziej utalentowanych zawodników w stawce, Hiszpan Maverick Viñales to były mistrz świata i pierwszy zawodnik, który wygrywał wyścigi MotoGP z trzema producentami!

HiszpaniaHiszpania

Enea Bastianini

Enea Bastianini to kolejna, włoska nadzieja na sukces w klasie królewskiej.

WłochyWłochy

Johann Zarco

Dwukrotny mistrz świata Moto2 będący nadzieją Francuzów na sukces w MotoGP.

FrancjaFrancja

Diogo Moreira

Dopiero co ścigał się w Red Bull MotoGP Rookies Cup, a już ma na koncie mistrzostwo świata Moto2 i szykuje się do debiutu w MotoGP!

BrazyliaBrazylia

Toprak Razgatlioglu

Niezwykle utalentowany Toprak Razgatlioglu to pierwszy w historii zawodnik z Turcji, który zdobył nie jeden, a trzy tytułu mistrza świata World Superbike. Teraz szykuje się do debiutu w MotoGP.

TurcjaTurcja

W tym artykule

  1. 1
    Kalendarz MotoGP na 2026 rok
  2. 2
    Bracia Marquez na szczycie świata
  3. 3
    Ale jak poprawić motocykl, który bije kolejne rekordy?
  4. 4
    Miguel Oliveira przechodzi do World Superbikes
  5. 5
    Brad Binder łączy siły z nowym szefem mechaników
  6. 6
    Pedro Acosta rośnie w siłę
  7. 7
    Powrót Jorge Lorenzo
  8. 8
    Jorge Martin gotowy na drugi sezon na Aprilii
  9. 9
    Johann Zarco w niechlubnej czołówce
  10. 10
    Zespoły MotoGP na sezon 2026
  11. 11
    Jeszcze więcej akcji na torze
  12. 12
    A co czeka nas w 2027 roku?
W 2025 roku Marc Marquez przypieczętował swój wielki powrót na szczyt, dosłownie dominując rywalizację i sięgając po tytuł mistrza świata MotoGP na pięć rund przed końcem sezonu. I choć w alei serwisowej nie brakowało świętujących, niemal wszyscy z niecierpliwością spoglądali już w stronę pierwszych testów sezonu 2026, widząc w nich szansę na odbudowę i powrót silniejszym.
01

Kalendarz MotoGP na 2026 rok

W sezonie 2026 MotoGP rozegrane zostaną 22 rundy na pięciu kontynentach, a karuzela Grand Prix powróci do Brazylii (na Autódromo Internacional de Goiânia) po raz pierwszy od 1989 roku. Runda w Katalonii przeniesiona została na późniejszą część sezonu, a mistrzostwa zyskały też serię wspierającą: Harley-Davidson Bagger World Cup.

Runda

Data

Grand Prix

Tor

1

1 marca

Tajlandia

Chang International Circuit

2

22 marca

Brazylia

Autodromo Internacional de Goiania

3

29 marca

Stany Zjednoczone

Circuit of the Americas

4

12 kwietnia

Katar

Lusail International Circuit

5

26 kwietnia

Hiszpania

Circuito de Jerez

6

10 maja

Francja

Bugatti Circuit Le Mans

7

17 maja

Katalonia

Circuit de Barcelona-Catalunya

8

31 maja

Wlochy

Autodromo Internazionale del Mugello

9

7 czerwca

Wegry

Balaton Park Circuit

10

21 czerwca

Czechy

Brno Circuit

11

28 czerwca

Holandia

TT Circuit Assen

12

12 lipca

Niemcy

Sachsenring

13

9 sierpnia

Wielka Brytania

Silverstone Circuit

14

30 sierpnia

Aragon

MotorLand Aragon

15

13 września

San Marino

Misano World Circuit

16

20 września

Austria

Red Bull Ring

17

4 października

Japonia

Mobility Resort Motegi

18

11 października

Indonezja

Mandalika International Street Circuit

19

25 października

Australia

Phillip Island Grand Prix Circuit

20

1 listopada

Malezja

Sepang International Circuit

21

15 listopada

Portugalia

Algarve International Circuit

22

22 listopada

Walencja

Circuit Ricardo Tormo

02

Bracia Marquez na szczycie świata

Po raz pierwszy w historii MotoGP dwaj najlepsi zawodnicy świata są braćmi – Marc i Alex Marquez podzielili między siebie najważniejsze trofea. Dla Marca był to powrót na szczyt po frustrującej, sześcioletniej posusze bez tytułu, kiedy mozolnie wracał do formy po kontuzjach i długo czekał na motocykl, który pozwoli mu walczyć o najwyższe cele. Teraz wszystkie oczy zwracają się w stronę sezonu 2026. Po złamanym obojczyku i uszkodzeniu więzadeł, których doznał w wypadku w Indonezji, czy 32-letni Marc Marquez sięgnąć po kolejny tytuł? A może po najlepszym w karierze sezonie zakończonym tytułem wicemistrza nadszedł czas, by to Alex Marquez został tym lepszym z rodzeństwa? Podczas pierwszych zimowych testów to on był najszybszy i z pewnością zrobi wszystko, by regularnie pokonywać swojego brata.
Marc Marquez w 2025 roku wywalczył swoje dziewiąte mistrzostwo świata

Marc Marquez w 2025 roku wywalczył swoje dziewiąte mistrzostwo świata

© Michael Jurtin/Red Bull Ring

03

Ale jak poprawić motocykl, który bije kolejne rekordy?

Ducati Desmosedici od kilku sezonów wyznaczało poziom w stawce, zdobywając mistrzostwo świata cztery lata z rzędu – za sprawą Francesco Bagnaii w 2022 i 2023 roku, Jorge Martina w 2024 oraz Marca Marqueza w sezonie 2025. W ubiegłym roku maszyny Ducati wygrały 17 wyścigów, dołożyły 19 triumfów w sprintach i aż 12 razy startowały z pole position. Jednak model GP25 okazał się znacznie trudniejszy w prowadzeniu niż poprzednik, a Pecco Bagnaia długo nie potrafił odnaleźć się na nowym motocyklu. Wygrał zaledwie dwa Grand Prix i zakończył sezon na czwartym miejscu – to najgorszy rok dwukrotnego mistrza świata w barwach fabrycznego składu Ducati.
Podczas pierwszych w tym roku zimowych testów Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez oraz jego wracający po kontuzji brat Marc – byli zadowoleni z nowego motocykla Desmosedici GP26. Maszyna podobno prowadzi się dużo lepiej niż ubiegłoroczny model i… Czy to oznacza, że Ducati może jeszcze bardziej dominować?
Alex Marquez przed Pedro Acostą i Bradem Binderem

Alex Marquez przed Pedro Acostą i Bradem Binderem

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

04

Miguel Oliveira przechodzi do World Superbikes

Pięciokrotny zwycięzca wyścigów MotoGP Miguel Oliveira opuszcza stawkę królewskiej klasy i przenosi się do World Superbike, gdzie będzie startował na BMW. Tym samym kończy siedmioletni rozdział w mistrzostwach świata, obejmujący starty we wszystkich trzech klasach – najpierw jako zawodnik KTM-a, a później także Aprilii i Pramac Yamahy. „Jeździłem w świetnych zespołach, które pomogły mi wykorzystać mój potencjał, zwłaszcza w Moto2 i Moto3” – mówił. „Jestem dłużnikiem KTM-a, bo bardzo pomógł mi na każdym etapie mojej kariery” – mówił Portugalczyk, który większą część kariery w Grand Prix spędził w pomarańczowych barwach.
Jego miejsce w satelickim zespole Pramac Yamahy zajmie trzykrotny mistrz World Superbike Toprak Razgatlioglu, który zostanie pierwszym Turkiem w historii startującym w królewskiej klasie oraz pierwszym zawodnikiem przechodzącym z WSBK do MotoGP od czasów CalaCrutchlowa w 2011 roku. Do Oliveiry w padoku World Superbike dołączy Somkiat Chantra, którego w ekipie LCR zastąpi Brazylijczyk, urzędujący mistrz świata Moto2 Diogo Moreira.
Miguel Oliveira odchodzi z WSBK

Miguel Oliveira odchodzi z WSBK

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

05

Brad Binder łączy siły z nowym szefem mechaników

Dotychczasowy szef mechaników ekipy Topraka Razgatlioglu w WSBK, Phil Marron, również przenosi się do MotoGP, ale nie dołączy do Turka. W KTM-ie stworzy duet z Bradem Binderem. Dla reprezentanta RPA miniony sezon był rozczarowujący – jego najlepszym wynikiem okazało się czwarte miejsce w Indonezji. Binder liczy, że Marron pomoże mu odzyskać dawną skuteczność, a pierwsze sygnały współpracy wyglądają obiecująco. „Wydaje się naprawdę, naprawdę w porządku gościem” – mówił Binder o Irlandczyku. „Widać, że bardzo cieszy się z powrotu do padoku MotoGP. Mam wrażenie, że ma mnóstwo ciekawych pomysłów”.
Przyjście Marrona to także wyraźny dowód zaufania, jakim szef składu Red Bull KTM Pit Beirer darzy zawodnika z RPA. Binder całą swoją karierę w Grand Prix spędził na motocyklach KTM-a, z którym w 2020 roku wywalczył pierwsze dla Austriaków zwycięstwo w MotoGP. Jednak przy nazwiskach takiego kalibru jak Maverick Viñalesczy Enea Bastianini, którzy chętnie zajęliby jego miejsce w fabrycznym składzie, Binder będzie musiał zadbać o wyraźną poprawę wyników już na początku sezonu 2026.
Brad Binder i jego nowy szef mechaników – Phil Marron

Brad Binder i jego nowy szef mechaników – Phil Marron

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

06

Pedro Acosta rośnie w siłę

Po drugiej stronie garażu zespołu Red Bulla KTM, Pedro Acosta zaliczył znakomitą drugą część sezonu 2025. W rok 2026 wchodzi jako jeden z faworytów do regularnej walki w czołówce. Hiszpan sięgnął po dwa podia z rzędu na Sepang i Portimao, co dało mu łącznie pięć miejsc na podium w sezonie 2025. Za kulisami wspiera go legenda MotoGP Dani Pedrosa, który od kilku lat pełni rolę testera KTM-a. „Dani ma ogromne doświadczenie, rozmawialiśmy o tym, jak inaczej podejść do pewnych sytuacji” – mówił Acosta. „To dopiero mój drugi sezon w MotoGP i wciąż popełniam drobne błędy. Wiemy, że w tej chwili mamy sporo słabych punktów i po prostu staram się stawać lepszym zawodnikiem, Dani jest, jeśli nie najlepszym, to jednym z najlepszych ludzi do takiej pracy. Robi świetną robotę” – mówił Acosta.
I to jaką! W drugiej części sezonu, Acosta zdobył aż 208 punktów – podwajając dorobek z pierwszej części minionego cyklu zmagań. Dzięki temu awansował z ósmej na czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej, zdobywając swój najlepszy finisz w MotoGP.
Pedro Acosta czeka na debiutancki triumf w MotoGP

Pedro Acosta czeka na debiutancki triumf w MotoGP

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

07

Powrót Jorge Lorenzo

W ekipie Tech3 Enea Bastianini i Maverick Vinales szykują się na niezwykle ważny sezon. Stery w zespole obejmuje były szef ekipy Haasa z Formuły 1 – Guenther Steiner, który z pewnością będzie chciał, by jego zawodnicy regularnie walczyli o jak najwyższe cele. "Bestia" i "Mack" mają za sobą trudny sezon 2025, w którym jedank Enei udało się wywalczyć jeden finisz na podium Vinales przez część roku pauzował z powodu kontuzji i wrócił dopiero na finałową rundę w Walencji, lecz wycofał się z wyścigu, by nie ryzykować pogłębienia urazu barku.
Vinales przed nowym sezonem połączył siły z trzykrotnym mistrzem świata MotoGP Jorge Lorenzo, który będzie pełnił rolę jego trenera i doradcy. „Włączenie Jorge do tego projektu to ogromna szansa na naukę i rozwój w każdym aspekcie” – mówił Vinales. „Jego doświadczenie i spojrzenie z zewnątrz pomogą mi w dokonaniu postępów".
Zawodnicy Tech3 Enea Bastianini i Maverick Vinales

Zawodnicy Tech3 Enea Bastianini i Maverick Vinales

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

08

Jorge Martin gotowy na drugi sezon na Aprilii

Jorge Martin uważa, że z trudnego sezonu 2025 wyniósł więcej lekcji niż z mistrzowskiego roku 2024. Hiszpan przeszedł drogę od euforii po zdobyciu pierwszego tytułu z Pramac Ducati – jako pierwszy zawodnik w historii, który wygrał mistrzostwo w barwach zespołu satelickiego – do podpisania kontraktu z Aprilią i serii poważnych kontuzji. Do rywalizacji wrócił dopiero podczas Czech, tylko po to, by potem opuścić końcówkę sezonu z powodu kolejnego urazu. Jego najlepszym wynikiem na Aprilii pozostaje czwarte miejsce wywalczone na Węgrzech.
„Z sezonu 2024, kiedy zostałem mistrzem, nauczyłem się bardzo niewiele” – przyznał Martin. „Rok 2025 dał mi znacznie więcej. Jeśli czegoś jestem pewien, to tego, że będę lepszy – będę lepiej rywalizował, lepiej jadł i lepiej trenował”.
Jorge Martin w 2025 roku walczył z kontuzjami

Jorge Martin w 2025 roku walczył z kontuzjami

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

09

Johann Zarco w niechlubnej czołówce

Tymczaem reprezntant LCR Hondy Johann Zarco, zakończył sezon 2025 jako zawodnik z największą liczbą upadków w klasie MotoGP – zanotował aż 28 przewrotek podczas 22 rund. Ten wynik zapewne osłodziło mu jednak jego znakomite domowe zwycięstwo w Le Mans. Paradoksalnie to właśnie deszczowe Grand Prix Francji, w którym Zarco jechał rekordowym tempem, przyniosło rekordową liczbę kraks w jednym weekendzie – aż 70 we wszystkich klasach. Drugim zawodnikiem w tym niechlubnym zestawieniu był Jack Miller z 25 upadkami, a za nim Alex Marquez i Franco Morbidelli – obaj przewracali się po 23 razy. Wśród regularnych uczestników sezonu najrzadziej przewracał się Luca Marini, który w 2025 roku zaliczył zaledwie trzy wywrotki.
Johann Zarco wygrywa domowy wyścig we Francji!

Johann Zarco wygrywa domowy wyścig we Francji!

© Red Bull Content Pool

10

Zespoły MotoGP na sezon 2026

W obliczu dużych zmian, które czekają MotoGP w przyszłym sezonie, na rynku transferowym panował zaskakujący spokój – większość zawodników miała bowiem kontrakty na 2026 rok. Miguel Oliveira i Somkiat Chantra przenieśli się do WSBK, a w przeciwnym kierunku powędrował Toprak Razgatlioglu. Utalentowany Diogo Moreira awansuje z Moto2 do zespołu LCR. Prawdziwe trzęsienie ziemi czeka jednak MotoGP właśnie w tym roku, bo w sezonie 2027 dojdzie do zmian technicznych, a większość zawodników nie ma podpisanych umów…

Zespół

Zawodnik

Zawodnik

Ducati

Pecco Bagnaia

Marc Marquez

Gresini Ducati

Alex Marquez

Fermin Aldeguer

VR46 Ducati

Fabio Di Giannantonio

Franco Morbidelli

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Pedro Acosta

Red Bull KTM Tech3

Enea Bastianini

Maverick Viñales

Aprilia

Jorge Martin

Marco Bezzecchi

Trackhouse Aprilia

Raul Fernandez

Ai Ogura

Yamaha

Fabio Quartararo

Alex Rins

Pramac Yamaha

Toprak Razgatlioglu

Jack Miller

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Luca Marini

LCR Honda

Johann Zarco

Diogo Moreira

11

Jeszcze więcej akcji na torze

Po siedmiu latach, z Motocyklowych Mistrzostw Świata znika seria wyścigów na motocyklach elektrycznych – MotoE. Zamiast tego, nową serią towarzyszącą MotoGP zostanie puchar Harley-Davidson Bagger World Cup. Zmagania na amerykańskich baggerach odbywać się będą podczas sześciu rund sezonu 2026 – rywalizacja rozpocznie się w Teksasie, a zakończy w Austrii.
  • Circuit of the Americas (USA): 27-29 marca
  • Mugello (Włochy): 29-31 maja
  • Assen (Holandia): 26-28 czerwca
  • Silverstone (Wielka Brytania): 7-9 sierpnia
  • Aragon (Hiszpania): 28-30 sierpnia
  • Red Bull Ring (Austria): 18-20 września
12

A co czeka nas w 2027 roku?

Sezon 2027 w MotoGP zapowiada się jako prawdziwa rewolucja. Zmienionych zostanie wiele przepisów, a najgłośniejsze z modyfikacji to ograniczenie aerodynamiki oraz całkowite wycofanie systemów obniżających zawieszenie. Zmniejszona zostanie pojemność silników z 1000 do 850 ccm. Zmniejszone zostaną też zbiorniki paliwa oraz masa własna motocykla – ze 157 do 153 kilogramów.
Nowe regulacje mają zbliżyć serię do realiów drogowych, promując bardziej wydajne i bezpieczniejsze motocykle. Każdy zawodnik będzie mógł wykorzystać w sezonie o jedną jednostkę napędową mniej – łącznie dostępnych będzie sześć silników. Działy techniczne producentów już pracują nad tym, by w ramach nowych ograniczeń zwiększyć osiągi i trwałość maszyn. Motocykle mają być również zasilane w stu procentach paliwami zrównoważonymi, co wpisuje się w bardziej przyjazne środowisku podejście sportu.
Na pierwszy plan ponownie ma wysunąć się kunszt zawodników – MotoGP ogranicza pakiety aerodynamiczne oraz urządzenia typu ride-height i holeshot, dzięki czemu motocykle staną się bezpieczniejsze, a rywalizacja bardziej wyrównana. MotoGP w 2027 roku ma być bezpieczniejsze, bardziej ekologiczne i jeszcze bardziej spektakularne.

2 min

Marc Márquez pokazuje, jak jeździć motocyklem po stoku narciarskim!

Wydawałoby się, że jazda motocyklem – zwłaszcza MotoGP – po śniegu to trudne zadaniem, a tym bardziej, jeśli chodzi o stromy stok narciarski. Dla Marka Marqueza nie ma jednak rzeczy niemożliwych!

portugalski

Dowiedz się więcej

Álex Márquez

Mistrz świata Moto3 i Moto2, Alex Marquez ma jeden cel: sięgnąć po tytuł także w MotoGP.

HiszpaniaHiszpania

Jorge Martín

Świeżo upieczony mistrz świata MotoGP, w sezonie 2025 walczyć będzie o obronę tytułu już na nowym motocyklu.

HiszpaniaHiszpania

Brad Binder

Mistrz świata Moto3 walczy o najwyższe laury na fabrycznym KTM-ie w MotoGP

South AfricaSouth Africa

Pedro Acosta

Pedro Acosta na nowo zapisuje karty historii – wygrał mistrzostwo świata Moto3 w debiucie, potem dołożył do pakietu tytuł w Moto2, a w sezonie 2024 debiutuje w królewskiej klasie MotoGP!

HiszpaniaHiszpania

Maverick Viñales

Jeden z najbardziej utalentowanych zawodników w stawce, Hiszpan Maverick Viñales to były mistrz świata i pierwszy zawodnik, który wygrywał wyścigi MotoGP z trzema producentami!

HiszpaniaHiszpania

Enea Bastianini

Enea Bastianini to kolejna, włoska nadzieja na sukces w klasie królewskiej.

WłochyWłochy

Johann Zarco

Dwukrotny mistrz świata Moto2 będący nadzieją Francuzów na sukces w MotoGP.

FrancjaFrancja

Diogo Moreira

Dopiero co ścigał się w Red Bull MotoGP Rookies Cup, a już ma na koncie mistrzostwo świata Moto2 i szykuje się do debiutu w MotoGP!

BrazyliaBrazylia

Toprak Razgatlioglu

Niezwykle utalentowany Toprak Razgatlioglu to pierwszy w historii zawodnik z Turcji, który zdobył nie jeden, a trzy tytułu mistrza świata World Superbike. Teraz szykuje się do debiutu w MotoGP.

TurcjaTurcja
MotoGP
Uliczne wyścigi motocyklowe

Kup kolekcję